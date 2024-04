De participar en campeonatos de España y ser pioneros en la inclusión: la historia del Club Natación Las Palmas

Hubo una época en la que la Unión Deportiva Las Palmas contaba con una sección de natación que se consolidó en la piscina Julio Navarro, cuyo nombre homenajea a un antiguo nadador olímpico de Canarias. Después de 25 años, la sección desapareció y fue entonces cuando, allá por el año 1989, nació el Club Natación Las Palmas para ocupar el hueco que esta desaparición dejó. El objetivo, evitar que cayese en saco roto el esfuerzo y la pasión que los nadadores canarios tenían por el deporte acuático.

"Fueron muchas las personas que se quedaron sin un lugar al que ir después de que la Unión Deportiva eliminase la sección", cuenta la directora deportiva del Club, Aurora Gil. Ha dedicado su vida a la natación. Desde 1968 practica la disciplina deportiva y ha perdido la cuenta de los años que lleva en el CN Las Palmas, pero sostiene que son tantos que ha terminado por convertirse en su casa.

"Al principio la gente pensaba que esto no iba a funcionar e iba a desaparecer", explica la actual jefa de la sección de natación adaptada, Paqui Romel. Lleva 58 años vinculada a la natación y fue, junto a otros tres compañeros, una de las primeras deportistas que participó en el Campeonato de España. El grupo, que se fue al "garete" cuando la sección de natación desapareció, "pudo alcanzar la élite". "Nos quedamos sin entrenadores y sin clases. Lo perdimos todo, pero pudimos seguir".

Ahora, que ha pasado el tiempo, tanto Aurora como Paqui valoran el sacrificio de quienes nunca se rindieron. "Lorenzo Rodríguez fue el primer presidente del Club. Luchó con valentía para sacar esto adelante y lo consiguió", pues en 1991 llegaron los primeros campeonatos. "Las instalaciones estaban muy deterioradas, pero para nosotros fue un éxito", señala la jefa de natación adaptada y agrega que, pese a que nunca se había hecho algo parecido, la experiencia fue "tan bonita" que en la misma época se realizaron otras competiciones de salvamento, socorrismo y natación sincronizada. "Los campeonatos fueron lo que nos hizo despegar", opina Paqui.

Camino al Campeonato de España

Según Romel, el complejo se ha convertido en una familia. "Cuando otras personas llegan perciben el entorno familiar", comenta. En palabras de Aurora, eso es algo que los mantiene como "referentes a nivel regional".

Para ambas deportistas la natación ha formado parte de su vida. "Comencé a nadar junto a mis tres hermanos", recuerda Paqui. Recalca que siempre ha sido su pasión y, hasta los 28 años, siguió entrenando: "Era mi droga. No encontraba la manera de desengancharme".

Aún no había llegado el siglo XXI cuando el Club Natación Las Palmas creó la sección de natación adaptada, algo que, por aquel entonces, era un aspecto pionero en el Archipiélago. En 1992, fecha en la que nació la sección, no había nada parecido, pero "existía una necesidad y había que cubrirla". "Empezamos con un grupo de niños con síndrome de down", rememora Romel. La directora deportiva subraya que lo bonito de la creación de la sección de adaptada es la naturalidad con la que surgió. "Se hizo y ya está" y, aunque en aquel momento la discapacidad era un tema tabú, el Club decidió dar el paso porque "al complejo llegaban muchos niños con discapacidad que buscaban hacer actividades".

Tanto para Paqui como para Aurora, el mayor avance en el centro ha sido la calentadora y el agua caliente

El Club Natación Las Palmas acoge a más de 500 deportistas, de los cuales 74 tienen algún tipo de discapacidad. "Se ha creado una convivencia muy bonita entre todos", señala la jefa de adaptada, que explica que lo importante es que se está fomentando la igualdad de oportunidades.

Desde no tener vestuarios ni chanclas hasta entrenar a las seis de la mañana dos horas diarias, pese a los 19 grados que invadían la piscina Julio Navarro. Son muchos los aspectos que han cambiado con el paso del tiempo y, para ambas deportistas, ha sido vertiginoso. No recuerdan usar traje de neopreno para nadar. Sin embargo, nunca olvidarán que se ponían hasta tres bañadores y que tener uno nuevo "era un lujo".

El punto final a las reformas

"Tenemos muy buenos recuerdos, aunque hubiese dificultades", dice Paqui Romel. En aquel tiempo, la Julio Navarro, de 50 metros, la vaciaban dos veces al año. "Cuando eso pasaba todos íbamos a jugar. Éramos felices con poco", rememora la jefa de adaptada. La directora coincide: "No había ni vestuarios. Ahora hay hasta agua caliente".

"Cuando se llenaba la piscina de 25 metros, a veces llegábamos a las siete de la mañana y el agua solo nos llegaba por la rodilla y, en la de 50 metros, cuando nadábamos hasta el fondo ni se nos veía", señala Gil. Hoy en día eso sería "impensable".

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha adjudicado recientemente la reforma parcial del complejo deportivo por 949.058 euros. Entre las intervenciones que se llevarán a cabo destaca la reparación del vaso de la piscina Julio Navarro, el rediseño de los vestuarios, la instalación de una red de recogida de aguas pluviales y la repavimentación del solarium. Son el punto final a las ya empezadas en 2018.

La directora deportiva está satisfecha con la noticia. Asevera que el desarrollo de las reformas ha sido algo "muy paulatino". La primera fue en 1980. Lo que se hizo, en palabras de Aurora, fue quitar una torre de salto y ampliar la Julio Navarro: "Pasó de tener siete calles a tener diez, ocho de entreno y dos de competición". Después, se hicieron las terrazas y la cafetería, se quitaron las gradas y se construyeron los vestuarios de la Julio Navarro. Romel afirma que la obra que acaba de anunciarse será "muy importante".

Un espacio de reunión social

Aurora y Paqui coinciden. El mayor avance ha sido la calentadora. Con el agua caliente ha habido mayor actividad en las piscinas: "Hubo temporadas en las que la gente no venía por el frío". Señalan, entre risas, que en la ciudad todavía hay gente que puede contar que pasó frío en la Julio Navarro.

Marianella trabaja en la cafetería del complejo. El bar, afirma, "es un punto de reunión social". Día tras día recibe a las familias que van a esperar a sus hijos. O a las personas que van a entrenar y pasan a tomar algo. Marianella tiene la sensación de que "es un momento en el que la gente se olvida de todos lo que tienen en la cabeza porque se les ve felices. Se miran a los ojos y eso es necesario".

Han pasado más de treinta años desde que nació el Club Natación Las Palmas, pero Paqui no olvida lo que supuso su creación. El cambio de la Unión Deportiva Las Palmas al Club fue "bastante duro". "Nos dejaron un poco desolados". La experiencia fue, en palabras de la deportista, "como cuando te clavan un puñal en el corazón". Aurora también lo recuerda como algo doloroso: "Lo peor fue la incertidumbre".

Recuerdan ver a los empleados de mantenimiento de la sección de natación de la U.D. encadenarse en las puertas de la oficina a modo de protesta. "No sabían que iba a pasar con ellos". Tanto Aurora como Paqui inciden en el mal estado en el que se encontraban las instalaciones. "Costó mucho arrancar, parecía que todo iba a morir". Pero no fue así y si la "mítica" piscina Julio Navarro sigue activa "es porque se consiguió crear el Club Natación Las Palmas".

