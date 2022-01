El gran atracón del Granca

Una victoria para calmar el dolor, un analgésico antes del gran atracón para el CB Gran Canaria. El equipo de Porfi Fisac acabó con el Cedevita Olimpija Ljubljana en otro partido excelso en la Eurocup que le vale no solo para recuperar ánimos y sensaciones sino también para mantener el pulso por el liderato del Grupo B en la competición continental. Todo antes de encarar una semana clave, con tres partidos, cuatro en solo siete días.

El Granca, para empezar, recibirá en Siete Palmas al Promitheas Patras en la Eurocup. Eso será al miércoles 26 de enero. A partir de ahí, sin paradas. Jugar, jugar y jugar, al más puro estilo NBA. Tras este encuentro el Granca viajará a Valencia para enfrentarse en La Fonteta al equipo taronja dos días después, el viernes 28 de enero (20.00 horas.) Ese partido corresponde a la jornada 16 de la Liga Endesa y que se aplazó en su integridad tras el aluvión de casos en los distintos equipos de la ACB. El Valencia-Granca era el único partido que se mantenía en el calendario hasta que el equipo claretiano identificó tres casos positivos en su equipo.

Vuelta al avión para el Granca tras el choque en Valencia ya que la historia seguirá en Siete Palmas con la visita del Monbus Obradoiro. De nuevo, solo dos días de descanso. Y además a las 21.15 horas.

El partido frente al cuadro gallego, a diferencia del choque frente al Valencia, fue aplazado por la ACB por obligación y no por decisión del ente organizativo. Ese duelo de la jornada 17, programado para el sábado 8 de enero, fue aplazado por la no autorización para su disputa por parte del Servicio Canario de Salud, que veía en el Granca un foco potencial para la expansión del coronavirus dado el brote que tenía. En ese momento, el club contaba cinco contagiados dentro del primer equipo.

El final de esta ‘paliza’ para que el Granca se ponga al día está en el martes con la llegada del mes de febrero. Ese día aterriza en la Isla el Valencia Basket. Y no, no es el día de la marmota. Esta vez, el partido corresponde a la Eurocup (20.00 horas). Y para ponerse al día al Granca todavía le queda por recolocar el partido frente al Umana Reyer Venice en la Eurocup, también aplazado por ese brote que vivió el Granca.

El club intentó hacer un reajuste dentro de este carrusel de cuatro partidos en siete días, pero le fue imposible. Por un lado, le propuso a la Eurocup adelantar su partido para el martes, después de que el choque frente al Valencia quedara recolocado –tras los positivos que aparecieron en el cuadro taronja–. La competición le dio el visto bueno, pero el Promitheas Patras ya tenía el viaje organizado. Si lo cambiaban iba a cuenta del Granca.

Por otro lado, la entidad también intentó que el choque frente al Obradoiro no se disputara tan tarde: 21.15 horas. El club propuso jugar por la mañana, pero en ese caso llegó la negativa desde la ACB ya que no se cumpliría el mínimo de horas estipuladas que deben transcurrir entre un encuentro y otro. Además también influyó la decisión del operador televisivo, que no tenía otro horario para poner este encuentro en parrilla.

El rastreo

Pero más allá del calendario casi infernal que le ha dejado el covid al Granca, lo peor es las graves secuelas que han quedado en el cuerpo de John Shurna, uno de los afectados por el brote, que padece una neumonía bilateral. El periodo de baja puede estar entre los dos y tres meses, en función de su evolución. El Granca va a fichar por el de Illinois y no quiere tardar. De momento, ya tiene varios perfiles sobre la mesa y espera cerrar a alguien para la próxima semana.