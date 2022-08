Savané: "Tuve mis preguntas, mis demandas, aunque suene muy fuerte"

El exjugador del Gran Canaria Sitapha Savané (Dakar, Senegal, 1978), regresa a la que fue su casa durante nueve temporadas (en dos etapas), pero ahora para ponerse la chaqueta de ejecutivo (tiene estudios de Master of Business Administration, esto es, MBA) y tomar las riendas del equipo de baloncesto profesional (la ACB).

¿Es la primera vez que le ofrecen el cargo de presidente, o ya habían tenido contactos previos?

La reacción de mi mujer fue: "no hay un verano si no hay un rumor sobre tu vuelta al Granca". Ella no se lo tomó muy en serio al principio. Antes siempre habían sido rumores y contactos más lejanos, hasta que ahora fue directo.

¿Qué ha cambiado de esos rumores hasta que certifique de verdad? ¿Y qué es lo que hace que determinada la decisión de ahora?

En la primera parte, hay que preguntarle a quien se decidió por llamarme. Por mi parte, una vez hubo el contacto, y siendo el Gran Canaria lo atendí por lo que había sobre la mesa. Tuve mis preguntas, mis demandas, aunque suene muy fuerte. Pero tenía claro que sería muy apetecible unirme como presidente bajo ciertas condiciones. El Cabildo estaba en la misma línea de pensamiento y ahí no hubo conversación.

