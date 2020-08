"> Polémica por un concierto de Taburete sin "una puta mascarilla"

El grupo Taburete, liderado por Willy Barcenas, está en el centro de la polémica tras un concierto en el festival Starlite de Marbella. Y es que, como se puede comprobar en las distintas imágenes que se han publicado del evento, no se respetaron las medidas de seguridad para evitar los contagios de coronavirus.



En los vídeos se pueden observar a decenas de jóvenes sin mascarilla y sin respetar la distancia de seguridad, saltando y bailando sin ningún tipo de preocupación por la propagación del virus, algo que ha generado una oleada de indignación en las redes.



Pero estos usuarios de Twitter no han sido los únicos que han mostrado su indignación. Caras conocidas como la de Mamen Mendizabal se han pronunciado sobre el polémico concierto de Taburete. La periodista de La Sexta ha calificado de este modo lo sucedido: "Los Bárcenas son unos patriotas. El hijo negacionista de las mascarillas, el padre de pagar impuestos. Uno ya está en la cárcel".



"Ni una puta mascarilla"



La cosa no ha quedado ahí y es que esta oleada de críticas ha crecido después de publicarse un vídeo de la actuación de 'Sirenas' en dicho festival en el que Bárcenas grita "ni una puta mascarilla". Muchos internautas en redes sociales han interpretado esa frase como una llamada al público a quitárselas y evidentemente la gran mayoría de comentarios hacia el artista han sido negativos. Unos comentarios a los que se ha sumado Mimi Doblas, líder de Lola Índigo.



La artista aprovechó su concierto en Castellón este sábado 8 de agosto para realizar un alegato a favor de la cultura en tiempos de coronavirus y para lanzarle un directo zasca a al líder de Taburete, recordando que es ahora cuando los artistas deben ser más responsables que nunca.



"La cultura es segura. Hay muchas cosas que no lo son. Vamos a seguir gritándolo hasta que nos hagan caso de una vez porque el sector artístico, como se preveía, está siendo el más dañado de todos", ha empezado diciendo Lola Índigo, en alusión a la cantidad de actos culturales que se están viendo afectados por la crisis del COVID-19. "Es una irresponsabilidad que cualquier artista anime a que el público no cumpla las normas de seguridad. Si eso sucede, ni vosotros vais a poder disfrutar del resto de conciertos de esos ciclos ni los artistas vamos a poder ir a esos ciclos", ha seguido, lanzándole un directo zasca al líder de Taburete. "Eliminan el ocio y eliminan el trabajo de mucha gente que lo necesita", ha sentenciado la cantante.





Lola Índigo hablando con sensatez desde el escenario y dejando un recadito para los descerebrados de Taburete. Así, sí.

#lolaindigocastellon#CulturaSegura pic.twitter.com/M6S3zu9DK8 — Mariano López (@MarianoLpezTor1) August 8, 2020