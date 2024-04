Carolina Darias paga en menos de un año como alcaldesa más de 112 millones de facturas pendientes

El Ayuntamiento capitalino dio este viernes el visto bueno al pago de facturas pendientes por un valor superior a los 57 millones de euros. Con este nuevo paquete aprobado por el pleno ordinario de abril, Carolina Darias ha pagado más de 112 millones de deuda a los proveedores desde que asumiera como alcaldesa de Las Palmas de Gran Canariaen junio del año pasado. La maratoniana sesión celebrada en las Casas Consistoriales -con una pausa de dos horas por las asistencia de Darias al 35 aniversario de la ULPGC- aprobó por unanimidad un mega expediente de modificación de crédito con varios recibos que se remontan a 2016.

El concejal de Presidencia, Hacienda y Modernización, Francisco Hernández Spínola, señaló que a final de año la deuda comercial del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria quedará «reducida a mínimos» y sacó pecho de la gestión presupuestaria que han realizado durante este primer año del mandato. Puso en valor los pagos equivalentes a unos 54,6 millones de euros aprobados en diferentes plenos en la segunda mitad del año, en lugar de hacerlo de golpe como ha ocurrido ahora.

Spínola reconoció que vienen «de una situación complicada», en referencia al abultado número de facturas pendientes, pertenecientes a los dos mandatos anteriores del también socialista Augusto Hidalgo. El concejal resaltó que estos números «no se verán en el futuro». De hecho, tras estos últimos pagos, la deuda ha quedado reducida a 27,7 millones de euros, un 75% menos que hace diez meses.

¿Qué pagó el Ayuntamiento en el pleno de abril?

El coordinador de Economía y Hacienda, David Gómez, resaltó durante su intervención que el expediente de 57 millones será financiado con los remanentes de tesorería -el dinero que el Ayuntamiento tiene en los bancos por no ejecutar todo lo presupuestado-. Eso sí, matizó que "no tendrá repercusión a la estabilidad ni a la regla de gasto". Por otro lado, aclaró que esta deuda corresponde a contratos vencidos, además de otros gastos "que no pudieron ser atendidos".

El montante mayor corresponde al pago a Emalsa de 8,36 millones de euros por incumplimiento de una sentencia emitida en junio de 2020 por el Contencioso-administrativo. Además de 690.000 euros en intereses de demora. En total, la Empresa Mixta de Aguas recibió un monto de 11,89 millones, a los pagos ya citados se les une facturas pendientes desde 2017 por el servicio de saneamiento o por la tasa de lodos, correspondientes a meses de 2021 y 2023.

El centro gestor municipal que más dinero recibió fue Geursa, la entidad que se encarga de sacar los proyectos urbanísticos de la ciudad. Se pagaron facturas por valor de 22 millones de euros, en los que incluye el pago de proyectos ya finalizados como el parque de la Nueva Isleta, trabajos relacionados con la pasarla Onda Atlántica o la redacción del proyecto de traslado de las naves de ayuda humanitaria del Puerto.

Destacan también los pagos de facturas por valor de 10,4 millones al servicio de Vías y Obras. Destinaron, además, a Ciudad de Mar un millón, a Parques y Jardines 1,2 millones, a Limpieza 3,1, a educación 1,4 millones por el mantenimiento de los colegios y a la Policía Local 500.000 euros por, entre otras deudas, suministro de material policial, vestimenta o alquiler de vehículos.

Contratos en nulidad

Desde la oposición, la portavoz del PP, Jimena Delgado, advirtió que mientras "sigan teniendo tantos contratos en nulidad la cuenta seguirá creciendo", al tiempo que aseguró que "no se han dado explicaciones a los proveedores". Por su parte, el concejal de Vox Alberto Rodríguez reprochó que se agruparan "tantos expedientes de pago en uno solo, muy heterogéneo". Además, el edil de Coalición Canaria, David Suárez, alentó al equipo de gobierno a que siga "con ese ánimo de pagar".

El concejal de Hacienda, por su parte, anunció que en el próximo mes de mayo llevarán a pleno la tramitación inicial del contrato de la limpieza viaria. Acuerdo que se suma al de la recogida de residuos sólidos urbanos del pasado marzo. Además, matizó que la relación con Emalsa viene de "una situación que era enormemente complicada" y que se encuentran "en vías de normalización, terminaremos el año con una situación saneada".

