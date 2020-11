"Me sorprende y me alegra mucho que aún haya conciertos"

No sé si una broma, pero sí de un comentario que me hizo bastante gracia. Esa fue la manera con que me describió para sus oyentes un locutor de radio en Colombia cuando estaba allí de promoción con el anterior disco. Pensé que era curioso que me viese como un Jesús tropical. Aquello se me quedó grabado en la cabeza y finalmente le di una vuelta al nombre para que sonase algo más parecido a ese Personal Jesus de Depeche Mode y darle un contenido totalmente nuevo.

Ha superado la barrera del millón de oyentes mensuales en Spotify. ¿Cómo se siente? ¿Se sigue preguntando si habrá alguien escuchándole?

Hay una aplicación para artistas de Spotify que te dice cuánta gente te está escuchando en el momento. Depende de la hora, de si hay gente despierta en España a la vez que en Latinoamérica, suele haber entre 1.800 y 2.000 personas reproduciendo mis discos. Si lo pienso, me explota la cabeza, así que no me lo planteo, pero alguna vez lo pensé y es alucinante. ¿Habrá alguien escuchándome ahora mismo? Es algo emocionante; de hecho, con este disco nos estamos acercando mucho a los dos millones de oyentes mensuales, como Julio Iglesias. Tengo que decírselo a mi madre.

Su visión de la realidad no es tan de color de rosa como se pudiera pensar. ¿Predica algo en 'Tropical Jesus'?

No siento que mi visión de la realidad sea, ni mucho menos, de color de rosa, creo que las letras tienen mucha parte sarcástica y mucha nostalgia en ocasiones, incluso nuestro single Todo estaba bien está cargado de nostalgia, pero en lo musical me gusta crear una vibra bonita, que la gente pueda cantar con alegría, aunque sea para hablar de cosas tristes. Tropical Jesus viene con muchos tipos de amor.

¿De dónde han salido los impulsos creativos para este disco?

La vida, la realidad, conversaciones incluso de WhatsApp. Todo eso puede resultar siempre inspirador. La verdad es que haber viajado mucho me ha puesto las cosas más fáciles. Más de la mitad de las canciones las habré hecho fuera de España, viviendo cosas emocionantes que nunca pensé vivir en cualquier país del extranjero.

¿Quería bajar revoluciones?

Puede ser, pero soy una persona tranquila que lleva bastante bien vivir a velocidad. No me estreso fácilmente, tengo buena resistencia, pero es un disco más tranquilo, para un momento de la vida en el que hay que saber a qué velocidad respirar y oxigenarse.

¿Puede que las letras se presenten como más directas y menos metafóricas?

Depende de con qué lo comparemos y de qué canción hablemos, porque hay algunas que lo son mucho, como Clorofila o Chocolate y Nata, y otras más directas, con otro lenguaje, más irónicas, como Me desamaste.

'Tropical Jesus' es su álbum con más colaboraciones en las canciones, ¿por qué?

También es el disco más viajado. Aquí hay amigos de Bogotá, de Santa Marta y de Londres, porque nos hemos cruzado y han surgido cosas, y esas cosas me apetecía que estuvieran en el disco, pero no es algo premeditado. Los anteriores solo tienen una colaboración; no tiendo a hacer tantas.

'Todo estaba bien' muestra cómo la música latina nos ha conquistado y nos hemos dejado conquistar en este tiempo. ¿Cómo ha sido abrazar esa nueva fe y llegar a plasmar estas influencias en sus canciones?

Creo que es interesante llevar la actualidad a nuestra música, que la música sea consecuente con el tiempo que vivimos. Así que cuando llegan sonidos nuevos, me gusta el ejercicio de ver cómo pueden sonar contigo sin que pierdas tu identidad. Es algo que siempre he hecho porque es un ejercicio muy divertido a nivel creativo.

¿Qué hay tras un título como 'Tropical Jesus', tan reminiscente de Depeche Mode, y con rasgos de un misticismo nueva era?

Es como decir: "Así me ha bautizado el mundo". ¿Somos lo que el mundo quiere que seamos o lo que nosotros queremos ser? Tal vez refleja esa lucha entre la percepción ajena y la propia.

Vio interrumpida la gira por México por la pandemia del Covid-19, que le llevó al mayor concierto que ha dado en el festival Vive Latino. ¿Cómo lo vivió?

Fue emocionante; tocábamos pensando que iba a ser el último gran concierto hasta dentro de mucho tiempo, en un sitio alejado de nuestras casas, pero con decenas de miles de personas escuchando las canciones y cantándolas.

¿Cómo describe este disco gestado durante la gira y que vio la luz tras el confinamiento? ¿Ha influido su periplo por Latinoamérica en el sonido del disco?

El disco no tiene nada hecho, a nivel musical, en el confinamiento ni en la época en la que estalló la crisis sanitaria, así que no hay ningún mensaje o inspiración relacionado con eso. Los viajes por Latinoamérica han influido en las historias, en la sonoridad, por las cosas musicales que descubro allí y escucho y me inspiran. Es inevitable que salgas de casa y todo lo que pasa te inspire y te marque. Honestamente, estoy encantado de que esto pase, creo que acaba enriqueciendo tu discurso como artista.

Con la situación del Covid, ¿resulta difícil imaginar cómo va a ser su gira?

Pues sí, me cuesta imaginarlo, pero me alegra mucho saber que hay de nuevo conciertos en vivo. A ver qué pasa con los brotes. No contaba con que hubiera conciertos hasta el año que viene, así que es una gran noticia. He visto que las medidas de seguridad y sanidad se han estádo llevando a rajatabla y que ir a un concierto no supone exponerse a riesgo, lo cual me deja más tranquilo. Está claro que será diferente, nadie había pasado antes por esta situación y nadie sabe cuánto nos queda para salir de ella y cómo será ese camino. Solo me queda intentar hacer los mejores conciertos posible y que el público consiga disfrutar en ellos a pesar de que serán diferentes. Confío en que lo conseguiremos.