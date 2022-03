El experimento con gaseosa de Ilimane caduca

Ilimane Diop está siendo la primera víctima de la extensa nómina de jugadores interiores con la que cuenta Porfirio Fisac en su plantilla. El pívot hispano-senegalés vio la victoria del Granca en el derbi insular desde la esquina de los jugadores que se quedan fuera de las convocatorias junto a Chris Kramer, lesionado para el resto de la temporada, y de David Mutaf, que jugó con el filial horas antes.

Con la repatriación de Olek Balcerowski a la plantilla insular tras su paso en el KK Mega Mozzart en calidad de cedido y en el que nunca terminó de sentirse cómodo alejado del club donde nota el cariño de todos; unido a la ya lista de pívots con los que arrancó la temporada el Granca con los nombres de Oliver Stevic, Khalifa Diop y Artem Pustovyi, a Ilimane intentaron reconvertirle en un ala-pívot para dar descanso a John Shurna y el experimento con gaseosa se ha quedado en eso, en un simple experimento y que le está costando ahora al ex del Baskonia quedarse fuera de la rotación.

Los problemas serios para Diop comenzaron a partir del 6 de marzo en el choque ante el Casademont Zaragoza. Por entonces, Balcerowski ya había llegado al club pero todavía estaba en proceso de aclimatación a los automatismos que necesitaba para integrarse con la nueva plantilla. Ahí Ilimane jugó 7 minutos y 46 segundos para 0 puntos y 2 rebotes.

El siguiente choque no jugó ni un segundo ante el Unicaja, tampoco Balcerowski, seis días después de la visita al Príncipe Felipe.

Ante el ratiopharm Ulm, en el debut de Olek, Diop se quedó en tres minutos y cincuenta y cinco segundos. El polaco con 9 puntos empezó a amenazar su rol.

Ilimane volvió a tener sus minutos de media en Badalona frente al Joventut con 12:39, por tan solo 4:20 del canterano. Ahí el hispano-senegalés se fue a los 4 puntos y 3 rebotes en la derrota claretiana contra la Penya.

En el tercer partido de esa semana, el del domingo 20 contra el Barça ya Diop solo disputó 3 minutos, mientras Balcerowski se destapó con 15 puntos en 14 minutos y 37 segundos para maquillar la paliza que los culés estaban perpetrando al Granca, llegando a ganar por 39 puntos.

Esa fue la última vez que Ilimane se vistió de corto, pues con el Buducnost saltó a la cancha y vio los 15 puntos de Olek en 22 minutos y 39 segundos para asentarse en la rotación insular; al igual que pasó este pasado sábado en el derbi insular, cuando Diop se quedó con el chándal puesto y el polaco jugó 8 minutos y 15 segundos con 2 puntos.

De momento para Fisac no es problema: «Cada día se queda uno porque tengo trece –jugadores–, un día le toca a uno y otro a otro. Ilimane es un grandísimo jugador y una excelente persona. El otro día fue Olek o no sé si fue otro, pero es la ley. Lo que puedo hacer es pedir que me dejen jugar con trece porque se lo merecen. Cada uno está aceptando el rol perfectamente. Ilimane es uno de ellos», sentenció el sábado.