Ribera acusa a Feijóo de "mimetizarse con la ultraderecha" y alimentar el euroescepticismo

Quedan dos semanas para que se celebren las Elecciones al Parlamento Europeo el próximo 9 de junio y los candidatos ya están mostrando todas sus armas. El PSOE tiene una muy clara: atacar al PP por sus vínculos con la extremaderecha y sus posibles futuras alianzas en la Eurocámara. La cabeza de lista de los socialistas, Teresa Ribera, participó esta mañana en un mitin en Las Palmas de Gran Canaria acompañada del candidato canario, Juan Fernando López Aguilar, y dedicó buena parte de su discurso a atacar al presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, y acusarlo de "mimetizarse" con la ultraderecha hasta el punto de tener discursos idénticos. "Alimentan el euroescepticismo y normalizan y se mimetizan con lo peor de la ultraderecha", apuntó Ribera entre los aplausos de los asistentes.

Las palabras de la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y de los compañeros de partido que la acompañaron pivotaron sobre un mensaje central: mucho de lo que representa la Europa social está en riesgo si el 9 de junio crecen "la derecha y la ultraderecha". Ribera mostró su miedo a que una derrota de las fuerzas progresistas debilite a Europa internamente y la haga perder protagonismo en un contexto internacional en el que el resto de actores sigue desarrollándose. Por ello, animó a los votantes a participar de forma masiva para poder hacer frente a los desafíos del futuro con "más progreso y más Europa".

Constitución

La socialista acusó a los populares de no tener propuestas y de dedicarse únicamente a "poner palos en las ruedas". "Dicen defender la Constitución y pretenden darnos lecciones de ello, cuando hace 2.000 días que se la saltan y no renuevan el Consejo General del Poder Judicial, sin ningún pudor. Se inventan que hace falta que medie la Comisión Europea porque, si no, no es posible el acuerdo, y toman el pelo a los comisarios. ¿Esa es la derecha que va a defender los tratados europeos?", se preguntó la vicepresidenta tercera del Gobierno español.

Ribera le recriminó a Feijóo su "falta de reconocimiento" ante avances logrados por el Ejecutivo como la negociación en Europa de la "excepción Ibérica" en los primeros meses que siguieron a la invasión de Ucrania, cuando la factura eléctrica se disparó en España. "Uno hubiera imaginado que vendría a decirnos que estuvo bien, pero ni media palabra. Nunca se alegra ni un poco por nada que salga bien. Ese es el patriotismo que defiende Feijóo. ", añadió.

