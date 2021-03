Escritora, presentadora de televisión, locutora de radio y ahora también actriz de teatro. Nuria Roca (Valencia, 1972) no se achanta ante ningún reto y ahora se pone a las órdenes de Félix Sabroso para volver a subir a los escenarios 'La gran depresión' junto a Antonia San Juan. El viernes 26 y el sábado 27 estarán en el Teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife y luego pasarán también por el Teatro Príncipe Felipe de Tegueste (el domingo con dos funciones), el Teatro Leal de Laguna (23 de abril), el Auditorio Municipal Guía de Isora 24 abril), el Auditorio Juan Carlos I de Arafo (25 abril), la Casa de la Cultura de Adeje (7 de mayo) y el Auditorio Infanta Leonor de Arona (26 y 27 de junio). “Ir al teatro no conlleva ningún riesgo; en estos tiempo no es fácil pero sí es posible”, sentencia Nuria Roca, quien anima al público a “desconectar durante un rato, reír y que disfruten de esta propuesta en la que seguro que van querer repetir”.

¿Cómo surgió esta oportunidad de estrenarse en el teatro de la mano de 'La gran depresión' y de Félix Sabroso?

Félix me llamó en enero del año pasado y me dijo que quería poner en marcha de nuevo 'La gran depresión' con Antonia San Juan y que había pensado que yo podría hacerlo con ellos. Cuando me dijo eso me entró de todo: pánico, miedo, alegría, felicidad… A partir de ese momento se produjo la pandemia y tuvimos que paralizarlo todo pero luego nos hemos ido adaptando y decidimos retrasarlo un poco porque no habíamos empezado ni a ensayar. Pero ahora que ya estamos con todo en marcha me doy cuenta de que está siendo un viaje en toda regla.

Ese parón obligatorio que fue el confinamiento, ¿ha tenido muchas consecuencias en este proyecto?

Para este proyecto la pandemia no ha influido en nada, solo en la logística y las fechas de las funciones, pero en cuanto a la motivación no ha tenido nada que ver. Todos los proyectos que yo empiezo tienen que tener un componente de ilusión máximo porque si no me cuesta mucho llevarlos adelante. En este caso, tenía esa ilusión desde la llamada de Félix.

La gran depresión ya estuvo en escena hace años de la mano de Loles León y Bibiana Fernández. ¿Le ha servido de referente el trabajo que ellas realizaron?

Asumo este proyecto desde el lado de la responsabilidad. Es una obra que ya está testada y que funciona muy bien. Es un texto que no caduca, muy presente, que hace empatizar al público, sea de la generación que sea. Lo asumo desde la responsabilidad de mantener la calidad que ellas dos imprimieron en la obra, aunque no vi las funciones de Loles y Bibiana cuando estuvieron en cartel. Cuando me propusieron el proyecto tuve el dilema de decidir si las veía o no para prepararlo y opté por no verlas para que no me condicionaran. Creo que Antonia y yo hemos logrado, con el mismo texto, hacer otra función diferente y creo que eso está muy bien. Estos personajes tienen mucha personalidad y se adaptan mucho a cómo tú eres y cómo tú expones lo que se plantea en la obra.

¿Cómo ha sido el trabajo junto a Antonia San Juan?

Antonia es talento es estado puro, es una genia. Es divina. Pasa de la comedia al drama en un segundo y además es una compañera fabulosa y muy generosa. Es muy fácil aprender a su lado y me he convertido en este tiempo en una esponja que va absorbiendo todo lo que ella va emanando. Subirme al escenario de la mano de Antonia y acompañada por Félix es todo un regalo.

¿Qué nos puede contar del personaje que interpreta en esta obra, Marta?

Esta obra tiene algo mágico y es que los dos personajes, siendo tan distintos, se parecen bastante. Eso es lo que le pasa a la gente que está sentada en la butaca y que nos va a ver, que se va a dar cuenta de que nos acaban pasando las mismas cosas a todos, seamos como seamos, lo que pasa es que cada uno desarrolla sus vivencias de forma diferente. Yo me parezco muy poco a Marta pero inevitablemente dotamos a los personajes de nuestras cosas, de nuestros gestos y de nuestras manías. Marta es un personaje que a priori es muy frívolo, que se ha movido por el interés, pero a la que la vida la ha colocado en su sitio. Ella es consciente de todo eso aunque juega con la frivolidad; es consciente de donde está y de lo que ocurre. Además, la obra habla de temas tan universales como el amor, la amistad, el fracaso, el éxito, el renacer o la madurez y todo eso nos une a todos.

Esta obra incluye algunos números musicales, ¿cómo se ha enfrentado a ese reto?

Eso ha sido para mí un susto. Yo no estoy especialmente dotada para cantar pero con un poco de ayuda he podido acompañar a Antonia, que sí que tiene una voz maravillosa e interpreta las canciones como nadie. Lo que yo no podía era restarle a ella con mi intervención, así que trato de acompañarla y darle un punto más y ya está. Creo que es un aliciente dentro de la función y que el público lo agradece.

Nuria Roca, una mujer todoterreno, pero que por lo que veo por ahora no se va a dedicar a la música.

No, no, eso ya te lo garantizo, ni aunque me propusieran el mejor proyecto del mundo mundial relacionado con la música decidiría hacerlo. Yo soy consciente de mis limitaciones.

Su primera obra de teatro se ha estrenado con una gira por Canarias, ¿cómo está siendo la experiencia en el Archipiélago?

Está siendo todo muy mágico y un regalo. Las veces que he viajado a las Islas lo he hecho para trabajar, excepto una vez que fui de vacaciones a Tenerife con mi madre, que era la única isla que conocía, pero después de esta gira voy a tener la oportunidad de conocerlas todas. Esta obra siempre va a estar ligada a Canarias, la producción corre a cargo de Acelera Producciones que es canaria, Félix y Antonia son canarios y tiene tanta carga el origen que para mí está siendo un descubrimiento.

Ya lo sabíamos pero este año ha quedado más que claro que Nuria Roca puede enfrentarse a cualquier reto profesional que se proponga. ¿Se queda con alguna de sus facetas laborales?

Nos empeñamos en tener que elegir pero yo creo que todo está dentro del mismo campo, que es la comunicación. El soporte, sea cual sea, nos ayuda a comunicar y eso lo podemos hacer a través del teatro o de la novela, de los programas de televisión, del entretenimiento o de la radio. El soporte va variando pero mi función es siempre la misma, que es el entretenimiento y la comunicación. Mientras pueda desarrollarme en ese ámbito lo voy a seguir haciendo.

Recientemente conocíamos que presentará su propio programa de entretenimiento en Antena 3, 'La batalla de los famosos'. ¿Qué nos puede adelantar de este nuevo proyecto?

Este programa se ha mantenido muy en secreto pero ya puedo anunciarlo, por fin. Es un formato que lleva muchos años funcionando en Estados Unidos y se ha adaptado en más de 75 países; tengo muchas ganas de hacerlo. Empezamos las grabaciones en breve y la verdad es que tengo muchas ganas.

¿Está siendo 2021 el año de Nuria Roca?

Pues no lo sé pero parece que voy a trabajar bastante, y no me puede quejar. Tengo que dar las gracias porque estoy muy contenta y satisfecha.

Asumió la conducción de 'El hormiguero' cuando Pablo Motos dio positivo en coronavirus y su trabajo fue un éxito rotundo. ¿Se esperaba tal aceptación por parte del público?

No me lo esperaba porque en lo que menos estaba pensando era en eso; yo lo único que quería era hacer bien el programa. La repercusión y la acogida han sido fantásticas,