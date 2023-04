El Granca prácticamente dejó certificado su pase al Playoff la pasada jornada con su triunfo ante el Río Breogán, que ahora marcha noveno en la clasificación y se distancia en cuatro victorias del conjunto insular –además de tener el basket-average perdido con los claretianos–, que tiene diecisiete en su haber y mira con buenos ojos la posibilidad de alcanzar la veintena a falta de seis duelos para concluir la fase regular. Una marca que ha alcanzado nueve veces desde que está en la ACB y que lleva cinco años sin lograr.

Porque desde que el Gran Canaria consiguiera probar las mieles de lo que significa jugar un Playoff, justo antes de concluir el pasado siglo, el equipo amarillo se convirtió en un fijo en la fase por el título. Veintitrés años después, los claretianos solo han dejado de luchar en la postemporada en cuato campañas.

Con la salvedad de la fase final que se disputó la temporada 2019-20, interrumpida a mitad de la misma por la irrupción del coronavirus en la sociedad mundial y que derivó en un mini torneo a puerta cerrada en Valencia y que judicialmente se le dio condición de Playoff para que tanto BerdiPérez como Fotis Katsikaris pudieran cobrar sus condiciones contractuales una vez abandonaron el club.

Desde esa temporada 1999-00 que Manolo Hussein logró clasificar por primera vez al Gran Canaria a un Playoff, el devenir del conjunto insular en los partidos de fase regular se han traducido en 422 victorias por 372 derrotas, o lo que es lo mismo: un 53% de las veces que juega, terminan ganando.

Este rendimiento le ha valido al Granca para superar la barrera de las veinte victorias en hasta nueve ocasiones. Una condición que le llevó a ser quinto en la clasificación a la conclusión de la fase regular, su mejor puesto histórico, seis veces.

Ese es precisamente el objetivo que se puede marcar el equipo que dirige Jaka Lakovic, dado que el Unicaja, el equipo que ocupa esa posición, y el Joventut, que marcha séptimo, suman un triunfo más que los insulares. Eso sí, con la diferencia de que los malacitanos llevan un partido menos disputados que la Penya y el equipo amarillo.

El calendario que le resta al Gran Canaria no es moco de pavo, pues de los seis partidos que le quedan para llegar a la jornada 34 todavía le queda por jugar contra los tres primeros clasificados, equipos de los que previsiblemente le tocará en el Playoff de no alcanzar esa quinta plaza, pues el Lenovo Tenerife no tiene pinta de bajar el pistón y con 19 triunfos y un partido menos disputado parece empresa dura para superar.

El menú que se le presenta al Granca de aquí al final de la temporada regular le ofrece primero contra el Barça el sábado en el Palau Blaugrana (19.45 horas); y posteriomente al Girona en Siete Palmas; doble salida frente al Cazoo Baskonia y Carplus Fuenlabrada; visita del Real Madrid en la penúltima jornada (14 de mayo) y cierra la liga contra el BAXI Manresa.

Seis partidos con los que lidiar en medias con la Eurocup, que pasado mañana resolverá los cuartos de final contra el París.