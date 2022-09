Paulí: “Del Granca siempre se espera que te exija lo máximo”

¿Cómo se gestó su regreso al Barça?

Fue una situación que ni yo mismo me la esperaba, en un verano muy largo, en el que mi salida del Andorra no fue nada fácil, porque tenía contrato con ellos y tuve que llegar a un acuerdo para poder desvincularme. Una vez que estuve libre llegó el interés del Barça y la verdad es que soy muy feliz por la oportunidad que se me ha brindado de poder volver a casa y poder jugar en el club que me formó de pequeño. Estoy con muchas ganas de hacer una gran temporada y disfrutar de la experiencia.

¿Qué significa para usted esta oportunidad para jugar en su casa y en el equipo que le formó como jugador?

El Barça me acogió cuando solo tenía 12 años y me enseñaron prácticamente todo lo que se a día de hoy. Estoy muy feliz por la oportunidad que se me brinda de poder devolverles en el primer equipo todo ese apoyo. He estado muchos años fuera del club para poder adquirir experiencia en la Liga ACB y ahora que confíen en mi regreso, es algo que valoro muchísimo.

¿Qué rol le tiene asignado Saras?

Hemos podido hablar poco, pero al final soy consciente de que estoy en el mejor club del mundo, en el que se encuentran los mejores jugadores y la competencia es enorme. Tenemos un roster muy largo y con la cantidad de talento que hay en el equipo es difícil encontrar un hueco, pero he tomado esta decisión siendo consciente de todo esto. Hay muchos partidos en una temporada y pueden pasar muchas cosas. Estoy seguro de que tendré mi momento, mi oportunidad y tendré que aprovecharla cuando me toque.

¿Cómo es Jasikevicius en las distancias cortas?

Todos tenemos esa imagen de él que se ve desde fuera, pero por lo que he podido ver durante el poco tiempo que llevo aquí es el entrenador del mejor equipo del mundo, que siempre está peleando por todos los títulos, que se fija en todos los detalles y que siempre trata de exprimir al máximo a todos sus jugadores. Como jugador ya tenía mucho carácter y como entrenador lo sigue siendo, pero creo que es algo muy positivo para el equipo.

Viene de una temporada dura en el Morabanc Andorra en la que a pesar del descenso fue de los mejores jugadores del equipo. ¿Cómo valora su paso por el Principado durante las dos últimas temporadas?

La valoración es muy positiva. Salí de Gran Canaria buscando tener minutos, coger confianza y en Andorra lo encontré. Es cierto que la segunda temporada fue complicada a nivel colectivo, pero a nivel individual siento que he crecido muchísimo, al tener la regularidad y la confianza que necesitaba. Es lo que me ha permitido crecer como jugador y volver a un club como el Barça.

¿Cómo ha sido el reencuentro con Kyle Kuric?

Encontrarse con Kyle siempre conlleva un chute de positividad y de adrenalina por toda su historia, por lo que vivimos juntos en Gran Canaria. Desde el primer día es de las personas que más se ha preocupado por mi adaptación y estoy muy contento de poder compartir equipo con él.

¿Cómo ha vivido el puñetazo en la mesa que ha dado España en este Eurobasket con una base de jugadores de las 'ventanas FIBA'?

Nos ha sorprendido un poco a todos que llegaran hasta la final y que la ganasen. Pero siempre he tenido mucha confianza en ellos. Talento tenemos de sobra en España. Es cierto que ha pasado una generación muy buena con los hermanos Gasol, Navarro o Rudy, que han ganado muchísimas cosas y que parecía que íbamos a vivir una época de transición.

¿Qué ha significado el Granca en su carrera deportiva?

Ha significado muchísimo. Son los primeros que me dieron la oportunidad de poder jugar en la Liga ACB y eso es algo que siempre me va a quedar marcado. He vivido seis años en una isla maravillosa, en la que he podido conocer a mucha gente y para mí siempre va a ser un club especial. Siempre es especial volver a jugar contra ellos y reencontrarme con los amigos.

¿Qué queda de aquel chico que aterrizó en la Isla con 20 años?

Personalmente no he cambiado demasiado, pero sí a nivel de baloncesto, porque llegaba un chico sin experiencia, con nervios y ahora ya llevo ocho años en la ACB, soy un jugador más experimentado, pero siempre me quedará el recuerdo de esos primeros días en Gran Canaria.

Fue uno de los capitanes del equipo en su estancia en la Isla, al igual que Sitapha Savané, ¿Cómo ha visto su nombramiento como nuevo presidente del club?

Estoy muy contento por él, era un cambio que el club necesitaba. Savané tiene mucha experiencia en el mundo del baloncesto y creo que va a aportar muchas cosas al club. Conoce muy bien Gran Canaria y hará cosas muy positivas.

Siempre ha sido un jugador querido por la afición amarilla. ¿Qué recibimiento espera tener en su regreso al Arena con el Barça?

Espero el que he tenido siempre. No solo es la gente del baloncesto, sino toda la Isla me hace sentir siempre como si fuera mi casa. He pasado muchos años y siempre es especial volver. Estoy seguro que tendré un buen recibimiento.

¿Cómo llega el Barça a esta cita tras la derrota en la Supercopa ante el Real Madrid?

Muchos jugadores nuestros han estado con sus selecciones y no hemos tenido demasiado tiempo para entrenar todos juntos. Venimos con el objetivo de seguir creciendo y de ganar, seguir creciendo y hacer un equipo fuerte. Fue un palo duro no poder ganar la Supercopa, pero ahora ya es pasado y hay que focalizarse en seguir creciendo.

¿Qué Granca se esperan después de lo irregular que se ha mostrado el equipo en pretemporada?

Del Granca siempre se espera que te exija lo máximo y más jugando en casa. Es un equipo que hay que tener siempre en cuenta, que en verano se han reforzado bien y que tienen un entrenador con su idea de juego muy clara. Tendremos que venir muy preparados y con la mentalidad de darlo todo.

¿Cómo es el ambiente en un vestuario plagado de estrellas como el del Barça? ¿Cuesta adaptarse?

Todos somos jugadores y por más nivel que haya sigue siendo un vestuario familiar que me ha acogido muy bien desde el primer día. Jugadores que idolatraba ahora me están ayudando en la pista. Es una imagen que se ve desde fuera, pero desde dentro es un vestuario más en el que todos se ayudan. Los primeros días estaba un poco cohibido, pero ahora estoy muy contento.