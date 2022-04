Fisac no admite excusas de ningún tipo y pide valentía

Porfi Fisac no quiso perder ni un instante en valorar el calendario que le llevará a medirse al Morabanc Andorra el próximo martes (20.00 horas) en los cuartos de final de la Eurocup, con menos tiempo de descanso que su rival, al jugar con el Obradoiro en Santiago de Compostela mañana por la tarde (19.00 horas), mientras que los andorranos jugarán por la mañana con el Burgos (11.30 horas). El segoviano manifestó que «no es momento de llorar ni de poner excusas, sino de empujar y de ser valientes».

En su opinión «sólo hay un partido ahora mismo”, en referencia al choque de la ACB en el que los amarillos necesitan vencer para mantenerse una semana más en los puestos de playoff.

El preparador claretiano se mostró preocupado por la posible baja de John Shurna –actualmente es el jugador con mejor valoración del equipo, con un 11.8–, dejando entrever que la participación del ala-pívot norteamericano es poco menos que probable, debido a que se trata de un “tema muscular”, aunque confía en poder recuperar al jugador para la cita de la Eurocup del martes.

Fisac alabó el juego del Obradoiro, destacando la labor de su homólogo en el conjunto gallego, el sempiterno Moncho Fernández –cumple su undécima temporada en la entidad compostelana–, del que dijo ser «un grandísimo entrenador», recordando la necesidad de victorias del Obradoiro –14º clasificado– así como el peso de una afición que siempre les apoya en cada partido y que sabe ejercer de sexto jugador.

«La clave para lograr la victoria estriba en controlar el rebote y el ritmo», dice del bloque gallego

Del juego de su rival destacó que cuentan con «jugadores con una buena capacidad para tirar», destacando su equilibrio en la pintura y que «saben perfectamente a lo que juegan en todo momento». Además Fisac recalcó que habrá que vigilar su acierto de tres.

Entre las claves para lograr el triunfo en territorio gallego, el entrenador del Granca considera fundamental que su equipo sea capaz de «controlar el rebote y el ritmo del partido».

El segoviano considera que dada la igualdad existente en la tabla y lo que está en juego en cada partido, no es momento de hacer «los cuentos de la lechera», porque en su opinión, aquel equipo que no se esté centrando únicamente en su próximo partido y esté mirando más allá, probablemente terminará perdiendo el choque. «Ahora mismo no valen despistes» aseveraba contundentemente el preparador claretiano.