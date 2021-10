Fiesta en el Gran Canaria Arena

Porfi Fisac hizo un alegato en la previa del partido sobre la necesidad de dar ese paso más en defensa, de sudar hasta la última gota. Un manifiesto que asimilaron los suyos. Porque los dos grandes males que señaló el técnico en sala de prensa esta semana no se dejaron ver demasiado en el Gran Canaria Arena. Y aplicarse esa receta le salió bien al Granca. Atrás, peleones y exigentes hasta el final, con ese plus de energía; delante, más acierto y un balón más compartido. Todo para cerrar el partido más cómodo de esta temporada, con una soberana paliza al Coosur Real Betis de Joan Plaza y Berdi Pérez, que mucho tiene que mejorar para no verse en jaleos en la zona baja de la tabla (94-70)