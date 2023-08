Jean Montero vestirá la camiseta del Anadolu Efes Istanbul. El canterano del CB Gran Canaria y el conjunto turco negocian un acuerdo para jugar la próxima temporada en la Euroliga a cambio de una cantidad superior a los 375 mil euros. Finalmente el equipo claretiano y el otomano ceden ante las condiciones del pase de un jugador que anhelaba dar un paso más en su carrera lejos de Siete Palmas.

La cláusula de salida que mantenía el Gran Canaria con el jugador de la República Dominicana estaba fijada en medio millón de euros. Sin embargo, el deseo de abandonar la entidad de Montero ha jugado a favor del Anadolu Efes, que encontró la manera de rebajar el precio de los 500.000 euros para hacerse con los servicios del escolta.

El jugador, que se encontraba ayer en Granada disputando un triangular con la selección española y Canadá, ya sabía que la negociación estaba en ciernes y se mostraba satisfecho con el interés del Efes.

Con el movimiento, ahora el Granca tiene un problema a la hora de la convocatoria de los partidos de la Liga Endesa, dado que si Jaka Lakovic decidiera incluir a Roko Prkacin en la lista de doce jugadores, no contaría a efectos de jugador con licencia del equipo filial junto a Montero si este no está en la disciplina amarilla y poder combinar a ambos jugadores junto a dos cupos nacionales. Una grieta en el reglamento que ahora no existe.

La plantilla de Lakovic ahora tiene a doce jugadores fichados con licencia de la primera plantilla como son: Andrew Albicy, Ferran Bassas (cupo), como bases; AJ Slaughter, Sylven Landesberg y Jovan Kljajic (cupo), como escoltas; Nico Brussino y Miquel Salvó (cupo), como aleros; Pierre Pelos, John Shurna y Rubén López de la Torre (cupo), como ala-pívots; y Ben Lammers y Ethan Happ, como pívots.

Todo esto unido al alta de Roko Prkacin desde el Girona, equipo en el que despuntó la pasada campaña y que si ha firmado en el Granca es para continuar con su progresión. Un fichaje que tendrá licencia de jugador sub-22 y vinculado con el equipo filial.

Sin embargo, la confianza de Lakovic la pasada campaña con Jovan Kljajic y con Rubén López de la Torre abren la incógnita sobre cómo va a gestionar la plantilla, por lo que la puerta de acudir al mercado se abre para intentar atar a un cupo nacional de relevancia con el que completar las convocatorias.