Previa del ratiopharm Ülm - Dreamland Gran Canaria: Curar las heridas al calor del hogar

El técnico balcánico vivirá un reencuentro emotivo con la afición del Ülm, pero eso no le impedirá estar focalizado en guiar la nave claretiana hacia su undécima victoria consecutiva en el presente curso en la Eurocup. Los jugadores tienen una oportunidad única para demostrarle a su técnico y a la dolida marea amarilla que la «falta de cojones» a la que aludía su técnico en la sala de prensa del WiZink Center a la conclusión del choque ante el Real Madrid el domingo, fue un borrón en parte motivado por la impotencia de medirse a un rival que esta temporada está triturando a todos los equipos que se cruzan en su camino.

Europa parece el escenario ideal para volver a ver la mejor versión de un Granca que ya sabe lo que es destrozar a los alemanes esta campaña. El ratiopharm visitaba el Arena el pasado 11 de octubre durante la segunda jornada de la fase de grupos de la Eurocup, en un partido en el que los alemanes no dieron la talla y encajaron un contundente 111-82, con Ferran Bassas brindando a su afición uno de sus mejores partidos de amarillo (21 puntos, dos rebotes y cuatro asistencias para un 27 de valoración).

La ausencia en aquel partido de Trevion Williams facilitó las cosas a un Dreamland Gran Canaria al que el estilo de los alemanes y su escaso poderío en el juego interior, le otorga una ventaja a los amarillos que intentarán aprovechar el buen momento anotador de Ethan Happ -de lo poco salvable de los claretianos ante el Real Madrid- para sumar un nuevo triunfo.

El cuarto puesto del ratiopharm Ülm en el grupo B de la Eurocup, con un balance de siete victorias y tres derrotas no debe de llevar a engaño. El equipo de Anton Gavel fue capaz el año pasado de coronarse como campeón de la BBL y en el presente curso marchan segundos con un balance de ocho victorias y dos derrotas, a una victoria del líder, el Chemnitz, mientras que dos equipos de Euroliga como son el Alba Berlín de Israel González o el Bayern Múnich de Pablo Laso, son quinto y sexto respectivamente con dos triunfos menos en su casillero que el Ülm.

En un equipo en el que predomina el juego con los bajitos no sorprende que la fortaleza del equipo se encuentre en su juego exterior. Los teutones son el equipo que más triples convierte de la competición, igualado con el Lietkabelis (10,7 por partido), además es el cuarto equipo que más asistencias promedia por encuentro (21,8). El Dreamland deberá de tener cuidado con las pérdidas ante un rival que con 9,2 robos de media, es el cuarto mejor en dicho apartado en toda la competición.

El partido apunta a que será la oportunidad esperada por John Shurna para volver a tener minutos tras entrar en la dinámica del grupo y viajar a Madrid con el equipo, aunque finalmente no se vistió de corto. El ala-pívot caía lesionado en el partido ante el Lietkabelis, en el que sufrió la rotura del gemelo interno y del soleo de su pierna izquierda. La intención de Lakovic es la de no forzar el regreso del jugador y su presencia en la pista se decidirá a última hora.

Juan Núñez, presente y futuro de la ‘Familia’

El base madrileño formado en las categorías de formación del Real Madrid, Juan Núñez, se ha convertido desde su marcha el curso pasado al ratiopharm Ülm en una de las grandes esperanzas de la Familia. Ante la decisión de Ricky Rubio de no acudir al Mundial y de apartarse de la práctica del baloncesto profesional, unido a la ausencia por lesión de Lorenzo Brown, el seleccionador Sergio Scariolo no dudó en entregarle el mando en plaza del equipo nacional, aunque deportivamente el equipo español no logró alcanzar los cuartos de final. En 2019 se proclamó campeón del Eurobasket sub 16 y del sub 20 celebrado en Montenegro en 2022, en el que fue designado además como MVP. Con el Real Madrid sumaba a su palmarés una Liga Endesa y una Supercopa de España, antes de recalar en Alemania donde bajo su dirección daban la sorpresa el curso pasado conquistanto la BBL. En la presente temporada en la Eurocup es el segundo jugador mejor valorado del Ülm (13,8), aportando de promedio 10,2 puntos, 3,6 rebotes y 5,6 asistencias -tercer mejor asistente de la competición-.