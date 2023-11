El entrenador del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, abordaba en el arranque de su intervención en la previa del choque del domingo ante el Baskonia (16.00 horas, Movistar Deportes), comentando que "hoy sabremos exactamente el alcance de la lesión de John, en principio no estará en los dos siguientes partidos en Vitoria y Ankara, de modo que afrontaremos ambos partidos ante el Baskonia y el Turk Telekom con lo que tenemos en casa". El esloveno confirmaba la inclusión en la convocatoria a Rubén López de la Torre, al tiempo que afirmaba que "estamos pensando en subir a chicos de la cantera, que es algo que ya hemos hecho en pretemporada y en el inicio de la temporada, será así hasta que sepamos exactamente lo que tiene John".

El estratega balcánico no cierra las puertas a una posible incorporación en el mercado, recalcando que "el club y la dirección deportiva deben de estar siempre atentos a las posibilidades del mercado para cualquier cosa y no para nosotros sólo, sino también para los equipos de la Euroliga, el mercado está muy complicado para todos".

En cuanto a la exigencia del calendario, Lakovic recordó que "la competición no para, combatimos como todos los equipos cada partido con las lesiones que puedan surgir y hay que buscar soluciones tanto en casa como en el mercado si cabe esa posibilidad". "El calendario influye mucho porque los jugadores están sometidos a una carga muy difícil, por la competición y porque muchos de ellos también están activos con sus selecciones durante el verano, lo que les ha dejado sin descanso y eso hace que la temporada sea complicada, que se den lesiones y falta de preparación, lo que afecta a la calidad de los partidos", señala el entrenador claretiano que opina que "un día habrá que sentarse para ver si preferimos cantidad o calidad, al final todo depende de lo económico".

En cuanto al nuevo Baskonia con Dusko Ivanovic, "es un equipo de Euroliga que ha tenido que afrontar varias bajas por lesiones en sus últimos partidos". No obstante el entrenador amarillo espera el domingo "un partido en el que saldrán al 100% de esfuerzo y de agresividad, motivados por el cambio de entrenador y más conociendo su filosofía que siempre exige el máximo esfuerzo y carácter a su equipo". El esloveno no olvida "la calidad individual de sus jugadores, son el tercer equipo en rebotes en la Euroliga, tienen mucha calidad en ataque con Howard, Moneke y varios interiores que son muy físicos como pueda ser Khalifa, pero tenemos que estar bien nosotros, porque si no vamos a nuestro 100% será una tarde larga en Vitoria, no podemos dejar nada de energía detrás".

Sobre su expupilo, Khalifa Diop, afirma que "todos lo apreciamos mucho, ha empezado sólido en su temporada con Baskonia, aunque en los tres últimos partidos estuvo fuera por molestias y aparece que finalmente no estará en el partido de hoy, aunque sus molestias no son graves y podría estar ante nosotros el domingo". "Tenemos que estar preparados, aunque el problema no es sólo Khalifa, sino que también cuentan con Kotsar que es igual de físico e intenso que él o de Matt Costello, tienen una línea interior muy potente", señala.

Lakovic considera que Roko Prkacin puede ayudar en el puesto de cuatro junto a Salvó y el propio Rubén López de la Torre ante la ausencia de Shurna, "es una oportunidad para ellos".

"Coincidí con Dusko un año y medio, es un entrenador que su línea roja la marca en el esfuerzo y en los intangibles que deben de ayudar a sacar a relucir el talento de los jugadores", concluye el esloveno.