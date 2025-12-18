Ahmad Ismail: «JTI refuerza su compromiso con Canarias»

España es uno de los primeros países en lanzar Ploom AURA, la nueva generación de su dispositivo de tabaco calentado. ¿Qué papel juega Canarias en esta estrategia?

España es un mercado prioritario para JTI, con un crecimiento sostenido de las alternativas sin combustión y un consumidor adulto cada vez más informado y exigente. Este contexto hace de España un país idóneo para introducir nuestra generación más avanzada de dispositivos. Canarias ocupa una posición especialmente relevante. Ya en 2024 elegimos Madrid y Canarias como mercados de lanzamiento, reflejando su papel estratégico. Las islas combinan tradición tabaquera, conocimiento del consumidor y un ecosistema industrial sólido, clave para nuestra visión a largo plazo en España.

La fábrica de Tenerife es uno de los grandes activos industriales de JTI. ¿Qué papel juega dentro de su estrategia industrial?

La fábrica de Santa Cruz de Tenerife es la mayor planta de cigarrillos de España y un referente dentro de la red global de JTI. En la última década hemos invertido más de 85 millones de euros en su modernización y actualmente estamos realizando una inversión adicional de 30 millones para incorporar tecnologías más eficientes y sostenibles. Más del 60 % de su producción se dirige a exportación, lo que consolida a Canarias como un pilar industrial para JTI en Europa y refleja nuestro compromiso a largo plazo con el empleo estable y de calidad y con el desarrollo económico de las islas.

¿Qué impacto económico y laboral genera JTI en Canarias?

JTI emplea directamente a cerca de 400 personas en Canarias y genera miles de empleos indirectos a través de proveedores, distribuidores, transportistas y servicios asociados. La orientación exportadora de la planta contribuye de manera notable a las exportaciones del archipiélago y demuestra que nuestras inversiones no son coyunturales, sino parte de un compromiso sostenido con la industria canaria.

En un contexto de reciente dictamen parlamentario sobre el REF, ¿qué aspectos considera prioritarios para garantizar la competitividad industrial?

El REF es esencial para asegurar la competitividad de Canarias, especialmente para el sector industrial tabaquero. El reciente dictamen de la Comisión de Estudio sobre su revisión refuerza esta posición, instando tanto al Gobierno de Canarias como al Estado a cumplir plenamente con las obligaciones presupuestarias derivadas del REF, y a trabajar en la actualización de partidas clave como los incentivos a la industria. La insularidad implica costes logísticos y operativos adicionales, y para seguir invirtiendo, exportando y manteniendo empleo de calidad necesitamos un marco normativo estable, eficaz y adaptado a las necesidades reales de las empresas en Canarias. El despunte de las exportaciones de tabaco en las islas y la recuperación del sector tras la crisis de los años 2011-2014, está intrínsecamente ligada al sistema fiscal actual del impuesto sobre las labores del tabaco (ILT), en vigor desde 2015 y a los beneficios derivados de nuestro Régimen Económico y Fiscal (REF). En consecuencia, ambos mecanismos deben estar actualizados y en perfecto funcionamiento.

Ploom AURA incorpora una nueva tecnología y funcionalidades. ¿Qué aporta esta nueva generación y qué papel juega la regulación?

Ploom AURA es nuestro dispositivo de tabaco calentado más avanzado, con una tecnología que garantiza un calentamiento estable y preciso, un diseño premium y una experiencia más sencilla y superior para el consumidor adulto. Es una propuesta desarrollada en Japón que combina innovación, estética y ausencia de combustión. En paralelo, es fundamental contar con marcos regulatorios diferenciados y basados en evidencia científica, que reflejen las características de cada categoría y permitan a los consumidores adultos acceder a información veraz para tomar decisiones informadas. Siempre con un mensaje claro: el tabaco calentado no está exento de riesgo, pero evita la combustión, principal fuente de sustancias nocivas en los cigarrillos convencionales.

Para cerrar, ¿qué mensaje le gustaría trasladar a los consumidores adultos de Canarias ante la llegada de Ploom AURA?

Que seguimos apostando por Canarias como un territorio clave dentro de nuestra estrategia. Ploom AURA llega con la ambición de ofrecer una alternativa sin combustión de máxima calidad para aquellos fumadores adultos que buscan nuevas opciones. Nuestro compromiso es claro: innovación responsable, información transparente y apoyo al desarrollo económico e industrial de unas islas que son un pilar fundamental para JTI.