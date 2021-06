John Shurna firma un nuevo contrato por dos cursos más

Es oficial: John Shurna seguirá dos temporadas más en el Herbalife Gran Canaria. El ala-pívot de Glen Ellyn, Illinois (Estados Unidos), sumará su tercera campaña en el equipo claretiano y llegará a la cuarta si cumple su contrato recién rubricado. Este es el primer gran movimiento de la dirección deportiva amarilla en un verano donde se prevén cambios en la estructura de la plantilla claretiana que logra retener a un valor seguro en la Liga Endesa.

El interior de 31 años promedió esta temporada con el Granca 8.4 puntos, 4.2 rebotes, 1.1 asistencias para sumar 11.3 créditos de valoración en 23 minutos de media por partido. Números que le hacen ser el tercer jugador más valorado del Granca. Todo con porcentajes de tiro notables: 59,3 en lanzamientos de dos puntos y 44,0 más allá del arco. Un dato nada despreciable: ese 44% de acierto en el triple le hizo ser el jugador más fiable del Herbalife en tres puntos (40 dentro de 91 intentos).

Por otro lado, en la Eurocup sus guarismos se mantuvieron con 8.8 puntos, 5.2 rebotes, 0.8 asistencias y 10.3 de valoración en 25 minutos de media en los 20 partidos que disputó. Su rostro ha sido uno de los elementos clave en la resurrección del Herbalife Gran Canaria esta temporada. El paso adelante que dio en el equipo tras la salida de Beqa Burjanadze también fue destacado. Un jugador de los que hacen equipo.

Shurna, formado en la Universidad de Northwestern, ha hecho carrera en el baloncesto europeo y su mano ha pasado por el Strasbourg, Joventut Badalona, Darussafaka, Valencia Basket, Cedevita y Andorra, su último club antes de aterrizar en Gran Canaria durante el verano de 2019.

El caso de Shurna con el Herbalife Gran Canaria de Willy Villar en el despacho y Porfi Fisac en el banquillo es el de una conquista en toda regla. El pasado verano, el Granca le abrió la puerta de salida y le trasladó la posibilidad de no ponerle ningún impedimento si decidía no continuar en el Herbalife. Sin embargo, a base de su juego, su personalidad y su caráceter como ‘pegamento’ del grupo, se ganó la confianza de Villar y Fisac no solo esta campaña sino como uno de las caras del Granca que viene, donde aspira a mantener la línea de los últimos meses.