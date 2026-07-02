Manuel Domínguez: «Queremos ser el mejor aliado del autónomo en Canarias»

— ¿Por qué el Gobierno de Canarias ha decidido lanzar este Plan respaldo Autónomos y que objetivo persigue?

— Desde que llegamos al Gobierno nos volcamos en ayudar al autónomo ¿Por qué? Porque queremos ser el mejor aliado del autónomo en Canarias. No se ha tenido en cuenta a esa persona que se levanta todas las mañanas para abrir la persiana de su negocio, que se preocupa por sus empleados, que no duerme si las cosas van mal y no puede pagar las nóminas, que no puede irse de vacaciones o ponerse enfermo. Todas esas personas tiran de nuestra economía día a día, así que creamos una Dirección General de Autónomos, que por cierto fue muy criticada, e incluso nos dijeron que no iba a servir para nada. Pues bien, en colaboración constante con ATA creamos el Observatorio del Autónomos donde a través de encuentras periódicas nos hicimos una idea de sus principales demandas y las plasmamos en este plan, que lo que pretende es proteger la actividad de los trabajadores por cuenta propia, favorecer la inversión y la conciliación, y reducir la vulnerabilidad ante bajas o crisis económicas.

— Y lo han conseguido porque ATA ha concedido al Gobierno de Canarias el premio autónomo del año al Plan que ha realizado su Consejería.

— Sí, nos enteramos la pasada semana y la verdad que estamos muy contentos porque, al final lo que hemos hecho es recoger las demandas de los autónomos para mejorar sus condiciones laborales y como le dije antes, plasmarlas en un documento. Hicimos lo que creemos que era de justicia. Fíjese que nunca antes se había dado el caso de que hubiera más autónomos que parados en Canarias, y ahora es así. Hoy, en Canarias se puede emprender. Las ideas, pueden convertirse en proyectos.

— Una de las medidas incluidas en el Plan y con más aceptación es el Programa Concilia. ¿Qué ayudas incluye?

— El Programa Concilia contempla tres líneas: ayudas para contratar a una persona que sustituya al autónomo en maternidad/paternidad o embarazo de riesgo; subvenciones para contratar de forma indefinida personal que apoye en el cuidado de menores o dependientes; y ayudas para sufragar hasta el 75% de gastos de cuidado familiar como guardería, campamentos o centros de día. La idea es que puedas conciliar tu vida laboral y familiar sin que tu negocio se vea mermado. Ha tenido muy buena acogida puesto que ya vamos por más de 155 solicitudes. Me gustaría decir, además, que es con carácter retroactivo a 18 de octubre de 2025, así que aquellos autónomos que hayan contratado a alguien en esa fecha pueden también solicitar la ayuda.

— Uno de los grandes problemas del autónomo es la contratación. ¿Cómo ayuda este plan a aquellos que quieren crecer?

— Pues mire, ayuda de dos formas. El programa +Uno52, bonifica la primera contratación de personas de 52 años o más con ayudas por contrato indefinido. De esta forma, como le dije se fomenta la contratación y de un colectivo de difícil inserción, incentivando la experiencia y el talento, que siempre vienen bien en un negocio pequeño.

— Otro de los grandes problemas que manifiestan es el acceso a la financiación.

— Si, por eso, la tercera medida es la bonificación de dos puntos del tipo de interés de los préstamos avalados por AvalCanarias, durante tres años, con el objetivo de reducir el coste financiero inicial y facilitar la inversión productiva. Esta medida tiene carácter retroactivo a enero, así que aquellos autónomos que hayan solicitado un préstamo para modernizar y digitalizar su negocio, para reformarlo, etc., pueden solicitar esta ayuda.

— Y por lo que veo, ahora el autónomo sí se puede poner enfermo.

— Si, bueno, se podía poner enfermo, pero o seguía trabajando si la situación se lo permitía o se quedaba en casa, pero tenía que seguir pagando las cuotas de la seguridad social a pesar de que no estaba facturando. Con esta medida de ayuda para la incapacidad temporal en la que se le ingresan las cuotas a la Seguridad Social de los dos primeros meses de baja por contingencias comunes para autónomos sin empleados, o del porcentaje que los días que esté de baja, lo que pretendemos es que ponerse enfermo no suponga, además, un problema económico para el negocio.

— ¿Cree que ahora el autónomo está más protegido?

— En Canarias, sí. No puedo decir lo mismo del resto del territorio español, donde cada vez tiene más cargas y más impuestos que pagar. Fíjese, además de estas medidas que ya he mencionado, somos la única Comunidad Autónoma que aplica la franquicia del IGIC y encima la hemos ampliado a 50.000 euros, por encima, además, de la media europea. Y seguiremos aplicando más medidas, no le quepa duda. Seguiremos con la cuota cero, que está fomentando el emprendimiento con los pagos de la tarifa plana a aquellos autónomos que empiezan y aun no tienen su negocio consolidado. Seguiremos ayudando a aquellos que han fracasado, para que sigan emprendiendo si quieren, para que fracasar no sea un impedimento. Y vamos a impulsar el relevo generacional a través de una FP centrada en sectores estratégicos y de alto valor añadido. Lo que queremos es ayudar al pequeño empresario en todas las etapas de su negocio, porque son los que día a día sacan este país adelante, generan empleo y actividad económica.