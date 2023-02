¿Por qué ha decidido presentarse a Reina del Carnaval?

Llevo seis años intentando presentarme, le pedía a mi amigo y diseñador, Nauzet Afonso, que me escogiera porque él siempre selecciona a chicas diversas, de color, más gruesas, etcétera. Yo al ser una chica transexual quería que me escogiera pero nunca nos cuadró. El año pasado opté por una candidatura anterior y me quedé cuarta y este año grabé el vídeo el día de mi cumpleaños y tres días después me dijeron que apostaban por mí. Fue un regalo de cumpleaños.

¿Por qué es importante la diversidad de cuerpos en las candidaturas?

No todas somos 90, 60, 90, no tenemos el mismo cuerpo. Hay chicas que tienen más cadera, espalda, gente que es más flaca o más alta, entonces, debería haber de todo. Las mujeres somos diferentes y la diversidad hace la igualdad. Todos tenemos nuestras peculiaridades porque al final yo soy mayor de 30, tengo unos kilos de más, además de lo difícil que es ser mujer, soy transexual, entonces la diversidad ayuda a buscar la igualdad, esta bien que todas en el concurso seamos distintas.

También para que los niños tengan referentes...

Exacto, ahora me alegra mucho que hayan cambiado la Gala Infantil para que puedan presentarse niños. Cuando vi que se habían presentado dos chicos este año me alegré mucho. Si eras hombre te presentabas a la Gala Drag y ya está, y ahora hay jóvenes que tienen la oportunidad de presentarse al Trono Infantil.

¿Es muy carnavalera?

Mucho, he estado en la murga Las Melindiosas y he participado en la apertura de la Gala Drag en el 2016 cantando una canción propia. Lo único que me falta es body painting y en algún momento no descarto salir en una comparsa. Mi canción se llamaba Ven, ven, ven, con la colaboración de Juacko, que ahora está mucho con Ptazeta y conseguimos un montón de visualizaciones y acogida. Fue una experiencia súper chula y después de eso me llamaron para el Carnaval de Santa Lucía y fue la bomba. Era la primera vez que cantaba una canción mía porque yo siempre he hecho versiones, me encanta el bolero, el pop... Espero seguir sacando temas. Yo estudié Arte Dramático pero no solo me quiero centrar en el teatro.

Tiene muchos proyectos...

Sí, también me gustaría ser una buena directora de cine de terror, que es mi género preferido. He leído muchos libros de Stephen King y he visto sus películas y me encantan. Luego he visto películas españolas y no tienen la esencia americana de susto. Ya tengo casi terminado el guion. Todo lo que sea relacionado con el arte me gustaría hacerlo, ya sea televisión, teatro o probarlo en algún momento determinado y si veo que ese no es mi camino pues sigo.

¿Qué otros proyectos tiene?

Una de mis ilusiones es sacar un libro. Mi tatarabuela, Matilde salió de La Gomera sola sin dinero, cogió un barco y se instaló en Gran Canaria y por lo visto era una mujer fuerte que hacía trabajos de hombre. Perdió un niño cuando aún era chiquito y justo le tocó en Carnavales, entonces iba con una caja, que ella misma había hecho de madera, y la gente se reía cuando pasaba porque pensaban que era un disfraz. Lo llevó al cementerio de Vegueta y ahí estará sin lápida y sin nada.

¿Todas las mujeres de su familia han sido un referente?

Sí, mi abuela ha sido impresionante. Cuando comencé con mi cambio pensé que al ser mayor era la que iba a estar más frenada, pero no. Junto con mi madre, fue mi primer apoyo. Para ser mayor me sorprendió mucho. Las mujeres de mi familia han sido muy fuertes.

¿La pasión por el Carnaval le viene de familia?

Somos cuatro hermanas y hemos estado mucho en el sur y en el ambiente del transformismo. Mi padre es cantante y nos llevaban a todos sitios. Por ejemplo, mi ídolo siempre ha sido mi hermana mayor, al verla cantar me dio la inspiración para querer seguir sus pasos. Mi estreno fue en el Guiniguada con 10 años cuando mi hermana nos cogió a todas como sus bailarinas y me di cuenta de que era eso lo que quería hacer. A partir de ahí empecé a formarme pero llegué a la edad de las dudas, de no saber si estudiar mi pasión aunque no tuviera salidas, pero al final yo siempre lo tuve claro. Siempre he perseguido mis sueños.

¿Es importante perseguir los sueños o ser más racional?

He tenido épocas porque hay veces que he pensado que es mejor hacer algo mejor pagado, (que está muy bien también porque al final tienes que comer), pero lo he compaginado siempre. He trabajado en la hostelería, gasolineras, limpieza, he hecho de todo...pero siempre lo he hecho mientras hacía baile, teatro, televisión, todas las cosas que me han ido saliendo.

Si es una fanática de la música y el baile, la temática de este año le debe apasionar...

¡Me encanta! Todas las canciones de Donna Summer, Aretha Franklin y además es la época de Marilyn Monroe, que la adoro. Toda la música disco la tengo muy presente en mi vida.

¿Prefiere música disco u otros géneros?

Pones mi Spotify y puedo tener desde Donna Summer a lo más actual de Lola Indigo o Beyoncé y luego Lola Flores y Rocío Jurado. Tengo una mezcla muy grande, soy súper variada en ese aspecto. Si me gusta me va a acompañar siempre porque tengo canciones que me llevan acompañando 20 años.

¿En su tiempo libre qué le gusta hacer?

Como tengo a mi madre y mis hermanas fuera lo que más me gusta hacer es irme de viaje aunque sean cortos para visitarlas. Siempre estoy escuchando música, viendo Netflix, todo lo relacionado en mi vida es el arte. Aunque la gente diga que soy muy extrovertida me gusta la tranquilidad y rodearme de gente que me aporte positividad.

¿Por qué es importante viajar?

Viajar dignifica a la persona. Cuando sales ves cómo vive la gente porque en España siempre nos quejamos y luego cuando sales te das cuenta de todos los impuestos que pagan y que aquí tenemos una seguridad social gratuita. Te das cuenta de que aquí se vive “bien”, luego cada uno con sus problemas y es verdad que los sueldos son muy bajos, la comida está muy cara y el mercado laboral está complicado. Me encanta ver todas las culturas de fuera para luego ver que como en Canarias no se vive en ningún lado.

¿Hay algún sitio en el que haya pensado que podría vivir además de en Canarias?

Me pasó en el primer viaje que hicimos internacional a Escocia. Pensé que me podría quedar ahí porque los castillos de las universidades eran como el de Harry Potter, era un sueño en el que pensaba cuándo me vendría la carta. Me resultó impresionante. En Ámsterdam me pasó también, me iría seis meses por lo menos. E incluso en Málaga porque se parece mucho a Gran Canaria.