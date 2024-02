Drag Elektra: «Mi despedida de reinado será el final de Elektra»

La Gala Drag Queen de Las Palmas de Gran Canaria eligió a su nueva reinona. Un ‘pleno’ del jurado y la máxima puntuación del público dieron la victoria a Drag Elektra, por un número que dio vida a Pinocho.

¿Pudo dormir algo?

No me acosté muy tarde, ni muy temprano. Simplemente llegué al hotel en cuanto pude, me desmaquillé y fui a cenar. Ni salí de fiesta para, por lo menos al día siguiente, despertarnos tranquilos, desayunar y atender a los medios.

¿Qué sintió en ese momento en el que anuncian su nombre?

Pura emoción y sobre todo que el trabajo mereció la pena.

Todo el mundo a su alrededor estaba coreando su nombre. Fue una crónica de una reinona anunciada.

Sí, la verdad que tengo palabras muy bonitas para todos mis compañeros, porque el apoyo desde la preselección hasta ahora ha estado ahí 100%. Que gritaran mi nombre, incluso antes de que los presentadores lo dijeran, demuestra que el compañerismo es real. Es reconfortante el sentimiento de que tus compañeros estén de acuerdo en que el triunfo sea para mí.

También miraba al cielo para agradecérselo a sus abuelos.

Exacto, este triunfo iba dedicado para ellos. Todo este resultado ha sido gracias a ellos, estoy seguro.

¿Le vieron convertirse en Drag Elektra?

Algunos no llegaron ni siquiera a verme, aunque sin conocer el mundillo ya les llamó la atención. Ellos en el tema artístico mío, como he sido bailarín, siempre me apoyaban. Querían verme feliz y sé en cierta medida que ellos querían que yo triunfara de alguna forma dentro del mundo artístico.

Más feliz que hoy no creo que pueda estar. Coronado y comprometido con su pareja.

¡Total! Otro relago que se suma y ni lo esperaba, eh.

¿No había rumores de boda?

Qué va. Mi chico y yo llevamos menos de un año de relación y oye, no me lo esperaba.

Drag Elektra, ganador de la Gala Drag Queen de Las Palmas de Gran Canaria 2024 / Juan Carlos Castro

Se ha tirado de cabeza a la piscina.

Obviamente, yo le dije que sí, por supuesto. Estamos aquí para disfrutarlo, hay que vivirlo.

Fue como un poco caótico, ¿no? Pasaron muchas cosas a la vez sobre el escenario. Entre que él se arrodillaba y usted levantaba el cetro...

Notaba a alguien a mi espalda que me tocaba. No sabía qué era hasta que me giré y le vi a él. Pero claro, lo primero que pensé cuando vi el gesto desde abajo fue que me estaba sacando una foto. Hasta que le leí los labios y me di cuenta de que me decía: «¿Quieres casarte conmigo?». Fue ahí cuando vi lo que tenía en la mano, fijándome bien en el anillo y entonces me quedé en shock. Mi respuesta fue: «¡Claro!». En ese momento, además hay vídeos, mi reacción era de no entender la situación.

¿Cómo ha sido la conversación posterior a ese momento de caos?

Nos estamos hospedando en un hotel cerca de Belén María. Estando juntos yo le dije: «Estás loco, pero me encanta».

También le digo que este será un año complicado para formalizar el casamiento.

[Risas] Sí, sí, sí... ¡Que hay que planear una entrega de corona y todo! Queda mucho trabajo.

Muy responsable.

Hombre, como digo, si estamos para una cosa, debemos de ser responsables para otras.

Pues mira, Shíky desde hace un tiempo me decía: «Te voy a entregar la corona a ti». Siempre me lo decía. No sé por qué tenía esa corazonada, pero siempre me lo decía. Y luego tenía también de otra compañera, Grimassira Maeva, que también me llegó a escribir un mensaje superbonito desde la preselección, diciéndome que para él era el ganador. Todos me han dicho que sea yo mismo, disfrútalo y olvídate de todo lo que te diga el resto. Yo me centré en que mi espectáculo saliera al 100%, ya luego lo que no estaba en mi mano era que el jurado me votara lo mejor posible. Y al final, viendo hoy las actas, me llevé un pleno. La máxima puntuación del jurado y el público.

Hubo una participación mayor a la del año pasado.

Todavía tengo que mirar cuál ha sido la cantidad de votos totales a través de mensajes. Ese dato todavía no lo tengo. Sé que me llevé el máximo, pero no sé cuál es la cantidad de votos. Estoy seguro de que tuve mucho apoyo porque aún no he terminado de contestar en WhatsApp. Y en el Instagram, imagínate cómo puede estar eso.

Mi diseñador se va hoy a Turquía

Ardiendo los mensajes directos.

Me pegaré una semana contestándolos porque el tiempo no me da.

¿Cómo ha vivido el día postgala?

Fui a maquillarme a Belén María para la Gran Cabalgata. Le escribí a mi maquillador la misma noche de la Gala porque él es más rápido que yo.

¿Se refiere a Víctorchi?

Víctor es el maquillador de mis bailarines y Josep López, que es de Valencia, un maquillador profesional, es quien me maquilla a mí.

¿Tiene ya proyectos cerrados para este año o aún nada?

Por lo que más contento estoy es por no tener que ir a concursar a ningún otro lado. Solo llevar la producción ya es un coste, o sea, solo moverlo y llevarlo es un coste muy elevado. Ya antes de ganar tenía una agenda bastante apretada.

¿Qué tiene anotado en la agenda de Drag Elektra?

Muchas productoras que me contrataron a raíz de verme en la preselección. Estaré en Firgas, TerorArguineguín... muchos eventos. Ahora será ir mirando qué nos va saliendo y cómo podemos encajarlo dentro de mi trabajo.

¿Tiene algo pensado para ese número de entrega del reinado?

A ver, el pensar en la posibilidad de ganar la Gala sí había pasado por mi mente. Yo sabía que tenía la capacidad de poder lograrlo. En el caso de la entrega de la corona, ya habíamos hablado de una idea concreta, pero ahora hay que masticarlo todo. De hecho, mi diseñador se va hoy a Turquía. Yo tendré que ir otra vez más adelante, en verano. Hay que sentarse todavía y hablarlo para que quede lo mejor posible la entrega. Lo que sí tengo pensado y lo puedo decir, es que esa actuación va a ser mi retirada. Estaba muy avisado que este iba a ser mi último año, lo tenía superclaro. La despedida del año que viene será mi adiós oficial para darle paso a la nueva generación. Ellos también se merecen un trayecto donde puedan triunfar. No nos podemos olvidar que hay que darle oportunidades a toda la generación que viene empezando.

Han estado despuntando ya en esta gala y se han podido ver nuevos nombres.

Y ojalá que sigan. Yo siempre digo que ojalá tengan mis compañeros muchísima suerte, que yo les deseo todo lo mejor y que luchen. Conseguirlo es rodearte de un buen equipo. Lo digo en todas mis entrevistas: todo es gracias a mi equipo. Si no tienes un equipo cualificado, da igual que drag sea, lo bueno que sea, que no sale adelante si no tienes un buen equipo.