En la última comparecencia de Porfirio Fisac en la sala de prensa del Gran Canaria Arena, en la que quiso despedirse de los medios de comunicación, "aunque costara" como el segoviano remarcó en su rueda de prensa, el ya ex entrenador del conjunto insular volvió a apuntar a la cúpula del club en su adiós, a pesar de que se contradiga en sus últimas intenciones. "No entiendo por qué comunica mi salida hace dos días, cuando desde diciembre sabían que no iba a continuar en un sitio en el que no creyeran en mi", sentenció el estratega.

Tal cual esta declaración, el segoviano habría pasado seis meses al frente de un banquillo con la vista fuera del club. Que aunque resaltó que no tiene ninguna oferta en firme de la ACB, a pesar de haberse ofrecido al Valencia, Zaragoza, sí que deslizó que tenía un interés del extranjero y posteriormente trasladó que se podía ir a Serbia. El segoviano ha mantenido contactos con el Buducnost Podgorica de Montenegro. En cuanto a la relación que el entrenador ha tenido con la cúpula del CB Gran Canaria, afirmó en cuanto al consejero de Deportes del Cabildo, Francisco Castellano, al presidente Enrique Moreno y a Juanra Marrero, al que le denominó como gerente, que "con ninguno de los tres" ha "tenido nunca grandes reuniones", y matizando que solo tuvo "una con uno de ellos hace tiempo". También cargó contra la organización de la estructura al indicar que le hubiera gustado "conocer a más gente del club" y que no tuvo "ninguna cena de equipo, ni tan siquiera en navidades". Y en esta misma línea añadió que no podía "criticar" a Enrique Moreno, porque no es "su estilo" ni "su forma de ser". Dejó elogios para Víctor García, a pesar de las tiranteces que mantuvieron la pasada temporada, e incluso con su parcela técnica, con la que apenas mantenía la comunicación en los últimos meses de competición. "No he tenido a un segundo entrenador, he tenido a un compañero de viaje que ha sido un entrenador principal", expresó sobre el ayudante de Sergio Scariolo en la selección española y finalizó con un: "Merece y tendría que llevar este equipo". Cuestión distinta a la opinión del director deportivo del club, Willy Villar, que descartó una posibilidad propuesta por Enrique Moreno de que fuera García el encargado de llevar las riendas del equipo. Aun así, tuvo su agradecimiento con el directivo grancanario pues es con la "única persona con la que hablaba" y además se refirió a que "se merece la renovación que le ha hecho el club".