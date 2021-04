Desde un lugar más maduro y encaminado, Nerea Rodríguez lanza su primer trabajo discográfico, 'Doble o nada', un EP en el que buscó "tener todo el control" para hablar de historias que "necesitaba exteriorizar", concretamente "una etapa en la que hubo despedidas y también esa cosa de arriesgarse", cuenta a EFE. "Luchar por lo que uno quiere al final vale la pena. Creo que el hilo conductor del disco es ese, mezclado con un toque romántico", explica la artista catalana, para quien estas cinco canciones de su primer disco en el mercado constituyen "despedidas a nivel laboral, emocional y también hacen referencia a las ganas de emprender una nueva vida en diferentes ámbitos".

Su paso por el programa de televisión 'Operación Triunfo' en 2017 fue tan solo el inicio de su carrera. Con 22 años, ha participado en el musical 'La Llamada', en el concurso 'Tu Cara Me Suena' (en el cual quedó en segundo lugar) y se estrenó como actriz de doblaje en las películas de animación 'Terra Willy: planeta desconocido', 'Uglydolls' y 'Playmobil'. El nombre de su primer EP, ya en la calle, es una declaración de intenciones en que se ha volcado "en cuerpo y alma", tanto que ella misma tomó la decisión de autoeditarse y estar presente en todos los detalles. "Era una cosa que ansiaba, porque soy una persona muy controladora; si no fuera artista sería 'wedding planner (planificadora de bodas)'", afirma entre risas, antes de reconocer que "la industria discográfica es muy dura".

Para la composición de los temas ha contado con la participación de David Otero, Andrés Suárez y Andrés Ceballos (DVICIO), entre otros. "Fue genial trabajar con ellos, siempre digo que me rodeo muy bien de grandes autores y grandes artistas que me dan buenos consejos y me ayudan a mejorar y desarrollar mi carrera. Los tres han aportado muchísimo a los temas y nos hemos entendido bien”, relata la artista barcelonesa (Gavá, 1999). En cuando a la sonoridad, el EP se decanta más por un estilo pop roquero con influencias de música de los 80, 90 y 2000. "La gente que lo ha escuchado me dice que le recuerda a Mecano o a La Oreja de Van Gogh; para mí es un halago si les recuerdo a ellos, porque han marcado la historia de la música de España, aunque no les cogí como referencia para nada", precisa.

La canción 'Me marcho', compuesta junto a Andrés Suárez, recuerda sobre todo a sus inicios en la música, donde "no sabía muy bien por dónde tirar, por lo que es una despedida a mi antigua etapa musical". "Al fin he despertado, estando sola siento que valgo mucho más / trazo mi camino, ahora lo que escribo es mucho más verdad", canta en el sencillo. Esto, sin duda, tiene que ver con el hecho de que hace un par de años decidió dejar la discográfica con la que trabajaba, Universal, para pasar a ser una artista independiente: "Entré en esta industria sin tener ni idea de cómo funcionaba, sin tener claro qué tipo de música quería hacer ni el tipo de artista que quería ser. Ahora lo tengo claro y he formado un equipo que confía en mí", dice orgullosa. Ahora, teniendo claro cómo quiere que sea su futuro dentro de la interpretación y de la industria musical, se enfrenta a una minigira que comienza el 7 de mayo en Viladecans (Barcelona) y que seguirá el 8 en Madrid y el 15 en Valencia.