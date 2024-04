Jaycee Carroll: «Nunca logré hacer un buen partido contra el Granca»

¿Qué ha sentido en su regreso a la Isla para reencontrarse con la afición amarilla aunque haya sido en el Arena en lugar de hacerlo en el CID en el que se convirtió en leyenda del Granca?

He sentido muchas emociones muy buenas viendo el homenaje de mis compañeros que hablaron en el videomarcador y que me hicieron recordar los momentos que viví con ellos. Son esas cosas que más hecho de menos. Fue muy bonito reencontrarme con la afición grancanaria que siempre me ha tratado muy bien, con mucho amor. Me gustaría que ellos sepan también que tengo el mismo sentimiento de cariño hacia todos ellos.

Comentaba el año pasado el presidente, Sitapha Savané, que había intentado en su vuelta para participar en el Campus convencerle para que hubiera tenido aquí su último baile, pero no fue posible. ¿Fue complicado para usted tomar la decisión de que había llegado el momento de poner fin a su exitosa carrera deportiva?

Fue complicado y desde luego que para mí hubiera sido muy bonito haber podido venir aquí para volver a jugar con el Granca mis últimas temporadas, pero durante esa época la vida me dio otras opciones. Fue una decisión muy difícil de tomar, porque soy un jugador profesional que en el fondo está viviendo un sueño pudiendo hacer lo que siempre había querido hacer en mi vida y por eso el momento en el que tienes que tomar la decisión de retirarte es muy complicado.

¿Para un jugador como usted, el recibir tantas muestras de cariño no solo de los aficionados, sino también de sus ex compañeros, de los medios de comunicación y de los directivos, siente que va más allá de haber sido un gran jugador?

Creo que sí. Durante toda mi carrera siempre intenté ser una buena persona. Siempre traté a la afición con mucho respeto y con mucho cariño y siempre intenté demostrar que apreciaba el esfuerzo que todos ellos hacían para venir a cada partido a apoyarnos. Al final es su dinero el que están gastando para venir al pabellón. Mi mujer siempre me decía entonces que llegaría un día en el que nadie querrá sacarse una foto conmigo o que le firme algo, así que tenía que disfrutar de esos momentos. La verdad es que les estoy eternamente agradecido a los aficionados por como me hacen sentirme cuando estoy con ellos.

¿Cómo le convenció en su momento Himar Ojeda para decantarse por la oferta del Gran Canaria y venir a la Isla?

No lo tuvo muy difícil (risas). Yo había estado en Europa alguna temporada y tuve la oportunidad de conocer la liga española. Había tenido la oportunidad de venir en pretemporada para jugar contra el Gran Canaria. De modo que pude conocer la Isla y eso facilitó mucho las cosas.

¿Cómo ha visto desde la distancia la evolución que ha experimentado el club desde su época hasta la actualidad?

El CB Gran Canaria es un club muy serio. Cuando yo jugué aquí siempre teníamos que estar luchando por clasificarnos para jugar la Copa del Rey y ahora han ganado la Eurocup y la Supercopa, han jugado una final de la Copa del Rey y siempre van a estar ahí. Es un club muy especial y con el trabajo que se está haciendo van a tener un club muy competitivo siempre.

¿Qué lugar ocupa en su corazón el Granca?

Ocupa un lugar muy grande, muy importante. Vine aquí y el club me dio la oportunidad de demostrar el nivel de baloncesto al que soy capaz de jugar. Le doy las gracias a Pedro Martínez porque tuvo esa confianza en mí; a Himar Ojeda, o a mis compañeros, como Sitapha Savané, por como me ayudaron para aprender a defender y ahora verle como presidente del club es algo que me produce una profunda alegría. El trato que se nos está dando a los ex jugadores es de agradecer, porque nos está permitiendo recuperar el contacto con los antiguos compañeros y con la afición.

¿Cuándo visitaba al Granca vistiendo la elástica del Real Madrid, le costaba mucho afinar el tiro como rival?

La verdad es que siempre me costó mucho jugar contra el Gran Canaria, sobre todo durante los primeros años, porque todos mis compañeros y mis amigos seguían jugando aquí. Con el tiempo me acostumbré, porque entre otras cosas muchos de esos compañeros fueron abandonando el club. Pero como le comentaba a Savané, nunca logré jugar un partido muy bueno aquí cuando estaba en el Real Madrid, solo hice algún partido regular, no me pude salir en ningún partido, no sé porqué. La verdad es que el Gran Canaria siempre fue importante para mí.

¿Se queda con el viejo Centro Insular de Deportes o con el moderno Gran Canaria Arena?

Sin duda alguna me quedo con el CID, porque fue allí donde viví mi experiencia en el Gran Canaria. Allí ganamos a los grandes de Europa. Las gestas que se consiguieron aquí son increíbles y el equipo se merecía un pabellón tan grandioso como el Arena, pero yo personalmente me quedo con el CID.

