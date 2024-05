Carlos Alonso: «Para crecer hay que pelear por ayudas para sectores como el audiovisual»

Uno de los retos que Coalición Canaria ha metido en la maleta que pretende llevar a Europa es incluir nuevos sectores económicos «emergentes» en el marco específico de ayudas que las Islas tienen en la UE. «Si queremos crecer y diversificar la economía tenemos que apoyar la creación de campeones globales en Canarias en determinados sectores como el audiovisual, la economía azul o la astronomía», apuntó ayer el candidato de la formación al Parlamento Europeo, Carlos Alonso, en un foro organizado por Prensa Ibérica en Canarias. El nacionalista consideró que limitar la «especificidad» a sectores «poco competitivos» lastra la posición económica del Archipiélago en el continente.

«El sector agrario va a tener que seguir recibiendo ayudas, pero si queremos promover un aumento de productividad, no podemos seguir limitándonos a buscar apoyos específicos para sectores en los que el aumento de los costes lastra su competitividad», insistió.

El candidato recordó que durante los últimos años el Archipiélago ha perdido «posiciones» en el proceso de convergencia de la UE con un nivel de renta per cápita ocho puntos inferior a la que existía en la región hace diez años. «Tenemos que tener respuestas específicas no solo para los sectores tradicionales, también para los nuevos sectores», añadió. Esto conducirá, según Alonso, a una diversificación de la economía y a la creación de empleo con valor añadido que permitirá a las Islas ser «mucho más competitivas».

Revisión

CC también incluye en su programa electoral la revisión del «esquema fiscal» de Canarias. Un tema que Alonso reconoció que generará debate, pero que consideró «esencial» para la mejor integración de las Islas dentro de la UE. «Debemos proteger nuestro sistema fiscal frente a la armonización que tiene la imposición directa en Europa derivado de la OCDE y la tasa mínima para corporaciones», apuntó el candidato, quien insistió en la importancia de «proteger y adaptar el sistema fiscal a «la globalización».

Mencionó, entre otras cuestiones, el impacto que tiene el comercio electrónico en las relaciones económicas. «Hay que buscar la manera de que nuestro sistema fiscal esté mejor integrado en ese flujo comercial». Eso sí, Alonso dejó claro que CC no renunciará a mantener la región fuera del territorio del Accisa –impuesto especial indirecto que grava el consumo de determinados artículos como el tabaco– y del IVA. «Creemos que es el lugar adecuado, pero es probable que se pueda adaptar nuestro régimen fiscal para integrarse mejor en una comunidad más globalizada», añadió. E insistió en la necesidad de actualizar un sistema que data de 1991, hace ya más de treinta años.

El candidato nacionalista tiene claro que son cuestiones «complicadas» que no se decidirán de un día para otro y que tendrán que revisarse durante los próximos años. Siempre y cuando se consiga un amplio consenso político, institucional y social en el Archipiélago. Alonso no pierde la esperanza. «A los grandes partidos en Canarias como son PP, PSOE y CC no los veo alejados de estos asuntos, tenemos una gran oportunidad porque en general es una tierra de consensos», añadió.

El nacionalista defendió, además , el trabajo que ha realizado el Gobierno canario desde Bruselas. «Hay buen personal y buenos recursos, el trabajo es mejor que el de muchas comunidades autónomas», puntualizó.