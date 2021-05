«Somos como las células para el cuerpo humano, pertenecemos a un enjambre social. Propongo que la ética no existe, sino que es algo impuesto desde arriba de la que no nos damos cuenta porque se inocula en nosotros por ese nivel superior de conciencia. Cada filósofo expondrá un sistema filosófico del que nace una propuesta ética y después la debatimos», señala el filósofo Juan Ezequiel Morales que participará en el Cuarto Meeting de Filosofía Intercultura, que tendrá lugar mañana en el Gabinete Literario y que engloba tres ponencias sobre filosofía y ética, a cargo de los profesionales en el sector Markus Gabriel, Ernesto Castro y el propio Morales. Según este último, en este encuentro «vamos a analizar, desde tres puntos de vista diferentes, lo que sería la ética para estos tiempos, pero también desde un punto de vista técnico-filosófico».

«Markus acaba de publicar un libro recientemente y habla de la ética desde la perspectiva del confinamiento, que fue cuando lo creó. No significa que la ética nazca del mismo, pero está centrado en lo que se nos ha venido encima con las reacciones que ha habido desde el punto de vista planetario al respecto. Hace un análisis insertándolo en esos sistemas. En base al nuevo realismo moral establece que existen unos universales éticos en que la humanidad tiene, cada vez, la posibilidad de encontrar una ética mejor que la anterior. Hay una evolución y vamos a llegar a un buen fin, a un mundo mejor. Por ejemplo, ahora ya no hay esclavitud, o al menos se ha reducido y, cada vez se establece que no debe ser. Él dispone que habrá una progresión sobre eso y en base a este hecho empírico, se fundamenta en el nuevo realismo que deriva del idealismo alemán. Su libro Ética para tiempos oscuros es muy legible. Se remite a casos como la pandemia o el cambio climático. Dice que frente a estas situaciones debe haber un comportamiento, no solo individual sino colectivo».

«Ernesto va a enfocar la ética desde su nuevo sistema filosófico del naturalismo genérico. Tiene un libro sobre ética y estética del que hablará. Se remitirá a la ética de la generosidad. Primero me había propuesto una algorítmica, es decir, en función de qué ocurre y cómo tenemos que enfrentar la inteligencia artificial, pero luego eligió la de la generosidad dentro de una evolución que nace de la naturaleza».

«Yo me referiré a la ética del humanero, que veo como un gallinero. Creemos que somos libres, pero en realidad no porque actuamos en función de la voluntad de un ser superior, al igual que nuestras células actúan según nuestra voluntad. Así, el ser superior de una abeja es el enjambre y el de una hormiga, el hormiguero”. Morales señala que “propongo estudiar, desde el punto de vista histórico, cómo vamos a un súper imperio, una teoría que pertenece a Jacques Attali, investigar, desde la perspectiva biológica, cómo existen los seres eusociales que aparecieron hace 100 millones de años. El ser humano, con el dilema obstétrico, necesita ser cuidado cuando nace, sino muere. Mientras lo cuidan seis o siete años lo preparan bien para que cumpla unas condiciones sociales. Ello nos conforma como seres sociales y todas nuestras acciones, como el lenguaje, en realidad no son libres. Hablamos con el lenguaje aprendido. Estamos presos de un ejército del que es imposible salir, pero reconocemos que nuestra naturaleza está vinculada, sometida, y encarcelada por un ser de conciencia superior y así, sucesivamente porque varios seres superiores se juntan y forman de nuevo el enjambre, es decir, es una manera natural de ver la ontología que nos conforma en este universo depredatorio».

«Ya hemos hecho otros tres meeting. El primero fue sobre Filosofía y Comercio en el año 2015, con Antonio Escohotado, Javier Sádaba y yo, donde tratamos el tema de Filosofía y Comercio. En 2017, Markus Gabriel y yo nos referimos a la filosofía y el transhumanismo junto a Arnulf Heidegger. Al año siguiente, vinieron varios filósofos de nivel mundial, John Searle, conocedor del lenguaje y ontólogo, que tenía un instituto en Berkley y al que venimos todos siguiendo desde los años 80, Markus, de nuevo y Maurizio Ferraris, los fundadores del nuevo realismo».