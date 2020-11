Danza sin edad y sin fronteras

Mari Lina Sánchez demuestra estos días que la danza no tiene edad. Con más de 65 años ha vuelto a subirse al escenario para poner en escena la última creación de la coreógrafa y bailarina tinerfeña Carlota Mantecón, quien ha preparado Dance, no goal. Sánchez es tan solo una de las seis participantes de este proyecto, pero no es la primera vez que colabora con la artista isleña, por lo que el trabajo ha fluído sobre las tablas, con una comprensión que traspasa, además, fronteras.