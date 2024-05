CC cree salvada la ficha isleña para este año con la vista puesta en 2025

No fue todo lo exhaustiva y detallada que hubieran deseado, pero sirvió para despejar y de forma pública y en sede parlamentaria las dudas respecto a la voluntad del Gobierno central para cumplir sus compromisos con la agenda canaria para este primer año de legislatura estatal. Esta es la lectura que hace CC y la parte nacionalista del Gobierno de Canarias tras la respuesta de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso en relación con las partidas que se consideraban en riesgo por la prórroga de las cuentas estatales de 2023 decidida por el Ejecutivo central. La diputada de CC, Cristina Valido, arrancó el pasado miércoles un pronunciamiento público de la también vicepresidenta primera respecto al cumplimiento de la agenda isleña en todos aquellos aspectos que ya debían tener reflejo presupuestario en el presente ejercicio, y consideran que más allá de lo parcial e incompleto de su mensaje, el compromiso fue claro en ese sentido y que la ficha canaria está salvada.

Montero, en respuesta a una pregunta de diputada de CC, avanzó que aunque no haya nuevos presupuestos el Gobierno destinará 20 millones a combatir las secuelas de la crisis hídrica en las Islas y otros 30 millones para el plan de lucha contra la pobreza, aspectos incluidos en el acuerdo entre nacionalistas y PSOE, además de otros 16,8 millones para potabilizadoras y el agua de riego en la agricultura. Junto a ello, confirmó la bonificación del 60 % para los contribuyentes en La Palma, y la actualización de las entregas a cuenta sobre financiación de servicios públicos. Junto a ello, ambas partes cuentas con tener listo en unos días el acuerdo para la reforma legal que obligue al reparto obligatorio entre todas las comunidades autónomas de los menores migrantes no acompañados que llegan a las Islas, un aspecto sobre el que Montero ya había garantizado a Clavijo una financiación suficiente, pero sobre la que no se pronunció en su respuesta parlamentaria.

Avanza poco a poco

Con estos datos y cifras sobre la mesa, CC entiende que la hoja de ruta sobre el cumplimiento de los compromisos está bien marcada y que el Gobierno central ha ofrecido suficientes garantías al respecto. “Siempre se puede ir más deprisa y ser más diligente, pero el compromiso es claro y poco a poco se va a avanzado”, sostienen desde la formación nacionalista, en espera en todo caso de que el equipo de Montero traslade al Gobierno regional el informe con todas las partidas detalladas que salen del limbo presupuestario, así como la forma y los plazos en que se harán esas transferencias.

Esto es algo en lo que han estado trabajando durante las últimas semanas ambas administraciones, pero el ministerio de Hacienda aún no ha remitido a la presidencia autonómica el informe que quedó en elaborar hace dos semanas en una reunión telemática entre Clavijo y el equipo de Montero. CC y el PSOE habían hablado en los últimos días sobre la necesidad de que la vicepresidenta primera despejara personal y públicamente las dudas que había respecto a esas partidas necesarias para cubrir las cuestiones más urgentes de los acuerdos y que deberían haberse reflejado en los frustrados presupuestos de este año. Un diálogo que se concretó de hecho en la pregunta más o menos pactada de Valido a Montero “Nos han garantizado que se van a cumplir los acuerdos y prorrogar todas las partidas necesarias”, defienden desde CC a pesar de que la ministra no hizo mención a algunas como las relacionadas con el plan integral de empleo, las ayudas para atención a migrantes, la actualización de los fletes en el transporte de mercancías y otras relacionadas con las ayudas del REF.

Los nacionalistas, molestos con el PP por negar los avances sobre la agenda canaria

Pero para los nacionalistas y el propio Clavijo se imponía en este momento, en el inicio de la campaña electoral del 9 de junio al Parlamento Europeo, desactivar en parte la ofensiva de su socio de gobierno, el PP, contra la dinámica de las relaciones entre Canarias y el Estado en torno a la agenda canaria considerando que el Gobierno de Pedro Sánchez “no ha cumplido ni uno sola de sus 25 puntos”, según expresó hace unos días la diputada autonómica popular Luz Reverón en el Parlamento regional en una pregunta parlamentaria a Clavijo. Esta posición del PP canario, que sigue el guion de la dirección nacional del partido respecto al apoyo de CC al Gobierno de Sánchez en el Congreso, está causando malestar en las filas nacionalistas, que no ven razonable que su socio en el Ejecutivo canario ponga en cuestión elementos que son muy importantes para el cumplimiento del programa de gobierno y que están avanzando en las negociaciones con el Estado. “No se puede negar que se han hecho cosas y que seguimos dando pasos con claras expectativas de que los compromisos se están cumpliendo, aunque nos gustaría una mayor celeridad”, resaltan en CC, que pone el ejemplo de la ya conseguida ampliación de la gratuidad de las guaguas para este año.

Incertidumbre política

Pese a esta visión positiva de la formación canaria y el “optimismo” expresado por Clavijo sobre el cumplimiento de los acuerdos con el PSOE, no se esconde tampoco un cierto temor a que el proceso de negociación y los avances que se están produciendo puedan sufrir algún otro avatar como consecuencia del contexto político nacional. La incertidumbre sobre la política nacional en función de los resultados electorales del 9-J, y de lo que pase en Cataluña si el socialista Salvador Illa logra formar gobierno, todavía pesa en CC. El riesgo de colapso de la legislatura si los partidos soberanistas catalanes, sobre todo Junts, dejan de apoyar a Sánchez en Madrid es muy elevado. Por otro lado, una derrota inapelable del PSOE ante el PP en las elecciones europeas también dejarían un panorama en el que no se descartaría un adelanto de las generales con todo lo que ello implicaría en los planes para la ficha canaria.

Los nacionalistas negocian las partidas de este año a sabiendas de que buena parte de los acuerdos con el Gobierno de Sánchez se tendrán que concretar económicamente en los presupuestos del próximo año, que a su vez dependerán de todo esa marco de política estatal. Una continuidad sin mayores sobresaltos de la legislatura daría oportunidad de a una nueva negociación presupuestaria tras el verano en la que, según aseguró Montero a Clavijo en su última reunión personal y directa el pasado 9 de abril, se recuperarían todos los aspectos de la agenda isleña que no se han podido cubrir por la prórroga de las cuentas de 2023. Se trataría fundamentalmente de asignar fondos para los convenios de infraestructuras que se han quedado a cero este año y que de hecho conforman la mayor parte de la implícita ficha financiera comprometida en los acuerdos entre CC y el PSOE.