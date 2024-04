Jovan Kljajic, escolta del Dreamland Gran Canaria: «La afición es el viento que sopla en nuestra espalda»

Viene de jugar con el Granca ante el Río Breogán en Lugo un gran partido. ¿Siente que ha sido el mejor hasta el momento vistiendo la elástica amarilla?

Fue un partido en el que tuve más minutos. Aproveché el tiempo que estuve en la cancha, especialmente atrás en defensa y en ataque las cosas salían solas. Nuestro capitán (Andrew Albicy) jugó 40 minutos. Creo que fue un gran trabajo en conjunto de todo el equipo. Sacamos el partido arrastrándonos y peleando hasta el último segundo. Fue una experiencia positiva porque nos dice que podemos ganar y al tiempo que tenemos que seguir haciéndolo, no podemos relajarnos, porque el siguiente partido siempre es el más importante.

¿Siente que ese partido en el Pazo venía con una carga de necesidad por muchas razones?

Llevábamos varios partidos perdiendo en la prórroga, también cuatro partidos seguidos perdiendo fuera de casa. Era una victoria muy importante para nosotros para seguir peleando por estar en los puestos de arriba del Playoff.

Faltaban AJ Slaughter y Ferran Bassas. ¿Qué le pidió su entrenador Jaka Lakovic para ese partido?

La falta de AJ y de Ferran era muy grave para nosotros, porque son dos jugadores que aportan mucho a nuestro juego. Jaka me pidió que hiciera mi rol, nada excepcional, hacer las cosas que hago siempre, con la cabeza arriba y bien.

¿Cómo se sintió durante el partido?

Antes del partido sentí que tenía mucha confianza y sabía que mi objetivo era hacer mi trabajo como lo hago siempre y no pensar más allá.

Hablando de la importancia de la confianza, cuando un jugador a lo largo de la temporada tiene un rol ‘secundario’ y tiene que esperar que llegue su momento para poder demostrar lo que lleva dentro, ¿cómo se motiva uno cada día para que esos pocos minutos que pueda tener sacarles el máximo partido?

Lo que me mantiene a mí es trabajar y confiar en mí mismo, haciendo buenos entrenos, es algo que me ayuda mucho, porque se refleja en los partidos. Es importante siempre mantenerse firme, con la cabeza en calma.

¿Qué queda de aquel niño que llegó a la Isla hace ocho años con respecto al Jovan que es actualmente?

(Risas). Cumplí 15 años cuando llegué aquí. Fue un cambio radical y desde entonces he cambiado mucho, pero sigo siendo un niño alegre. Siento a Gran Canaria como mi segunda casa, estoy planeando desde hace tiempo quedarme a vivir aquí.

Tuvo una breve etapa de cesión en el Bilbao Basket, ¿Qué recuerda de aquel curso?

Era la primera vez que salía de la Isla después de tantos años, recuerdo que era mi primera temporada como profesional. Me permitió ver como funciona la ACB. Fue una experiencia muy positiva que me permitió aprender muchas cosas, lo que significa estar en un equipo que pelea por mantener la categoría. Fue un año agradable y aunque no jugué muchos minutos,como experiencia fue buena.

¿Se lo recomienda a otros canteranos que se encuentren su su misma situación y que se les pueda abrir la oportunidad de tener una breve experiencia fuera para volver reforzado?

Cada uno crea su propio camino. No creo que esté todavía en una situación que me permita darle consejos a mis compañeros, me considero joven, pero en unos años te podré decir si fue una decisión correcta o no.

¿Cómo es su relación con Jaka Lakovic?

Es bastante buena y bastante dura. Jaka me pide que me esfuerce todos los días, especialmente en los entrenamientos, que es al final lo que más importa. En los partidos tengo que salir y dar mi máximo.

¿Ese carácter balcánico que comparten los dos le permite entenderse mejor con él?

Ayuda y no ayuda tanto (risas). Me ayuda a entender lo que él quiere y que lo que está haciendo por mí me está haciendo mejorar mucho.

¿En qué momento sienten que se encuentra el equipo a estas alturas de la temporada?

Desde que perdimos en la Eurocup estamos especialmente motivados para hacer un buen papel en la ACB. Quedan pocos partidos, pero estamos concentrados en cada uno de ellos, nos toca el Joventut este fin de semana y estamos haciendo nuestro trabajo para intentar ganar este partido.

El Playoff virtualmente ya está asegurado, ¿se piensa en ser cabeza de serie que sería algo histórico para el club?

El equipo está en ello, pero sabemos que es una posibilidad muy complicada. Estamos centrados en nuestro trabajo diario, en hacer el siguiente partido lo mejor posible, ese ese nuestro trabajo.

¿Cómo es el ambiente interno del vestuario?

Es muy bueno. Estoy muy contento con todos mis compañeros, se ve reflejado cuando jugamos. Cuando no nos ha ido tan bien fuera de casa nos hemos mantenido muy unidos.

¿Con qué jugador mantiene una relación más estrecha dentro del vestuario?

Con Rubén López de la Torre. Crecimos juntos y me llevo muy bien con él.

¿Cómo se plantea su futuro más allá del Granca, qué objetivos se marca?

Hace tres años te hubiera respondido que muchas cosas, pero ahora mismo tengo contrato con el Granca, estoy muy contento aquí, me siento en casa, estoy centrado en dar siempre el máximo esfuerzo y en ganarme minutos para jugar.

Ante la Penya se va a homenajear a otra de las leyendas del club, Brad Newley, ¿tiene recuerdos de aquella época con él jugando en el equipo?

No tuve la oportunidad de verle jugar demasiado, aunque se la importancia que tiene en la historia del club. Me alegra mucho que haya venido y que se le vaya a brindar ese homenaje tan grande. Me encanta ese tipo de jugador. Las pocas veces que le vi jugar me impresionó muchísimo. Cuando vemos a estos exjugadores en la cancha y como la afición se pone de pie para brindarles una ovación, la verdad es que para ellos tiene que ser un sentimiento inexplicable, es un honor enorme y ojalá en un futuro pueda tener yo un recibimiento de ese tipo.

¿Qué llamamiento puede hacerle a la marea amarilla para que les acompañe este fin de semana ante el Joventut?

La afición es el viento que sopla en nuestra espalda, nuestro sexto jugador. Que vengan cada partido a apoyarnos, tanta gente como puedan, porque si lo hacen nosotros les prometemos que cumpliremos gustosamente todos sus deseos y lo daremos todo en la cancha para brindarles una victoria.

