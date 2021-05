La Casa de Colón organiza el día 5 de junio, a las 12.00 horas, el taller Buscadoras de estrellas, una divertida actividad dirigida a familias de la ONCE, ya que está adaptada a personas ciegas y con baja visión, que tiene como objetivo poner en valor el papel de las mujeres científicas

Se trata de una actividad gratuita, con entrada solidaria, para la que es necesario inscribirse desde el 31 de mayo al 3 de junio mediante correo electrónico, con los datos de las personas interesadas, al Departamento de Educación y Acción Cultural: deaccolon@grancanaria.com. Puede apuntarse cualquier grupo familiar con algún miembro ciego o con baja visión, aunque no pertenezcan a la ONCE. La Casa de Colón invita a las familias participantes a colaborar con alimentos no perecederos que irán destinados al Banco de Alimentos de Las Palmas.

Gracias a este taller, que tendrá un recorrido accesible, las familias podrán explorar el Museo dependiente de la Consejería de Cultura del Cabildo grancanario y conocer a algunas de las mujeres astrónomas que han participado en los grandes hallazgos del Universo, como es el caso de Enheduanna, Aglaonike, Hipatia de Alejandría y Fátima de Madrid.

Para ello, los participantes aprenderán quiénes fueron, cuándo vivieron y qué aportaciones hicieron a la ciencia de la astronomía. Las fichas para conocer la historia de las cuatro mujeres estarán disponibles en Braille.

Así, las familias viajarán a Babilonia con Enheduanna, a la Grecia Antigua con Aglaonike, a Egipto con Hipatia de Alejandría y a Al-Ándalus con Fátima de Madrid. Todas estas mujeres hicieron grandes contribuciones a las ciencias astronómicas y matemáticas, por lo que esta iniciativa permitirá descubrir algunas de ellas, con ejemplos en el Museo, y seguir así sus huellas en la Historia.

Todas son modelos de referencia de mujeres científicas que poco a poco se han ido incorporando a la visión histórica de las ciencias. Siguiendo las tendencias actuales de revisar críticamente el relato histórico aprendido, este taller permite incorporar a mujeres notables que merecen por mérito propio estar ahí.

Además de conocer a esta cuatro mujeres, los participantes buscarán mapas, instrumentos de navegación, calendarios, zodíacos y cielos estrellados para pasar un divertido sábado en familia, y también descubrirán nuevas constelaciones para ponerles nombres de mujeres a las estrellas que la forman, para así construir un mapa del cielo a la medida de cada participante. Todo ello, adaptado a personas ciegas o de baja visión.