El escritor canario Pedro Flores imparte en la Casa-Museo León y Castillo de Telde, desde el día 5 de junio, un taller de poesía dirigido a todas aquellas personas amantes de la literatura, que quieren combinar el debate literario con la escritura. Se trata de una actividad para quienes quieren escribir con regularidad con el único objetivo de sumergirse en su propio proceso creativo y compartir su experiencia de lectura y escritura.

Esta iniciativa gratuita, con aforo limitado, arranca el día 5 y continúa los días 12, 19 y 26 de junio, siempre de 11.00 a 13.00. Está dirigido al público en general, a partir de 18 años, y tendrán prioridad nuevos alumnos. Para participar es necesario inscripción previa a través del correo leonycastillo@grancanaria.com o llamando al teléfono 928 691 377.

Este taller busca un acercamiento al género a través de la lectura de textos poéticos, como poemas de Jorge Luis Borges, Miguel Hernández y de César Vallejo. Además, pretende establecer un debate y crear un foro alrededor de un género tan prejuiciado y, en cierta manera, incomprendido, como es la poesía, explica Flores.

La actividad está dirigida de manera prioritaria a aquellos que quieran iniciarse o ya practiquen la escritura de poesía y tiene como objetivo proporcionar a los asistentes una aproximación teórica y práctica al hecho literario poético. Más que enseñarles a escribir, que no es la finalidad del taller, pretende mostrarles una base en la que afianzar esa vocación de escritura y a la vez, que los asistentes tengan un lugar donde mostrar lo que escriben y compartirlo entre ellos.

El objetivo de Flores no es establecer cómo se hace un poema, sino más bien cómo no se hace. “No se hace teniendo presente ciertos prejuicios que le acompañan, porque la poesía no es igual a cursilería, ni a grandilocuencia, y tampoco es igual a otros géneros, porque no se trata de contar una historia, de un argumento, sino de la forma”, explica el escritor.

“La poesía que se está haciendo ahora y que llega a los lectores más masivamente, está más basada en la exposición de los sentimientos y precisamente eso no es lo poesía desde su punto vista. En la poesía se puede expresar todo y lo importante es el modo en que lo expresa. Un poeta no es mejor porque sea más sincero. No se trata de que expresar los sentimientos por sí mismos, eso constituya poesía”, agrega Flores.

Trayectoria de Pedro Flores

Pedro Flores (1968) está considerado por la crítica como un poeta en continua denuncia social. Es transgresor y realista, defiende la dignidad y critica a la sociedad contemporánea. Se ha dedicado a la escritura de poesía, libros de relatos, obras de teatro y cuentos infantiles.

Ha publicado más de treinta títulos de poesía, narrativa y teatro. Algunos de sus textos han sido traducidos al portugués, italiano, francés, inglés, alemán, eslovaco y húngaro. Entre otros premios ha obtenido los José Hierro, Antonio Oliver Belmás, Flor de Jara, Fray Luis de León, Ciudad de Tudela, Gil de Biedma y Alba, Ciudad de Las Palmas, Pedro García Cabrera, Tomás Morales o Ciudad de Santa Cruz de La Palma de Poesía y los Isaac de Vega y Domingo Velázquez de relato. Fue finalista del Premio Nacional de la Crítica en 2010.

Además, el pasado 25 de mayo, dentro de la programación de los Martes Culturales de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Flores presentó Los bufones de Dios, que forma parte de la nueva colección Libellus de Nectarina editorial. Se trata de una antología de aquellos poemas escritos en homenaje a diferentes poetas a través de toda su trayectoria.