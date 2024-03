Lakovic: "En la copa del cacahuete le hemos ganado al Lenovo Tenerife"

El entrenador del Dreamland Gran Canaria reconoció en la previa del choque del domingo (12.00 horas) ante un Lenovo Tenerife que les tiene comida la moral en los últimos años que lo afrontan "con mucha motivación y muchas ganas, debería de ser un buen partido entre dos equipos que pelean por estar en el Playoff y que vienen de tener buenos resultados en la Liga ACB". "Nos enfrentamos a un buen equipo que en la segunda vuelta que junto a otros cinco equipos tiene el récord con seis victorias y dos derrotas, solo han perdido ante el Madrid y el Barça, han ido de menos a más y llegan en un buen momento de forma", añadía el esloveno.

En cuanto al parte de la enfermería, Jaka Lakovic afirmó que "todos los jugadores estarán a su disposición para el partido del domingo". "Roko (Prkacin) tenía un problema por un golpe en su hombro y Jovan (Kljajic) se había dado un golpe en la cabeza en el último entrenamiento, por precaución no viajaron a Manresa, pero no había nada grave y el lunes ya estaba listo para entrenar", aclaró.

Más allá de la condición de derbi canario del choque, el esloveno afirmó que en estos momentos "todos los partidos son muy importantes, quedan nueve partidos que son importantes para la clasificación y para hacer cuentas de cara al average". "Si logramos la victoria podríamos separarnos del Tenerife un poco en la clasificación además de recuperar el average ante un rival directo como ellos", explicó.

Frenar a 'Benjamin Button'

Para Lakovic, Marcelinho Huertas "está jugando a un gran nivel, sobre todo en este tramo de la temporada, está a punto de alcanzar el récord histórico de asistencias de la Liga, es algo increíble velrle jugando así con la edad que tiene parece Benjamin Button, cuanto más viejo mejor juega". Su receta para intentar frenarle consiste en "hacer muy buen trabajo con una defensa colectiva, intentando ser muy agresivos para limitar sus opciones de crear juego y de anotar, porque es un jugador muy peligroso y con mucha presencia en las dos facetas".

El preparador claretiano no cree que haya habido una falta de hambre en sus jugadores, en su opinión "en los derbis nunca el equipo sale sin hambre, sería una cosa preocupante, nunca la he notado y menos en los derbis, creo que John (Shurna) se refería ayer con sus palabras a que tenemos que salir desde el primer minuto a por todas, con mucha ilusión, siendo atrevidos, ser fuertes y no esperar que el Tenerife nos vaya a facilitar las cosas, eso sería un mal asunto, debemos de realizar cada decisión con confianza aunque después pueda ser mala".

En cuanto a la aportación de Kyle Guy considera que "fue muy importante para ellos, porque ha añadido un anotador nato más y que tiene mucha presencia tanto en el tiro como a la hora de jugar con el balón en el uno contra uno o en el bloqueo directo", por eso nuestro partido cambia a la hora de defenderle a él, tenemos que saber que siempre tienen en la pista a dos creadores de juego que les dan muchas posibilidades de jugar bloqueos directos, no solo con Marcelinho, sino también con el segundo, que te hace el trabajo más difícil".

Hacer frente a la bestia negra claretiana

En cuanto a las claves para parar a su bestia negra en esta ocasión, Lakovic reconoce que "nos han ganado los dos años en los que he estado aquí todos los derbis en partidos oficiales, por lo que debemos de ir a jugar un nuevo partido, con toda la decisión del mundo, jugarlo al 100%, con las ideas claras y sin pensar demasiado en otras cosas, creo que cada partido tiene su historia, pero está claro que jugamos ante un equipo que está muy consolidado, que lleva años jugando a un gran nivel y que en estos momentos se encuentran en un estado de forma excepcional, son los mejores de la segunda vuelta, están clasificados en la BCL como primeros de su grupo y tienen a toda la plantilla sana".

A nivel emocional Lakovic considera que "no es necesario decirle alguna cosa extra a los jugadores para motivarles, hay que focalizarse en las cosas que hay que hacer bien y con intensidad, tenemos que ser más rápidos e intensos en nuestro juego". En cuanto a la lentitud en el juego y sus problemas en el rebote esta temporada, el esloveno reconoce que ellos "por su filosofía juegan un ritmo lento, pero su razón es que son muy buenos jugando cinco contra cinco y para defender la transición defensiva y organizarse bien, por eso nosotros tenemos que jugar más rápidos e intensos para buscar nuestras oportunidades".

Por último, Lakovic recordaba entre risas que "en la copa del cacahuete les hemos ganado", aunque reconoció la incapacidad del equipo hasta el momento de hacerlo en un partido oficial, pero "siempre hay un día para cambiar la historia y las estadísticas y esperamos que el domingo sea el día, hay una motivación grande, aunque yo no doy muchas vueltas a los resultados anteriores, solo me importa que es un derbi con mucho en juego y estaremos preparados".

