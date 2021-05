Nicolás Laprovittola: «Por cómo llega el Granca, no sé si tiene tantas debilidades»

El base del Real Madrid, Nico Laprovittola, destaca el buen rendimiento que ha experimentado el Granca, sobre todo en la segunda vuelta de la Liga Endesa, para clasificarse para el Playoff, donde se enfrentarán ambos conjuntos a partir del lunes. En lo personal saca pecho por su mes de abril. ¿Y su futuro? Prefiere vivir el día a día

El lunes arranca la serie de cuartos de final del Playoff contra el Granca (21.00 horas, #Vamos). Son sus cuartos en la ACB. [Uno con Baskonia, otro con el Joventut y dos con el Real Madrid]. ¿Existe alguna diferencia entre la liga regular y estos partidos o al final todo consiste en salir a la cancha y que entre la pelota en el aro?

Está buena la pregunta. Bueno, hay que partir de que esto es un juego ¿no? Hay que pasárselo bien en la cancha y divertirse. Después ya viene lo de competir, pero esto es básico. El resultado al final es un accidente en el que normalmente va a ganar el mejor, pero ahora en el Playoff entra otro clima, incluso más este año con todo lo de la pandemia y por lo que hemos pasado. Durante toda la temporada ha habido mucha incertidumbre por el virus [dio positivo el 23 de enero] y ahora se presenta el momento más lindo de la temporada y te entran las ganas de jugar mejor que nunca. Así que contestando a la pregunta: no, no es lo mismo la Liga Regular al Playoff.

Precisamente a usted se le da excesivamente bien el equipo insular. Si vamos a la lista de sus récords aparecen el de máxima puntuación en su carrera, con 40 vistiendo la camiseta de la Penya [además de anotar siete triples], y precisamente este año firmó el de rebotes, con 7 en el partido de la primera vuelta. ¿Qué le ha hecho el Granca? ¿Le debe algo?

A ver [ríe] No es que me guste jugar contra el Granca, siempre he pensado que es un gran equipo con una historia importante en ACB y que en los últimos años ha armado un equipo muy competitivo. Siempre que te toca un equipo así te motivas. Creo que esta eliminatoria va a ser muy dura y por tanto va a atraer al aficionado, por un lado porque nosotros somos Real Madrid y por otro porque el Granca viene con una racha muy buena. La segunda vuelta ha sido muy positiva para ellos, es verdad que como octavos, pero vamos a tener que estar muy atentos con ellos.

Esta eliminatoria no se hubiera podido disputar sino es por el pequeño favor que le hacen al Granca el domingo pasado contra el Unicaja. ¿Tenían en mente que iban a ser jueces de esa última plaza del Playoff o se limitaron a intentar batir el récord de imbatibilidad como visitante?

Realmente no se habló en el vestuario ni de una cosa ni de la otra. La charla técnica fue como la de cualquier otro día, salimos a intentar ganar y luego los resultados, pues favorecen a unos o a otros. Pero te repito, el Granca ha merecido y se ha ganado el derecho de estar en Playoff sin tener que depender de nosotros.

Cuéntenos un poco qué esperan de esta primera serie del Playoff. ¿Qué debilidades destaca Pablo Laso sobre su rival?

Por cómo llega el Granca no sé si tiene tantas debilidades. Quizás nos hemos centrado más en sus cosas buenas para contrarrestarlas. Se han ido encontrando con ciertas virtudes durante el progreso positivo que han tenido durante la temporada y ahora se sienten cómodos así. Tiene jugadores con puntos en las manos, gente grande con experiencia…nada, qué te voy a decir, son muy peligrosos.

Imagino que todos los partidos cambian con Tavares en la cancha. Parece que va a volver tras su lesión. ¿Le ha contado algo Edy sobre el Granca y sus inicios en la Isla?

Hablamos del Granca esta semana porque jugamos contra ellos, pero no ha salido nada así al respecto. Supongo que tanto él como Jaycee deben tener buenos recuerdos de su paso por allí, pero debes preguntárselo a ellos [ríe].

Él está esperando a su primer hijo. Usted ya fue padre hace unas semanas. ¿Cómo está siendo su vida desde entonces? Se gestiona bien con Delfina para cambiar los pañales y dormir a la nena por la noche?

Me toca cambiar bastantes durante el día, ¡eh! [ríe] Sin duda la vida te cambia un montón cuando hay otra persona en casa. Te cambia la rutina, pero al final creo que es para bien. Estoy disfrutando mucho y seguro que Edy también lo hará cuando le toque.

Nico, ¿si tuviera que elegir, dónde le gustaría que creciera su hija? ¿En una capital tan exigente como es Madrid, en una playa de Canarias, o como se venía hablando desde la pasada temporada, quiere que se despierte viendo el Partenón griego por las mañanas…?

No sé que me deparará el futuro aún. La verdad es que estoy muy a gusto y muy cómodo en Madrid, pero sé que la vida de deportista de alta competencia es corta así que hay que aprovechar cada momento en el lugar en el que uno está y siempre intento ser positivo y estar feliz en donde esté. Eso es lo que le transmitiré a la nena cuando le toque crecer.

Tal y como apuntan informaciones del mundo basket el Real Madrid ya tiene atados a Pierria Henry y a Thomas Heurtel para la próxima campaña. Tras la salida del Facu, usted ha demostrado que puede dar el nivel que se le exige a un base en la Casa Blanca. ¿Cómo lleva estos rumores en los últimos meses? ¿Le afecta de alguna manera?

Al final estás en el Real Madrid y todo el mundo quiere jugar acá. Es normal que el Madrid se fije en los mejores jugadores que hay y yo lo único que tengo que hacer es estar tranquilo y hacer mi trabajo. También creo que en los últimos meses como tú dices es cuando mejor he jugado, así que estoy bastante tranquilo con ello.

¿Entonces siente que de alguna manera se ha reivindicado con ese mes de abril tan espectacular que tuvo y con esa canasta ganadora en el Palau Blaugrana en El Clásico?

Sí, he tenido la mentalidad de que soy el base del Real Madrid y que tengo mucho para dar. Me valoro mucho, confío mucho en mi juego y es lo que intento dar en cada partido. Hay que terminar bien la temporada y después se verá.

Algunos analistas apuntan a que su ritmo de juego no casa con el que quiere implementar Pablo Laso a su Real Madrid. Qué tiene que decirles a los que opinan de esta manera?

Yo me siento muy a gusto en sus sistemas, de verdad. Me siento cómodo en esta ciudad, con Pablo como entrenador y bueno nada, me toca ser profesional y adaptarse también a lo que pase. Al final creo que mi juego está dando sus frutos y yo estoy disfrutando.

Se acercan los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. ¿Lo tiene en mente? ¿El tramo final de liga se convierte en un aliciente?

A medida que va pasando la temporada es verdad que aparece la selección en la cabeza de cada uno. Todos vamos a querer llegar de la mejor manera, pero para ello uno tiene que terminar jugando bien. Algunos ya están de vacaciones y a mi me toca seguir compitiendo todavía y eso creo que va a jugar a mi favor para llegar bien a la cita olímpica. Pero bueno, los argentinos somos así, siempre estamos comprometidos con la selección y queremos dar lo mejor por ella y los jugadores siempre lo hemos demostrado cada vez que nos han llamado. Espero tener unos buenos Juegos y disfrutarlos, aunque esta vez sean diferentes por las circunstancias obvias que hay.

Siempre se dice que los argentinos son muy pasionales con la Nacional. Después del nivel competitivo que mostraron en el último Mundial con la medalla de plata, ¿siente que tiene más presión por ello?

No sabría decirte si presión o no. La presión que queramos ponernos nosotros la manejaremos en el vestuario, pero no tengo dudas de que los demás países también nos van a ver de otra manera. Nos hemos ganado un gran respeto en el basket mundial y tendremos que estar preparados para dar la talla con equipos europeos como Francia o Serbia y jugar de igual a igual.

Aprovechando que hablamos de Argentina. Messi está debatiéndose también entre quedarse en el Barça o hacer las maletas. No sé si es usted muy futbolero, pero si pudiera darle un mensaje a Leo ¿qué le diría?

Noooo. No me voy a meter ni en el Barça, ni en Messi, ni nada de eso [ríe].