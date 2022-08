Inglis: "El Granca tiene la posibilidad de ganar la Eurocup este año"

¿Cómo está siendo esta primera toma de contacto con la Isla y con el club?

Todo está siendo ahora muy divertido, aunque al principio fue un poco duro, porque tenía que adaptarme a una nueva ciudad, a un nuevo entrenador y a unos nuevos jugadores, además como toda pretemporada los primeros días son muy duros. Los diez primeros días tuve que estar parado porque tuve covid y eso ralentizó un poco mi proceso de adaptación al principio. Lamentablemente tenemos a muchos compañeros fuera, aunque estamos contando con la ayuda de los jóvenes del filial, que lo están haciendo muy bien. Estamos deseando estar por fin todos juntos.

¿Ha tenido tiempo para hacer algo de turismo en Gran Canaria?

Poco a poco estoy conociendo algunos lugares de la ciudad, a su gente y por lo poco que he podido ver, porque no he tenido demasiado tiempo, es todo muy bonito.

En los últimos años se enfrentó al Granca tanto con el Mónaco en la Eurocup, como con el Bilbao Basket en la ACB. ¿Qué impresión le dio tanto el equipo como la afición amarilla?

Siempre me pareció un gran equipo en la Eurocup, con capacidad para dar un pequeño paso más y poder ser un equipo de Euroliga, además de confirmarse como uno de los equipos top de la Liga Endesa. Con el cambio de entrenador y el nuevo sistema de juego que estamos intentando implementar, creo que vamos a pelear por grandes objetivos esta temporada.

¿Cómo ha sido esa primera impresión con Jaka Lakovic y que rol le tiene reservado él en este equipo?

Es un entrenador que se fija mucho en los detalles, me recuerda a su época como jugador, muy disciplinado, muy duro y exigente en defensa. No me ha pedido nada extraordinario, porque él sabe lo que yo puedo darle en la cancha que es todo entrega, corazón, esfuerzo y voy a intentar que con esas cualidades que yo tengo, ayudar al equipo a cumplir sus objetivos esta temporada.

Andrew Albicy fue uno de los jugadores que le llamó para animarle a venir al Granca y ahora está concentrado con la selección francesa. ¿Qué papel cree que harán tanto él como Francia en este Europeo?

Espero que Andrew esté sano, que pueda ayudar al equipo. Todo el mundo conoce sus habilidades y yo personalmente le conozco hace muchísimo tiempo y espero que lo haga muy bien, porque es un gran jugador. Francia espero que llegue muy lejos, porque es uno de los equipos importantes del Eurobasket.

¿Cómo es su relación con su compañero de posición, John Shurna?, ¿son tan complementarios como todo el mundo piensa?

Nos conocemos hace varios años, nos hemos enfrentado muchas veces y nos tenemos un gran respeto mutuo. Nos vamos a compenetrar muy bien, todavía nos estamos conociendo y creo que entre los dos nos vamos a ayudar bastante.

¿Qué le faltó en su paso por la NBA para haber prolongado más su estancia allí y jugar más partidos?

El primer año y medio tuve la mala fortuna de estar lesionado y cuando volví a Europa me costó otros dos años volver a ser el jugador que yo era. Fue un tema de salud que me impidió hacerme un hueco en la NBA.

¿Es una espinita clavada que tiene y si se le diera la oportunidad volvería a intentarlo?

Soy una persona realista y no pienso que sea imposible. Todo el mundo sueña con jugar en la NBA y yo he tenido la suerte de probarlo. No cierro 100% ese capítulo, pero sé lo que soy y donde estoy en estos momentos.

¿Qué jugador ha fichado el Granca?

Soy un jugador con muchas cualidades tanto en ataque como en defensa, que puede aportar muchas cosas al equipo, no solo alguna en concreto. Me gusta mucho comunicarme con mis compañeros y con mi equipo. Es algo que nos va a permitir hacer las cosas bien.

¿Qué le parece la apuesta que ha hecho el club por dos cincos tan jóvenes como Olek Balcerowski y Khalifa Diop?

Los dos son muy jóvenes, pero ya les conozco hace varios años, he visto su evolución y lo cierto es que han crecido bastante como jugadores. Somos un equipo que se complementa muy bien, porque tenemos a Oliver Stevic, a John Shurna y a mí, para ayudarles en todo lo que necesiten. Ellos ya han demostrado su valía y en absoluto se trata de una apuesta arriesgada por parte del club, se lo merecen.

¿Le han llamado la atención los jóvenes del filial que les están ayudando en estos entrenamientos de pretemporada?

Están haciendo un gran trabajo, nos dan lo que necesitamos, son chicos jóvenes con hambre y en este sentido el Gran Canaria está haciendo las cosas muy bien con los jóvenes y a alguno de ellos le espera un gran futuro.

Ha jugado en ligas potentes como la francesa o la italiana, además más de la española. ¿Qué diferencias ve entre esas competiciones y en qué nivel situaría a la ACB?

La ACB es la mejor liga de Europa, cuenta con equipos top a cualquier altura de la clasificación, los mejores jugadores individuales y un juego muy atractivo y rápido.

¿Qué le parece el nombramiento de Sitapha Savané como entrenador?

Me encanta su designación como presidente. Es la primera vez que tengo un presidente que ha sido jugador y al que conozco de una manera tan cercana, que puede apoyarnos como jugador, aconsejarnos y que puede ser prácticamente uno más del equipo. En las pesas sobre todo nos puede dar una lección a todos entrenando (risas).

¿Qué significado especial tiene para usted el dorsal doble cero?

Es un número que significa un nuevo comienzo y desde que empecé a jugar si está disponible lo cojo y cuando no lo está he cogido en ocasiones el siete. Es un número que siempre me ha dado suerte".

¿Qué objetivos se marca a nivel particular en su primera temporada con el Granca y que objetivos de partida considera que debe de tener el club?

Mis objetivos individuales siempre van a ir mano a mano con los del equipo. En Eurocup tenemos una oportunidad de hacer algo importante e incluso ganarla. Yo ya la gané una vez con el Mónaco, creo que tenemos mimbres para ser el mejor equipo de la competición. En la Liga Endesa, sabemos que es durísima y va a ser complicado compaginar ambas competiciones, pero tenemos que esforzarnos para intentar estar lo más arriba posible.