Alcaldes de NC promueven la dimisión de Román Rodríguez

Los resultados de Nueva Canarias (NC) en las elecciones europeas, en las que concurrió en alianza con la coalición de izquierdas Sumar, no han contribuido a calmar las aguas en el partido timoneado por Román Rodríguez. Al contrario: NC fue superada por Coalición Canaria (CC) en todas las islas, y ello pese a que los de Fernando Clavijo obtuvieron un resultado más que modesto al verse penalizados por la polarización del voto hacia PSOE y PP. Los canaristas perdieron la particular batalla por el voto nacionalista incluso en su feudo grancanario, allí donde en anteriores comicios habían dominado a CC casi con puño de hierro. En este nuevo escenario, el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa –uno de los nombres propios llamados a liderar la futura NC–, dio este lunes un paso al frente para promover la renovación de la fuerza política y la dimisión de quien ha ejercido el liderazgo del partido desde su fundación en 2005, el mismo Román Rodríguez. Y no fue el único. Su homólogo de Agüimes, Óscar Hernández, siguió la rueda de su compañero de filas para urgir un cambio en la dirigencia de NC que resuena con más fuerza que nunca tras ser devorados en las europeas por una CC a la baja.

Sosa encontró la percha para lanzar el dardo a la cúpula de NC en la dimisión de Yolanda Díaz. La ministra de Trabajo y Economía Social anunció este lunes su renuncia a todos los cargos orgánicos que hasta ahora ostentaba en Sumar tras los malos resultados de la coalición de izquierdas en las elecciones europeas. En un mensaje en la red social X –antes Twitter–, el alcalde de Gáldar se expresó con claridad meridiana para alabar la decisión de Yolanda Díaz y, al mismo tiempo, deslizar una crítica con un destinatario tan evidente que no exigía aclaración: «Me acabo de enterar de la dimisión de Yolanda Díaz por los malos resultados electorales de Sumar. Ojalá en todas las organizaciones cundiera el mismo ejemplo».

El rejonazo de Teodoro Sosa, que no es precisamente un cualquiera en la nómina de NC, encontró rápido apoyo en otro de los representantes más ilustres de los canaristas, el mencionado Óscar Hernández. También con el altavoz de X-Twitter, el regidor municipal de Agüimes le dio un espaldarazo público a su correligionario de Gáldar y pidió «anteponer el interés colectivo por encima de cualquier personalismo». «Asumir la responsabilidad, dar un paso a un lado para que el proyecto pueda avanzar, abrir el camino a la renovación, anteponer el interés colectivo por encima de cualquier personalismo... Inteligencia, generosidad, compromiso y honestidad. Sí, @teososam [nombre de la cuenta de Sosa en la red social del pajarito], ojalá cunda el ejemplo», escribió Hernández.

