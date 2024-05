Lorena López: «Aunque no salga lo que importa es que vamos a tener voz»

Nacida en Las Palmas de Gran canaria y licenciada en Derecho, vive en Fuerteventura por amor, donde es dirigente de Nueva Canarias/Bloque Canarista . Con 41 años, Lorena López, responsable de Asuntos Europeos del partido, concurre a las elecciones europeas en el puesto 19 con Sumar-NC/BC.

Usted se presenta bajo el nombre de Sumar-Nueva Canaria/Bloque Canarista en una plataforma de partidos territoriales como la Chunta Aragonesista, Compromís y Mes per Menorca, Catalunya En Comú, Mas Madrid, Partido Castellano-Tierra Comunera e Iniciativa del Pueblo Andaluz, aparte de las dos organizaciones estatales como Izquierda Unida Verdes Equo y el Movimiento Sumar. Va en el número 19. ¿Cree que tiene alguna posibilidad de salir elegid?

Yo estoy vinculada al tema de Europa porque soy la responsable dentro de Nueva Canarias/Bloque Canarista en asuntos europeos, pero también soy vicepresidenta de la Alianza Libre Europea. Nosotros siempre hemos ido a las elecciones con los partidos territorialistas y teníamos claro que íbamos a seguir en esa misma línea para las europeas, pero ciertamente ellos ya habían decidido ir con Sumar y siendo las europeas unas elecciones tan difíciles, sobre todo para los canarios, pues decidimos ir en esta coalición. Lo importante aquí, en lo que es la confluencia con Sumar, no tanto es el puesto en la lista sino en que vamos a tener una voz permanente, porque los sondeos dan entre cuatro a cinco eurodiputados y van a llevar los temas de Canarias a Europa. Y así lo hemos acordado con ellos. Y es el momento de apoyar la democracia y frenar la ultraderecha.

¿Y qué es lo que piden esencialmente?

Nuestro programa va en tres ejes. En el eje de la democracia tenemos una solicitud de una circunscripción propia para Canarias como región ultraperiférica para que pueda tener una voz permanente, incluso sin necesidad de tener que llegar a acuerdos con terceros partidos. Ya lo hizo el Estado de Francia en su momento. En esa circunscripción se votaría una lista solo para Canarias como RUP de España, y podría tener dos o tres eurodiputados. La segunda cuestión, es Canarias como plataforma de paz y solidaridad. Nosotros consideramos que ahora mismo, y sobre todo en Bruselas, el Partido Socialista no tiene la misma postura y juega con una doble moral en el ámbito internacional, apoyando el no al genocidio que está sucediendo con Palestina pero no la autodeterminación del pueblo saharaui.

No se puede comparar, dice Juan Fernando López Aguilar, que repite en el número 13 como candidato del PSOE a eurodiputado.

Bueno, eso lo dice él. Nosotros no estamos de acuerdo. Creo que hay resoluciones de Naciones Unidas para decir que el Sáhara fue una colonia que todavía está por debajo de la administración española y sin descolonizar, y que debería haberse aplicado ya al referéndum autodeterminación. Lo que pasa es que sinceramente, el PSOE en el caso del Sáhara juega un poco a ser el lobby de Marruecos en Bruselas. Y, por otro lado, sabemos que estamos en una situación bélica importante y lo que nosotros queremos es que Canarias sea una plataforma de paz y que no esté metida en los movimientos belicistas que puedan haber en Europa y sea como una plataforma free zone. Y, en tercer lugar, tenemos la parte más fiscal. Somos conscientes de que el Parlamento Europeo en las próximas elecciones va a estar mirado a la derecha. Ursula von der Leyen ya ha dicho que no tiene ningún problema con pactar con la ultraderecha, por ejemplo, con los Hermanos de Italia, de Meloni. Y eso haría que las políticas europeas se vayan a endurecer muchísimo, y nosotros tenemos mucha preocupación por el pacto de cohesión fiscal, porque le podría afectar mucho a Canarias que Europa vaya a no atender nuestras necesidades y singularidades, sobre todo, con el tema del régimen fiscal como podrían ser los tipos impositivos.

¿Pese a tener un artículo que diferencia a las regiones ultraperiféricas en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea?

El problema es que el Tratado va a ser modificado en el próximo mandato de la Unión Europea. Entonces, el problema está en cómo se modifique y no se tengan en consideración las singularidades que tenemos. Y creemos que Canarias va a tener que hacer una defensa a ultranza de esas singularidades.

¿Quiere decir que si entra la ultraderecha va a ser un problema para las singularidades de Canarias ?

Nuestras singularidades van a ser menos escuchadas o atendidas y puede afectar a la política común, por ejemplo, con el tema del Posei o incluso con el tema de las cláusulas espejo. Una de las reivindicaciones, que también llevamos en el programa electoral, es que existan cláusulas espejo para que el campo canario esté protegido frente a terceros países que no están dentro de la UE.

Usted, que es abogada, ¿cómo se puede defender en Bruselas la limitación de la compra de viviendas a no residentes?

Consideramos que se puede prohibir la venta de vivienda a los que vienen a especular a Canarias. ¿Qué quiere decir esto? Que un señor, sea de Murcia, de Reino Unido o de Luxemburgo, lo que no puede venir a Canarias es a comprar la vivienda, no para vivirla, sino para especular.

Con respecto a la ley de residencia ¿su partido la apoya?

Carlos Alonso (CC) es muy oportunista por sacarla de nuevo en esta campaña europea, cuando han tenido oportunidad de hacerlo en el pasado. Ya la Unión Europea ha dicho que se tienen que dar unas condiciones. Antes de hablar de la ley de residencia tenemos que hablar de: ¿se quiere una moratoria turística en Canarias? El modelo desarrollista lo tenemos que parar, y eso es más importante ahora que hablar de una ley de residencia que además es defectuosa, jurídicamente hablando, pues por parte de la Unión Europea ya se ha dicho que no se entiende muy bien lo que se quería hacer. Y la Unión Europea es muy clara: oiga, si usted quiere controlar la vivienda para extranjeros o no residentes, lo primero tiene que hacer una moratoria para que se deje de construir, para que la demanda no se siga efectuando, además de la ecotasa.

Por tanto moratoria turística y ecotasa.

A mí me parece también muy importante que haya una ecotasa finalista en Canarias actualmente. No entiendo por qué la patronal turística, en este sentido, está diciendo que no a una ecotasa finalista. Porque existe en Barcelona, existe en Mallorca, existe en muchas partes del mundo. No creo que les vaya a afectar ni que vayamos a dejar de recibir turistas.

¿Qué opina del Pacto de Migración y Asilo?

Que es claramente insuficiente, y el PSOE y el PP siempre votan lo mismo en Bruselas. Para el PSOE ha sido un pacto de mínimos pero para nosotros hay que reformarlo y trabajar en un nuevo pacto.

¿Y lo de Javier Milei, el presidente de Argentina ? ¿Qué le parece?

Se me ponen los pelos de punta. La fotografía que vimos de esa ultraderecha, con Le Pen, con Milei, con Meloni, en Madrid... Es el momento de decir que no es la Europa que queremos. No podemos ir a una Europa cada vez más derechizada.