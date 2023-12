El Gobierno tapa con 102 millones un agujero de ayudas covid a empresas

El Gobierno de Canarias ha tapado un agujero de 102 millones de euros dejado por el anterior Ejecutivo del pacto de las flores de las ayudas que se dieron a las empresas para paliar los efectos del covid. Así lo explicó ayer el vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, tras anunciar una modificación de crédito para atender la estimación de los recursos interpuestos por empresas y autónomos de las islas contra las resoluciones de concesión o desestimación de la Línea covid que «no fueron subsanados» por el anterior Ejecutivo regional, generando a las arcas autonómicas 8.000 euros diarios de intereses.

Esta modificación presupuestaria supone el abono de estas ayudas –que formaban parte de los famosos 1.144 millones de euros para empresas que hubieran padecido las consecuencias de la pandemia– para «unos 48 expedientes en total, pendientes de pago desde el año 2021», sociedades que empezarán a recibir los recursos esta semana.

El vicepresidente canario recordó que el Decreto-ley 6/2021 aprobó la concesión de la Línea Covid de ayudas directas a personas autónomas y empresas de Canarias para afrontar la difícil situación económica derivada de la pandemia. Al amparo de este decreto se dictaron las correspondientes resoluciones de concesión, anulación y desestimación de los expedientes, frente a los cuales se interpusieron, por vía administrativa, hasta un total de 437 recursos.

Muchos de estos recursos, explicó, fueron estimados por la anterior Viceconsejería de Economía e Internacionalización con el consiguiente derecho de la empresa recurrente a recibir la ayuda. Sin embargo, precisó que el anterior Ejecutivo regional «no pudo atender dicho pago al no reservar presupuesto» de esta línea de ayudas, ni en las cuentas de 2022 ni en las de 2023.

«La mala gestión del Gobierno anterior no sólo ha provocado que muchas empresas estén al borde de la quiebra si no que las arcas autonómicas estén abonando 8.000 euros diarios de intereses», apostilló. Por tanto, reclamarán al Gobierno estatal la devolución del importe abonado ahora a los empresarios y que no estaba previsto inicialmente en la llamada Línea Covid.