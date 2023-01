El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria ficha a gogós y camareros para su 'Studio 54'

"Vamos con ello de nuevo, pero esta vez con más fuerza". El equipo artístico del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria anima a las muchas personas que este sábado se han acercado al polideportivo Jardín de Infancia de La Isleta para participar en el casting amateur de figurantes de las fiestas con la ilusión de participar en alguna de las grandes galas. Los perfiles que se buscan en esta jornada son aquellos personajes trascendentales para el funcionamiento de Studio 54, la mítica discoteca neoyorquina de los 80 que fue elegida como alegoría de las carnestolendas, desde gogós a camareros, pasando por el director del establecimiento o Andy Warhol, fotógrafo de esas noches intensas de música y diversión.

Desde las 10 de la mañana, los ritmos disco y el flow ochentero llenan el ambiente de la instalación deportiva isletera, mientras un centenar de personas danzan de acá para allá, muestran sus aptitudes para la interpretación, o simplemente fluyen con la ligereza propia de la época de Carnaval. Bajo la tutela del director artístico de las fiestas capitalinas, Israel Reyes, se van seleccionando, entre ovaciones y felicidad desbordada, a quienes participarán en el evento. Inmediatamente, se apuntan en un listado y luego se les toman medidas para elaborar sus vestimentas exclusivas.

"Todo esto es muy fuerte", exclama, con los ojos brillando de ilusión, la joven Sofía Santana Grisaleña, que con 16 años ya tiene claro que quiere dedicarse a algo relacionado con el mundo del espectáculo. Es la primera vez que acude a un casting como este, y ya tenía ganas de poder formar parte de las carnestolendas desde dentro, unas fiestas que lleva en el ADN desde que era muy pequeña. Y es que Sofía se considera "muy carnavalera", de las que no se pierden ni una gala y piensan en el disfraz para el próximo año desde que se pone punto y final a la presente edición.

Una experiencia para pasarlo bien

Sofía va a cumplir uno de sus sueños de toda la vida, que es participar en la fiesta más importante de la ciudad, y lo va a hacer exprimiendo al máximo la oportunidad. "Es cuestión de pasarlo bien; como dijo Israel Reyes al principio, es una experiencia en la que no se compite, no es ese el objetivo, lo que quiero es seguir aprendiendo y absorber todo lo que pueda", señala al acabar de tomarle las medidas el equipo de vestuario.

La idea de la mayoría de quienes están en el polideportivo, en medio del frenesí y esa sensación de adrenalina que sube desde la punta de los dedos del pie hasta la cabeza, es precisamente esa: la de gozar al máximo de una aventura desconocida. Ese es el espíritu que rezuma Héctor Trinidad Marcet, a quienes todos conocen como Arjan, y que también se estrena en un casting carnavalero. "Siempre me ha gustado bailar, el teatro y todo este rollo, así que vi la oportunidad este año y me animé", cuenta, visiblemente emocionado. Para él, no es solo cuestión de disfrazarse, sino que lo que de verdad le gusta es caracterizarse, absorber el personaje y comportarse como lo haría el susodicho. Por eso, se quiso embarcar en el proyecto.

"Me gusta formar parte de algo que siempre ha sido parte de mi tierra, no sé... Sentir el ambiente festivo y, quizás, desde aquí surja alguna oportunidad y me fichen para más cosas", pide como deseo mientras a su alrededor la actividad no cesa, con fotos de grupo, ensayos, indicaciones de los productores y coreógrafos y animadas charlas de los participantes. En cualquier caso, al final lo más importante para él será subirse al escenario de Santa Catalina.

Los nervios de la primera vez

Paula Cerpa, por su parte, admite que se puso un poco nerviosa al principio, sobre todo porque lo que le pedían que bailara era un género que no controlaba. Ella ha aprendido hasta el momento bailes urbanos, y para las galas del Carnaval será necesario desempolvar el ritmo disco y otros estilos "más clásicos" que desconoce, pero el reto que tiene por delante le entusiasma. "He vivido intensamente el conjunto de la experiencia, que me ha gustado mucho", asegura para luego esbozar su aspiración: aparecer en la gala Drag como figurante. Hasta el momento, solo participó como bailarina de un drag en una preselección el año pasado, pero quiere más.

Bailar no es el fuerte de José Jesús Bolaños y Julia Cejas Sarmiento, dos amigos que han hecho teatro en su adolescencia y que decidieron acudir a la llamada del Carnaval capitalino por el espectáculo y porque les agrada la temática que este año tematizará Santa Catalina como una de las discotecas más famosas de la historia, aunque ellos no la conocieran demasiado. "Nos va ese rollo disco, de los años 80", matiza Julia. Para ambos es la primera vez en un casting para figurantes de las carnestolendas, aunque sí han acudido a otros, por lo que no les pilla por sorpresa el funcionamiento.

Puestos a solicitar algún personaje relacionado con Studio 54 o esa época tan mítica en la historia universal que quisieran representar, José lo tiene cristalino: cualquiera que haya representado en el cine John Travolta. Algo más pensativa se muestra su amiga Julia, aunque finalmente se decanta por ser algún paparazzi de los que frecuentaban la discoteca. "Me gusta mucho el chisme", bromea.

Satisfechos con la respuesta

Tanto Israel Reyes como la concejala de Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, Inmaculada Medina, se muestran "privados" con la respuesta que ha habido en el casting. El director artístico de la fiesta reconoce que sentían algo de miedo por lanzar esta llamada después de los dos años atípicos que han precedido a esta edición, pero que la participación ha sido ilusionante. "Creo que en el Carnaval es donde todos tenemos cabida, y esa convivencia, esa experiencia humana de ensayar y ver a artistas consagrados a nivel nacional o internacional, produce esa satisfacción de estar participando de algo de tu ciudad que es único", explica.

En ese sentido, resalta, buscan para seleccionar como figurante que exista ese "entusiasmo" y perfiles determinados para cubrir los personajes que participarán en esas oberturas de las grandes galas de esta edición. "Vamos a trabajar mucho con las distintas estéticas de la época, es decir, donde había desde el movimiento hippie, al ledder o los más fashionistas de la época", adelanta para luego señalar que para muchos de estos participantes "es un escaparate".

Medina, por su parte, también se congratula por el nivel que están demostrando los distintos grupos en este año, pese a que muchos han tenido poco tiempo para preparar los espectáculos. "Se han puesto las pilas, porque además, no solamente es que ellos disfruten, sino que también compiten, y cada vez se ve mucho más nivel y mucha más responsabilidad y seriedad", señala la edila.