“El reparto de La Cenerentola es muy joven. No creo que llegue a los 30 años de media. Son grandes cantantes. Casi todos han pasado por la escuela rossiniana de Pesaro donde se imparte la Biblia del compositor. Muchas veces se intenta hacer repartos jóvenes, pero no se reúne la capacidad para esos repertorios, sin embargo, en esta ocasión la ópera resulta mucho más interesante”. Estas fueron las palabras, ayer, de Ulises Jaén, director general y artístico de los Amigos Canarios de la Ópera, quien destacó también que el maestro Lorenzo Passerini cree que “va a ser la primera vez en la historia que se representa La Cenerentola con la música, únicamente, de Rossini porque en la época en que la creó los compositores incluían los recitativos, que ahora vamos a eliminar por cuestiones de tiempo para hacer el espectáculo. También se elimina un aria de Alidoro, creada por otro autor, por lo que el 100% de la música será de Rossini”. Todo esto en el marco de la presentación de la obra bufa que acogerá el Teatro Pérez Galdós a partir del domingo, un drama jocoso que se desarrolla en dos actos, con libreto en italiano de Jacopo Ferretti, basado en el cuento de hadas La cenicienta de Perrault y que fue estrenada en 1817.

El presidente de ACO, Óscar Muñoz, señaló que “vamos a dar paso al tercer título de la temporada, una de las grandes óperas de Rossini. Ha sido una obra poco representada en nuestras temporadas. La primera vez que se puso en escena en el Pérez Galdós fue en 1982 y, posteriormente, en 2001, en el Cuyás, cuando el coliseo estaba siendo remozado y permaneció cerrado unos años. Por motivos de agenda y de fecha con las circunstancias de la covid, en esta tercera ocasión, no tendrá lugar en el Auditorio Alfredo Kraus. Por la limitación de las localidades hemos tenido que abrir una cuarta función para dar cabida a toda la demanda de socios y de público, en general”. Tilman Kuttenkeuler, director general de la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria, añadió, por su parte, que “se cumplen 14 años desde la reinauguración del Pérez Galdós que ha captado la atención, no solo de la ópera sino de muchos otros espectáculos y conciertos. En esta ocasión el foso tendrá menos músicos, pero esperamos regresar pronto a la normalidad y poder llenar las salas de auditorio y teatro”.

Jaén destacó la labor de la entidad por apoyar las voces canarias. Por ello, se cuenta en el reparto, en el papel de Dandini, uno de los principales, con el barítono tinerfeño Fernando Campero, “quien siempre hizo roles más pequeños. Empezó con frases sueltas y por primera vez va a actuar en uno principal. Tiene una voz necesaria para este tipo de música. Raúl Vázquez, el director de escena, ya ha hecho con nosotros La sonámbula y la producción de Cenerentola va a gustar mucho. El barítono georgiano Misha Kiria, en el papel de Don Magnífico, debuta en la temporada y la protagonista, la mezzosoprano rusa Victoria Yarovaya, que interpreta a Cenerentola, también”.

Vázquez apuntó que se agradece que las temporadas intenten sacar adelante cada una de sus producciones “pues nos encontramos en un momento en que no todos los teatros pueden decir lo mismo. Me siento afortunado de trabajar con un reparto joven, pero sobradamente preparado y de participar en esta ópera bufa, llena de ironía y de momentos divertidísimos que echamos un poco en falta en estos tiempos de pesadumbre. Creo que es un faro de esperanza de que las cosas pueden ir a mejor”. Agregó que, con respecto a su propuesta escénica, “una vez que afronté la ópera y comencé a estudiarla ahondé en la historia, que tanto Ferretti como Rossini crearon alejándose un poco de la narración original de Perrault, de este mundo fantástico y estos elementos mágicos, tal vez influidos por la época de la Ilustración en que estaban imbuidos, acercando la razón y el conocimiento y de cómo, a través de él y la imaginación se va desarrollando la trama. Por eso he dado un gran protagonismo a los libros, los guardianes del conocimiento. He encuadrado la acción en un espacio donde la protagonista, que se encuentra una realidad ingrata, busca refugio en los libros, el conocimiento y la imaginación, como catalizadores de su fantasía que lidera la trama y siempre indagando en un mundo más luminoso al que escapar. Cada uno de los cantantes está aportando toda su energía”.

El cantante Mishka Kiria indicó que “todo el mundo está mirando con envidia a España porque es el único país que está dando espectáculos operísticos ya que en el resto del mundo está paralizado el tema cultural”. Fernando Campero dijo que “es la primera vez que debuto en un rol importante, lo que para un artista que aún no ha salido de Canarias es muy interesante. Los cantantes hemos tenido que buscar mil formas para poder subsistir. Debutar en este papel aquí me abrirá muchas puertas en un futuro en Europa”. Victoria Yarovaya es una gran admiradora de Alfredo Kraus. “He trabajado el rol con el director de la academia rossiniana de Pesaro, Alberto Zedda y con otro gran maestro Bruno Campanella. En Rusia también se está haciendo ópera en estos momentos”.