Canarias, en el foco político de las indagaciones por las ‘compras covid’

El próximo lunes arrancan de facto las investigaciones parlamentarias en las Cortes sobre las compras de material sanitario durante la pandemia por covid en 2020 y las posibles irregularidades producidas en esas operaciones por parte de las administraciones públicas en sus operaciones comerciales con distintas empresas e intermediarios. Tanto la comisión creada en el Congreso, auspiciada por el PSOE y más abierta en sus objetivos, como la constituida en el Senado, a iniciativa del PP y centrada en el llamado ‘caso Koldo’, empezarán ese día a acoger a algunos de los casi 200 comparecientes solicitados por los grupos parlamentarios, y en ambos casos Canarias será uno de los territorios sobre los que se pondrá especialmente el foco por ser la única comunidad autónoma, junto a Baleares, donde esas compras están siendo investigadas por la justicia.

La guerra abierta entre socialistas y populares para tratar de involucrar y hacer comparecer a sus respectivos responsables públicos durante la pandemia en distintas administraciones centra el debate político en el inicio de las sesiones ya con testimonios, el primero de los cuales será el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa. Pero esta batalla partidista de fondo, afectada también por las citas electorales de primavera (País Vasco, Cataluña y Parlamento Europeo), no va a impedir que durante los al menos cuatro meses de duración de cada una de estas comisiones se vayan aclarando las decisiones y actuaciones de quienes estaban al frente de la sanidad pública, en el Estado y en las comunidades autónomas, en relación con esas compras bajo sospecha, y en su caso las responsabilidades políticas que quepa depurar.

Tras la aprobación durante los últimos días de los planes de trabajo, de la lista de comparecientes (que podrá ampliarse en el futuro), y de la documentación requerida, por parte de ambas comisiones en las Cortes, se confirma el peso que en esta investigación va a tener lo que se vaya a decir y a contar sobre el proceso de compra de mascarillas en Canarias durante la primera etapa de la pandemia. Para tratar de aclarar todas las decisiones adoptadas al respecto por el entonces Gobierno de Canarias, que presidía el hoy ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y su verdadera incidencia en las compras bajo sospecha, pasarán por ambas comisiones prácticamente toda la cúpula sanitaria de las Islas durante aquellos duros meses.

Listado de diez

El propio Torres, cuya comparecencia solicitaba el PP pero también el PSOE, encabezará ese desfile de hasta diez personas relacionadas con Canarias, entre ellas los dos consejeros de Sanidad durante la pandemia, Teresa Cruz (a petición de PP) y Julio Pérez (reclamado por CC), y los tres directores del Servicio Canario de Salud (SCS) entre marzo y noviembre del 2020, Antonio Olivera, Alberto Pozas y Conrado Domínguez, en el caso del primero a iniciativa de socialistas, populares y nacionalistas, y en los otros dos solo por los ahora socios del Gobierno en Canarias. Todos ellos intervinieron de una u otra forma de la toma de decisiones para el encargo de adquisición de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, compras por valor de 12,5 millones sujetas al cobro, supuestamente, de comisiones ilegales y que estaba vinculada a Koldo García, el ex asesor del entonces ministro de Transporte, José Luis Ábalos.

Los tres directores del Servicio Canario de Salud (SCS) entre marzo y noviembre del 2020, Antonio Olivera, Alberto Pozas y Conrado Domínguez, desfilarán por las Cortes

Además de los citados, también han sido convocados, en este caso en el Senado, personas como Ana María Pérez como directora general de Recursos Económicos del SCS, a petición de PP y CC, Pedro Pacheco, presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, o el también implicado en el ‘caso Mediador' Marco Antonio Aurelio Navarro Tacoronte, quien ha señalado que era Ábalos quien daba las órdenes para que desde Canarias se compraran las mascarillas a la empresa vinculada a Koldo García. Solo el PP ha reclamado el testimonio de estos dos últimos, mientras que los socialistas llamarán a declarar a la entonces Interventora General de Canarias, Natalia de Luis.

José Luis Ábalos, exministro y ex secterario general del PSOE / Alejandro García/Efe

El hoy ministro, aunque aún no tiene fecha para sus comparecencias, será con toda seguridad el primero de los diez canarios llamados a prestar testimonio, constituyendo uno de los cargos políticos más importantes sobre los que se centra la investigación y la reclamación de responsabilidades políticas. Junto a él, los propios Ábalos y Koldo García, la presidente del Congreso y ex presidenta de Baleares, Francina Armengol, y el mencionado ex ministro Illa, hoy candidato socialista a la Generalitat de Cataluña en las elecciones del 12 de mayo, son los principales reclamos en las primeras sesiones de las dos comisiones de investigación.

Dinámicas opuestas

Para los otros responsables de la sanidad pública canaria convocados a cualquiera de estos foros, la citación será ya en semanas posteriores, aunque el PP quiere que al menos los tres directores del SCS declaren lo antes posible tras el propio Torres. Esto quiere decir que lo harán con toda seguridad mucho antes en el Senado que en el Congreso. Y es cada una de ambas comisiones va a tener muy distinta dinámica e intención política, sino opuestas, dominada la del Congreso por el PSOE y sus socios, que han impuesto su plan de trabajo y lista de comparecientes, y controlada totalmente por la mayoría absoluta del PP la del Senado para centrarla en el ‘caso Koldo’ y poner todo el foco en las posibles irregularidades cometidas en el ámbito del Gobierno central y de los gobiernos de Canarias y Baleares.

En este marco, CC está poniendo en práctica una estrategia de jugar un papel intermedio entre las posiciones de PP y PSOE con la vista puesta sobre todo en la comisión que paralelamente se está poniendo en marcha en el Parlamento de Canarias. Los nacionalistas han logrado que todas sus peticiones de comparecencias en Congreso y Senado, así como la documentación solicitada, sean admitidas y consideran que con ellas se pueden llegar a un alto nivel de conocimiento de como se gestionaron las compras covid en Canarias, aunque consideran que la comisión del Parlamento regional será técnicamente más operativa y aclaratoria.

Sobre esta posición de base, CC ha decidido por cuestiones políticas apoyar al PSOE en la comisión de la Cámara Alta para no centrarla en el ‘caso Koldo’, abrir el foco a cómo se gestionó ese proceso en todas las administraciones y, a partir de ahí, apoyar las comparecencias de líderes del PP como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; su polémico jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, y otros presidentes autonómicos como Juan Manuel Moreno Bonilla (Andalucía), Alfonso Rueda (Galicia), Marga Prohens (Baleares), o Fernando López Miras (Murcia), o el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. En el Senado, sin embargo, CC tendrá una posición más equidistante a sabiendas de que el PP no necesita su apoyo para dominar la comisión e imponer sus criterios y calendario. Sí está más en sintonía de honda con sus socios de gobierno en las Islas en la comisión de la Cámara regional para decidir, ahí sí, el sentido político y las conclusiones que se le quieran a dar a esta investigación.

Suscríbete para seguir leyendo