Muere la actriz Rosa Maria Sardà a los 78 años

La actriz, humorista y presentadora Rosa Maria Sardá ha fallecido en Barcelona a los 78 años, según ha informado la Academia de Cine en un tuit.



Ganadora de dos goyas como mejor actriz de reparto, por 'Sin vergüenza' y '¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo?', Sardá recibió en 2010 la Medalla de Oro de la Academia.



De formación autodidacta, Sardá dio muestras de su talento polifacético como actriz, humorista, presentadora y directora teatral.



'Moros y cristianos', 'Alegre ma non troppo', '', 'La niña de tus ojos', '', son algunos de los trabajos más destacados de la intérprete barcelonesa, que se hizo muy popular en la España de los años ochenta con su programa televisivo "Ahí te quiero ver".quedaron patentes en los gags que realizaba, especialmente junto a Enric Pous, el 'Honorato' con el que veía la televisión. En los últimos años se le rindieron diferentes homenajes, entre ellos el de los informadores cinematográficos, que en 2016 le concedieron el"En la ferocidad de este mundo es emocionante que seamos capaces de hacer fiestas y seguir haciendo cine, pese a todos los palos., ni en campos de refugiados", dijo Sardà al recoger ese premio, demostrando una vez más su compromiso político y social.El año pasado estuvo entre las firmantes de un manifiesto de intelectuales, artistas y políticos, que pedía a los partidos catalanes que no impidieran la designación del líder del PSC,, como senador autonómico para que pudiera ser nombrado presidente del Senado, algo que no sucedió.Y este 2020 debería haber recibido elen una ceremonia que se suspendió por la La revista resumió a la perfección los valores de la actriz: ", una tristeza o un patetismo como únicamente las grandes, quienes han pasado de la comedia al drama, son capaces".