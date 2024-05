Más participación autonómica en los fondos Next Generation

Los candidatos al Parlamento Europeo del PSOE y del PP, Juan Fernando López Aguilar y Gabriel Mato, respectivamente, siguen en su intensa campaña. Ayer, el aspirante popular criticó que la «mayor parte» de los fondos Next Generation en España se están dedicando al sector público ante la gestión «centralizada y absolutista» que lleva a cabo el Gobierno central y que está provocando que el impacto de esta partidas en la economía real «sea nulo».

Durante una visita a la Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan), en Gran Canaria, Mato indicó que el 80% de estos fondos se ha destinado al sector público frente al 20% que ha ido para el sector privado, atendiendo al último listado de los 100 mayores beneficiarios de estos fondos. Así, añadió, que las consecuencias de esta «mala gestión es que España continúe liderando los niveles de desempleo en la Unión Europea (UE)», apuntillando que «no tiene sentido que el Estado más descentralizado» de Europa, al mismo tiempo tenga la gestión «más centralizada» de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia Next Generation EU. En este sentido, subrayó que los gobiernos autonómicos, la Federación Española de Municipios y Provincias, así como la iniciativa privada «deben tener un papel activo en el rediseño» de los planes y estrategias, así como en el establecimiento de las «grandes líneas de inversión», porque estos agentes son los que «mejor conocen las necesidades del tejido productivo de cada región».

Gabriel Mato, segundo por la derecha, en una reunión en la Plocan. / La Provincia.

El Gobierno de España, dijo, «tiene la obligación de promover su participación», ya que lamentó que tras haber transcurrido más de la mitad del periodo de ejecución actual el Ejecutivo central «solo ha invertido el 19,5% de los fondos asignados al país, en concreto, 32.000 millones de un total de 163.800 millones».

Por su parte, el eurodiputado y candidato del PSOE Juan Fernando López Aguilar volvió a llamar a la movilización a las urnas e insistió ayer en Gran Canaria en que «Canarias se lo juega todo en la Unión Europea, no somos menos europeos que los que residen en París».

López Aguilar afirmó que Canarias se lo juega todo porque no hay ningún emplazamiento europeo que no le importe a las Islas. «¿O acaso no le importa a Canarias combatir el cambio climático con la transición verde justa? ¿Acaso no le importa a Canarias una política agrícola común, equitativa, que garantice la sostenibilidad y rentabilidad del sector primario?», dijo.

En este sentido, reiteró que a Canarias también le importa la digitalización y la diversificación de la economía; el pilar social y garantizar el derecho a la vivienda de colectivos como los jóvenes que la tienen prohibida en estos momentos; el hecho migratorio y la demanda de asilo, además de una responsabilidad compartida y una solidaridad obligatoria y vinculante de todos los Estados miembros con esta frontera exterior de la Unión Europea a la que viene tanta gente desesperada, arriesgando la vida o perdiéndola en el intento.