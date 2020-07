Jon Bon Jovi: "Cada día es una oportunidad para escribir una canción"

Jon Bon Jovi (New Jersey, 1962) asegura que "el 95 por ciento" de su vida diaria es de lo más "normal", mientras espera la salida de su nuevo álbum, "2020", que se estrenará el próximo 2 de octubre, tras estar su lanzamiento en el aire por la pandemia: "Soy el tipo que friega los platos y saca la basura".

Irónicamente, esta reivindicación de lo mundano contrasta con un momento global de absoluta rareza, en el que el mundo batalla contra las cifras mortales que va dejando a diario la COVID-19.

Aunque esta crisis obliga a esperar para la publicación de ese trabajo, el veterano músico calienta motores con un sencillo que sale hoy al mercado.

"Si eres artista, cada día es una oportunidad para escribir una canción. Cada día. Y hoy podría escribir sobre el coronavirus. Tienes que mantener los ojos y los oídos abiertos", afirma Bon Jovi en una entrevista en Londres con Efe.

En ese encuentro, sin embargo, aún nos saludábamos con un apretón de manos, a menos de dos metros de distancia, y no se hablaba, todavía, de pandemia.

Durante el último año y medio, y antes de que esta pesadilla global arrasara con la "normalidad", Bon Jovi cuenta que cogía la guitarra de vez en cuando e iba escribiendo sobre las "instantáneas" de lo que era su vida.

Sus reflexiones fueron dando forma a un disco lleno de temáticas áridas, donde nada es frívolo o ligero. "2020" aborda temas que van desde el control de armas, la inquietud por el cambio climático, la familia o los veteranos de guerra con desorden por estrés postraumático (PSTD).

"Cuando decidí el nombre (del álbum) tenía dos cosas en mente: que es año presidencial y que ahora tengo una visión clara. Y aquí es donde estoy", afirma, intentando explicar que tras "This House is Not For sale", su anterior trabajo y un disco "muy personal", "la visión de 2020 captura", ahora, lo que él entiende "como conversaciones".

"Puede que los temas sean densos, pero nunca tengo la sensación de que estoy generando una disputa en un mundo en el que o estás conmigo o estás contra mí", dice.

"Unbroken" es uno de esos sencillos que ahonda en los casos de militares que sufren PSTD. Unas letras que escribió por encargo y para las que se documentó a fondo: "Acepté el reto, pero hice mis deberes; para cantar sobre un asunto tan importante tienes que estar seguro de que cada línea es relevante".

También contactó con el príncipe Enrique para proponerle grabar ese tema con fines benéficos, con la colaboración del coro de los Juegos Invictos, un evento internacional fundado por el nieto de Isabel II para soldados mutilados o enfermos tras su participación en conflictos.

Jon Bon Jovi enfatiza que cada una de esas canciones representan "capítulos" de su vida con igual relevancia: "Todos los mensajes, desde el principio al final son igualmente importantes. El disco es un todo".

También su labor filantrópica está bien documentada y junto con su esposa, Dorothea, con quien lleva casado más de cuatro décadas, y con quien tiene cuatro hijos, creó su propia fundación hace 15 años.Reflexiona sobre cómo empezó a involucrarse en este tipo de proyectos, paralelamente a su labor de músico, y dice que empezó un poco "por accidente y de forma natural".

El paso del "tiempo" y la "experiencia" le fueron dando la oportunidad de introducir cambios.

El cantante resta importancia a los niveles estratosféricos de fama que ha alcanzado Bon Jovi y al hecho de que el grupo siga teniendo éxito: "Con sinceridad, el 95 % de mi vida es muy normal: friego los platos y saco la basura como cualquier otro padre y cuando salgo al escenario me convierto en el tipo al que escuchas".

En cambio, admite que educar a sus retoños siendo una estrella de rock puede ser "salvaje". "Hace años, mi hija mayor, Stephanie, que tiene ahora 27 años, llegó del colegio diciéndome: 'tú eres Jon Bon Jovi (...) tú eres el tipo que canta las canciones. Yo pensaba que eras el tipo que fregaba los platos".

La experiencia también le ha hecho dejar de "contabilizar cosas con números" y dejar de preocuparse por el éxito comercial. Ahora le toca la fibra sensible interpretar temas como el citado 'Unbroken', que emocionan a tantas personas "porque procede de un lugar puro".

Pero se siente "bendecido" y "afortunado" por haber escrito canciones icónicas para millones de personas, como "Living' on a prayer", "It's my life" o "Who says you can't go home", cuyo mensaje continúa conectando con la gente.

"2020" estaba previsto que viera la luz el pasado 15 de mayo, pero fue retrasado por las circunstancias que envuelven al mundo. Durante esta espera, Bon Jovi ha aprovechado para añadir dos canciones más al repertorio, "American Reckoning" y "Do What You Can", esta última está ya disponible como sencillo para su escucha en plataformas digitales.