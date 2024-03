La reprobación de Torres enfría las relaciones entre Coalición Canaria y el PSOE

En La Laguna, en un acto cultural, se encontraron el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y su antecesor en el cargo y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Los rostros fueron protocolariamente correctos, aunque el rictus serio de Torres, también máximo dirigente de los socialistas canarios, demostró que existe tensión en las relaciones con CC ¿El motivo? El voto favorable, apenas 24 horas antes, de los nacionalistas canarios a su reprobación como ministro que pidió el PP en el Congreso.

"Pregunten a CC y que sean ellos quienes se expliquen", contestó Torres a las preguntas de los medios de comunicación que inquirieron al respecto para, acto seguido, añadir que "no se puede decir que se está en contra de judicializar la vida política y luego aprobar una reprobación impulsada por un partido que protege, ampara y defiende a la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid", cuya pareja sentimental está imputada por un juzgado por fraude fiscal y falsedad documental en relación a unos negocios de material sanitario que llevó a cabo durante la pandemia.

Distinta vara de medir

"Nadie del gobierno que presidí, ni yo mismo, ni nadie del partido estamos imputados por ningún delito y tampoco ningún miembro del Gobierno de España del que formo parte", insistió Torres para incidir en la paradójica doble vara de medir de CC, que si bien es un partido adversario en las Islas también es socio de investidura de Pedro Sánchez y de legislatura del Gobierno de España.

"No hubo reprobación", contestó minutos después Clavijo, que también es máximo dirigente de CC, como queriendo justificar que el voto positivo de los nacionalistas no tuvo efectos negativos en el veredicto político del Congreso hacia la actuación de Torres como ministro.

¿A qué se debió, entonces, el voto afirmativo a la iniciativa del partido que lidera Alberto Núñez Feijóo? A que, según Clavijo, "no quisieron en el PP que se votaran por separado los dos puntos, como habíamos pedido", que conformaban la moción de los conservadores y, por tanto, se apoyó la totalidad del texto.

El PSOE trató el sentido de la votación con vascos y catalanes pero no se acercó a CC

"Siempre hemos dicho que las explicaciones a actuaciones políticas deben hacerse en el Congreso, en el Senado y en el Parlamento de Canarias. No vamos a contribuir al circo de la judicialización de la actividad política", insistió.

En concreto, el punto que CC quiso desde el principio apoyar reza: "asegurar que cualquier investigación impulsada por parte de instancias pertenecientes a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y judiciales, de manera necesaria u oportuna, sea llevada a cabo de manera independiente, sin interferencias ni presiones políticas de ninguna clase y contando con la máxima colaboración de todas las administraciones públicas afectadas".

Otra posibilidad era la abstención, aseguran desde la dirección del PSOE en Canarias, si realmente los nacionalistas canarios no comulgaban con el texto en el que se dice que Torres debe "asumir responsabilidades políticas", así como "el resto de los altos cargos implicados en este presunto caso de corrupción" que supone la trama Koldo. Sin embargo, la abstención ni siquiera fue explorada por los diputados socialistas durante los tres días que duró el último plenario del Congreso, como sí hicieron con los vascos y catalanes para garantizarse el voto para la salvación de Torres, según se apunta desde la cúpula de CC.

Coherencia

La misma coherencia que Torres pide a CC de no apoyar unas veces al Gobierno y otras a la oposición es la misma que le demandan desde la sede nacionalista de la calle Galcerán al máximo dirigente del PSOE canario en cuanto a mantener puentes leales de colaboración con sus socios.

Una coherencia que confirma la propia diputada Cristina Valido, para quien, tras lo sucedido el jueves, "espero que el PSOE entienda que debe negociar siempre con CC, igual que hace siempre con el PNV, Bildu, ERC o Junts, y no solamente cuando nuestro voto sea determinante para sacar adelante acuerdos".

"Soy consciente del acuerdo político que firmamos para investir al presidente y apoyar la legislatura mientras se cumpla la agenda canaria, por eso ni siquiera intervine en ese debate en concreto. Ni iba a hacer sangre ni iba a ser destructiva, pero tampoco podíamos los nacionalistas canarios votar en contra de que las administraciones públicas colaboren con las investigaciones policiales y judiciales", concluyó Valido.

Con este clima congelado de relaciones en el Congreso aterrizó Torres en Canarias la misma semana en la que el Parlamento creó una comisión de investigación sobre todas las contrataciones públicas efectuadas durante la pandemia por el gabinete del pacto de las flores que él presidió. Una comisión a la que será llamado Torres y que él no rehúsa: "el PSOE canario apoyó su creación y yo no tengo ningún problema para responder cualquier pregunta que me hagan o cualquier cuestión que me quieran trasladar".

El ministro envía un escrito a la Fiscalía en el que niega que en los comités se hablara de empresas

Con toda seguridad, entre esos interrogantes a aclarar en el Parlamento de Canarias estará todo lo relacionado con los correos internos entre miembros del Servicio Canario de Salud (SCS) que certifican que las propuestas de compra durante la pandemia supuestamente salían del Comité de Emergencia que él mismo presidía en su calidad de jefe del Ejecutivo.

"Me voy a reafirmar en lo que reiteradamente he dicho y es que jamás, en ningún comité de gestión ni en ningún comité de emergencia se habló de empresas. Nunca", afirmó.

Es más, así "se puede preguntar a las cerca de 20 personas que conformaron esos comités y así se le trasladó, con rotundidad, en un escrito a la Fiscalía Anticorrupción que lo requirió y el procedimiento lo ha explicado el director del SCS. Y así lo aclararán también los protagonistas de esos correos".

Suscríbete para seguir leyendo