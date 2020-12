"Ni por asomo estamos cerca de jugar a pleno rendimiento"

Uno de los integrantes del plantel claretiano, Matt Costello, reconoce que la vuelta al trabajo después de tanto tiempo inactivo debido al confinamiento cuesta un poco en lo físico. "Hemos estado parados mucho tiempo y sentados en casa durante dos meses, pero creo que hemos hecho un muy buen trabajo de retornar a los entrenos muy lentamente para conseguir la forma adecuada", apunta, al mismo tiempo que reconoce que ahora mismo "no estamos cerca ni por asomo de jugar a pleno rendimiento con contacto, pero estamos llegando poco a poco". "Estoy algo preocupado, pero feliz por cómo están yendo las cosas", sentencia.

Sobre la nueva normalidad con la que afronta el deporte en general, y el baloncesto en particular, el regreso a la actividad, y ante los posibles riesgos de contagio del Covid-19, el pívot estadounidense del Granca manifiesta que no está preocupado por el coronavirus: "Creo que todos estamos llevando el protocolo a rajatabla de lavarnos las manos, llevar mascarilla, etcétera".

Matt Costello, ante la posible disputa de la fase final de la Liga Endesa, explica que esa decisión depende de la ACB, "así que esperaremos". "Antes yo era uno de los que decía que ya llevábamos mucho tiempo parados y estaba preparado para irme a casa; pero una vez está más o menos claro que pueda regresar la competición, yo firmé un contrato para hacer un trabajo, así que vendré y lo haré lo mejor que pueda", señala el pívot del Herbalife Gran Canaria.

También el interior del Granca hablaba de las sensaciones de cara a esa Final a 12 que todo apunta que pondrá el colofón a esta atípica temporada 2019-20: "Es una gran oportunidad y lo estamos viendo como tal. Intentaremos hacerlo lo mejor posible; no sabes cómo llegará el resto de equipos, pero puedes controlar lo que tú haces, así que intentaremos hacer todo lo posible para prepararnos llegado el momento. Me recuerda al torneo AAU -competiciones estivales con equipos creados especialmente para ellos y que sirven de escaparate para los jóvenes, cuando tienes de 13 a 18 años, y juegas partidos todos los días. Los norteamericanos hacemos algo parecido ahí; no es algo muy inteligente, pero lo haces".

En caso de competir, Matt Costello cree que "se pondrán ciertas cosas en el protocolo que las sabrás de cara al partido", pero que una vez empiece este es "sólo jugar al baloncesto".

"Honestamente, podrán poner las medidas que quieran, pero al final los jugadores se comportarán como siempre han jugado al baloncesto, aplaudiendo, animando, chocando manos, etcétera. Sudamos unos con otros, nos chocamos, así que no tiene mucho sentido que luego no puedas celebrar o chocar las manos. Una vez llegado el momento, nada sucederá", apunta el pívot norteamericano del Herbalife Gran Canaria.