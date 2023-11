Esta semana nos hemos levantado con la gran noticia de que Canarias está más cerca del territorio peninsular, y en esta ocasión de la mano del expresidente del Gobierno canario Ángel Víctor Torres. Digo esto porque siempre tener a un canario en el gobierno de la nación es una garantía para hacerle entender a más de un peninsular que Canarias no cuenta con privilegios sino con derechos desde 1487, tras su incorporación a la Corona de Castilla. Estos derechos, en concreto me refiero al REF, son los que nos acercan y nos igualan ante cualquier ciudadano español del territorio peninsular en lo que respecta a derechos y obligaciones. Cuando digo obligaciones, miro para todos los isleños que están en la obligación de defender las herramientas con las que cuenta nuestro archipiélago y no pensar que estos son privilegios de unos cuantos. Señalo esto porque, en muchas ocasiones, da la impresión de que el enemigo lo tenemos en casa. Desde el año 2019 la Asociación Canaria de la Industria MICE viene trabajando para que el REF, como hace actualmente con el Cine, sea una realidad en la Industria de Negocios y Eventos y nos permita competir a nivel internacional y nacional con otros destinos. Canarias debe mirar al futuro y tener un pensamiento más analítico y estratégico. ¿Y qué mejor industria que la Industria MICE para ello? Una industria que llega a pequeños y medianos empresarios, que obliga a tener profesionales prácticamente bilingües, que consume recursos turísticos y encima convierte a los congresistas en prescriptores de nuestra tierra. Canarias necesita unidad y empuje para trabajar todos en la misma dirección, sin distinción de colores políticos. Necesitamos canarios con altura de miras; canarios de primera.