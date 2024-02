Canarias perdió 600 millones de euros de fondos europeos durante el periodo 2014-2020

El eurodiputado del Partido Popular Europeo Gabriel Mato alertó en Tenerife, de que el Archipiélago perdió 600 millones de euros procedentes de los fondos de cohesión de la Unión Europea en el periodo 2014-2020, principalmente del Feder y, en menor medida, del Fondo Social Europeo.

Gabriel Mato, junto al vicepresidente del Gobierno de Canarias y presidente del partido en las Islas, dio este dato en el marco de la Misión del Grupo de Cohesión del Partido Popular Europeo. Se trata de una iniciativa de la que han formado parte el búlgaro Andrey Novakov, el español Leopoldo López, el checo Stanislav Polčák y la letona Inese Vaidere.

“Canarias no ha utilizado de forma efectiva el 30% de las partidas destinadas a las Islas a través de estos dos instrumentos”, confirmó Gabriel Mato, quien añadió que “esto nos tiene que hacer reflexionar sobre si estamos haciendo las cosas bien”. “Es cierto que hay excesiva burocracia y muchas dificultades para quien quiera desarrollar proyectos a través de fondos europeos, pero no están los tiempos para perder oportunidades”. Además, hizo hincapié en que no invertir estas partidas “puede provocar que Europa reduzca en un futuro los fondos que destina al Archipiélago”:

Por su parte, Manuel Domínguez agradeció la presencia de los eurodiputados procedentes de varios países para poder intercambiar con representantes del PP en todas las instituciones cuáles son los desafíos a los que se enfrenta Canarias a la hora de aplicar estos fondos.

La agenda de la Misión del Grupo de Cohesión del PPE ha incluido este viernes una visita al Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) para conocer de primera mano la evolución de los proyectos científicos que la institución ha asumido gracias a los fondos europeos.

Según Mato, que realizó esta visita de la mano del director del centro, Rafael Rebolo, “los telescopios del Roque de los Muchachos, en La Palma, y de Tenerife son un ejemplo de fondos bien invertidos, pues convierten a Canarias en referente mundial en investigación astrofísica”.

Además, explicó que la actividad científica del IAC no solo pone a las islas en el mapa de la investigación global, sino que atrae a instituciones académicas y organizaciones internacionales que acuden a las islas para desarrollar algunos de sus proyectos más ambiciosos.

“Proyectos como el Gran Telescopio de Canarias, permiten, además, que jóvenes estudiantes de todo el mundo se formen en las islas”, expone Mato y recuerda que “se han logrado acuerdos de cooperación mediante los cuales hay presentes en Canarias más de 60 instituciones científicas pertenecientes a 27 países”.

Por su parte, el jefe de la misión de cohesión en la que se enmarca esta visita, Andrey Novakov, ha explicado que es un honor comprobar cómo el trabajo que se desarrolla desde la Unión Europea se pone en práctica. “Los mayores y mejores telescopios del mundo están aquí gracias a los Fondos Europeo de Desarrollo”, asevera.

En este sentido, Mato recordó que el Telescopio Solar Europeo se instalará en La Palma y aclaró que, tras la fase preparatoria, se procederá a su construcción y a su puesta en funcionamiento. “Esta infraestructura supondrá un impulso al desarrollo de la investigación europea y estará aquí, en Canarias; definitivamente no hay mejor sitio en el mundo para construirla”, admite.

Los eurodiputados también visitaron el Parlamento de Canarias y se reunieroncon su presidenta, Astrid Pérez. En el encuentro, conocieron la organización política y administrativa de Canarias, haciendo hincapié en el papel de los siete cabildos insulares como órganos de gobierno, debido a la fragmentación del territorio. Además, firmaron el libro de honor de la Cámara.

Asimismo, visitaron a la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y a su vicepresidente y consejero de Turismo, Lope Afonso, con los que pudieron tratar la crisis migratoria de Canarias y la problemática específica de los agricultores de las islas, con explotaciones de pequeño tamaño y graves problemas en la gestión del agua.