El PSOE presiona al Gobierno para implantar la tasa turística por decreto

El PSOE se lanza a por todas en el nuevo capítulo que se ha abierto sobre la implantación de una tasa turística en Canarias. Los socialistas registraron ayer en el Parlamento una proposición no de ley (PNL) en la que reclama que el Gobierno regional aplique una ecotasa por decreto ley «con el objetivo principal de lograr un reparto más justo de la riqueza que genera nuestro sector turístico, así como contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030 y de mejorar la sostenibilidad de nuestro frágil territorio», según refleja el texto propuesto por los socialistas.

La PNL se debatirá en el próximo pleno de la Cámara –convocado para el 23 y 24 de abril– aunque ya los grupos que apoyan al Ejecutivo han criticado las «urgencias» del PSOE por aplicar un gravamen que el pacto de las flores fue incapaz de poner en marcha.

CC, PP y la formación gomera de Casimiro Curbelo cuestionan las formas de los socialistas a la hora de llevar este asunto al Parlamento por su «oportunismo» ante las manifestaciones convocadas el próximo 20 de abril bajo el lema Canarias tiene un límite. Pero sí están de acuerdo en el fondo, es decir, abrir un debate político y social amplio sobre la oportunidad o no de aplicar una tasa que repercuta en los visitantes que llegan a las Islas.

El portavoz del PSOE en la Cámara regional, Sebastián Franquis, cree que es ahora cuando «se dan las condiciones» para implantar el nuevo tributo ya que el sector turístico alcanzó en 2023 récords de visitantes y gasto por encima de las cifras de 2019. El dirigente socialista recuerda que la ecotasa ya estuvo en el programa electoral del partido en las elecciones de 2019 pero que no se pudo desarrollar en la pasada legislatura por problemas como la quiebra del turoperador Thomas Cook y el cero turístico provocado por la pandemia del Covid.

«Es en 2023 cuando se ha recuperado del todo el sector con cifras récord, por lo que ahora es el momento para que el Gobierno dé un paso adelante y pase de las palabras a los hechos porque tiene instrumentos para hacerlo», explica Franquis, quien apela al presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, «para que sea creíble y después de lo que ha dicho en los últimos días que ponga en marcha los mecanismos para aplicar este tributo porque bien que se dieron prisa para bajarle los impuestos a los ricos nada más llegar al Gobierno», advierte.

Recaudación

Los socialistas también defienden que haya un debate en el que participen todos los grupos políticos una vez que el Ejecutivo presente el decreto ley. Franquis cree que con las 96 millones de pernoctaciones que hubieron en 2023 se pueden recaudar unos 100 millones de euros solo implantando una tasa de un euro a cada turista y sin contar con las viviendas vacacionales. Los socialistas creen que con un tributo de este tipo se pueden ingresar entre 200 y 250 millones de euros y sería una tasa diferenciada en función de si los turistas van a un hotel, un apartamento o a una vivienda vacacional.

En el texto de la PNL, el PSOE recuerda que en otros destinos turísticos se ha implementado un tributo a los visitantes y que en Canarias los ingresos por esta tasa se tendrían que destinar a abordar los problemas de congestión, deterioro ambiental y presión sobre las infraestructuras y servicios que provoca el turismo. Pero también los socialistas consideran prioritario destinar los fondos que se recauden con este gravamen «a mejorar las condiciones de vida de los canarios en su conjunto y a arbitrar políticas específicas que permitan un reparto más justo de la riqueza y que contribuyan a paliar los efectos indeseados generados por un sector vital para las Islas».

El dirigente más taxativo en pronunciarse sobre la iniciativa socialista fue el vicepresidente del Gobierno y presidente regional del PP, Manuel Domínguez: «No habrá tasa turística», aseguró el máximo dirigente de los populares, que «no cree» que una tasa turística destinada a la conservación del medio ambiente mejore el poder adquisitivo de los canarios ni repercuta «en un solo euro en el bolsillo de la ciudadanía canaria». «Si hoy habláramos de que la renta per cápita de los canarios estuviera igualada al resto de España gracias a una tasa turística ¿por qué no la aplicaron estando en el Gobierno?», criticó Domínguez ante la presentación en el Parlamento de Canarias de una proposición no de ley para implantar la ecotasa por parte del PSOE.

Por su parte, el portavoz de Coalición Canaria en la Cámara autonómica, José Miguel Barragán, asegura que los nacionalistas están en la misma posición que en el debate que hubo en el Parlamento en 2022 cuando presidía el Ejecutivo el actual ministro de Política Territorial. «En aquel momento el señor Torres dijo que el debate sobre la ecotasa debía ser sosegado, tranquilo y escuchando a todos los grupos políticos y sectores afectados ¿ahora cuál es la urgencia? El Gobierno no hizo nada para abrir ese debate y ahora nos mete prisa a nosotros», critica el dirigente nacionalista.

Durante la legislatura pasada Podemos intentó poner en marcha la ecotasa tras la pandemia junto a Nueva Canarias (NC), pero los socialistas consideraron en ese momento que no era el momento adecuado porque el sector turístico aún se estaba recuperando de la crisis turístico que provocó el cierre del sector por el Covid.

Barragán ve al PSOE «desnortado» con una proposición que reclama un decreto ley para imponer un nuevo tributo sin tener en cuenta otras consideraciones sobre la financiación de la Comunidad Autónoma, la recaudación del IGIC y otras opciones que se pueden poner sobre la mesa en relación con la fiscalidad canaria. Por ello considera que los socialistas tiene la «poca vergüenza» de exigir algo que ellos no hicieron estando en el Gobierno.

Cambio de modelo

El portavoz de NC en el Parlamento, Luis Campos, recuerda que su formación siempre ha estado a favor de una tasa turística y que incluso presentó una proposición de ley que no fue admitida a trámite por el Parlamento. «Hemos defendido esta tasa antes de las convocatorias de las manifestaciones como herramienta para captar recursos para la tarea de un cambio de modelo turístico, que es la verdadera clave». Asimismo Campos aboga por la implantación del gravamen en el marco de un debate hacia un gran acuerdo canario por un turismo sostenible «que este Gobierno ha despreciado». NC votará a favor de la PNL de los socialistas aunque muestra sus reservas a la figura del decreto ley como se reclama en la proposición.

Por otro lado, el portavoz de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, reconoce que en la legislatura pasada no era partidario de la ecotasa pero ahora «visto el panorama y la realidad turística y demográfica que tiene Canarias estamos dispuestos a que haya un debate abierto a la sociedad y a los grupos políticos para hablar de la tasa turística». El presidente del Cabildo gomero estima que los recursos de este tributo deben tener un «destino finalista», es decir, mejorar los espacios públicos, espacios naturales, playas y la degradación que puede suponer el turismo sobre el territorio del Archipiélago.

