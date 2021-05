‘El Vega Life’: «Quieras o no, todo lo marca el amor y la vida está pa’ enamorarse»

Sus seguidores dicen que el verano comienza con el estreno de una canción de El Vega Life. Están de enhorabuena, pues el próximo 11 de junio usted regresa a los escenarios con un concierto en Moya acompañado de su banda. Y lo hará a lo grande con su nuevo sencillo, ‘Cuando vuelvas’, cuyo videoclip acaba de estrenar y promete ser otro de sus éxitos. ¿Cómo afronta esa vuelta?

La afronto con ilusión y como una nueva etapa de la vida. La predisposición es buena y lo mejor está por llegar. Iremos a lo grande con mi banda, sin recortar en músicos, con el formato original de toda la vida y con la incorporación de un nuevo músico, que es el percusionista de Carlos Vives, Shango, que se ha venido a vivir a Canarias. Voy a pasármelo bien y a divertirme con lo que me gusta, y cuando eso es así, la gente que va a verte se divierte contigo, porque al final estamos todos unidos viviendo la fiesta. En este caso, me ha tocado ser el responsable del sermón (risas) y lo principal es pasármelo bien para que la gente se lo pase bien también. Así que la acogida va a ser perfecta.

Sin perder el buen rollito al que nos tiene acostumbrados en éxitos como Mi paraíso o Pa vivirla, ha vuelto a repetir tándem creativo con Zukoabega Producciones. Cuando vuelvas es su primera balada, que cuenta la historia no resuelta de un amor en la infancia. Esta canción que usted escribió hace un tiempo fusiona el latin pop y el estilo happy romantic con el vallenato. ¿Cómo surgió?

Tuve una época de bajona porque me dejó la piba y me fui a La Graciosa a revivir historias bonitas que había vivido con ella allí mientras escribía esta canción. Me dediqué a recorrer los lugares de la isla en los que habíamos estado y mediante la música, pedirle al universo volver a vivir esas sensaciones que en aquel momento añoraba. De ahí surgió la letra de Cuando vuelvas.

¿Por qué ha decidido que vea la luz ahora?

Básicamente porque no fuerzo las cosas. Escribo porque es lo que me hace sentir bien y a la hora de grabar las canciones dejo que vayan fluyendo. Pensé, quiero grabar una canción con tales músicos, que no conozco, pero quiero grabar con ellos... Ha sido un año de conversaciones para conseguir que me grabasen la armonía, etc. No fuerzo las cosas y dejo que fluyan con tranquilidad cuando estimo que es el mejor momento para hacer realidad una buena canción que he escrito.

¿En estos tiempos de pandemia el amor hace más falta que nunca? ¿Debe marcar el amor “el rumbo”, como dice en la letra de su nuevo tema?

Quieras o no, todo lo marca el amor y quien diga que no, miente. Y miente por amor. Al final, ¿para qué está la vida? Para enamorarse, y no hablo del amor entre dos personas. Hay muchas bifurcaciones en lo que es el amor. El cafecito de cada mañana, ilusionarte porque sale el sol y te entran todo tipo de emociones, ir a la playa, amor es dormir, amor es todo... Todo en el mundo lo mueve el amor, incluso hasta el dinero. La vida está pa’ enamorarse.

El videoclip se estrenó el pasado 19 de mayo y una semana después acumula más de 300.800 visualizaciones en YouTube. ¿Esperaba esta acogida después del respaldo que ya tuvo Mi Paraíso para celebrar el año pasado El Día de Canarias, con más de dos millones de reproducciones?

Soy bastante optimista y en realidad me quedé contento desde que la canción y el videoclip fueron de la mano y para mi gusto quedaron perfectos. Lo de los números es una cosa que me gusta, lo agradezco, pero no estoy tan pendiente de ello. ¡Ojito! Prefiero eso antes que diez visitas, pero no dejan de ser números.

El videoclip del single Cuando vuelvas se grabó en distintos escenarios del municipio de La Oliva bajo la dirección de SAOT ST (Premio Se Dijo en la categoría de Mejor Proyecto en los premios Clickers 2020). Lo protagonizan Álex Zacharías, actor conejero que ha participado, entre otros trabajos, en la serie Hierro; Amaia Izar, Miss World Spain 2018; y los artistas y hermanos Leila y Cairo Plartus García (joven surfista). ¿Por qué Fuerteventura?

Por el color y la luz que tiene esa isla. Te vas a grabar con un Iphone o con un móvil de una gama más baja y hagas lo que hagas en esa isla te va a quedar bonito, porque la luz rellena mucho las caras, el agua es de un color turquesa que sobresale mucho en los vídeos de YouTube… Lo que se quería conseguir es que el entorno y el ambiente brillaran como un sueño, como una película que todo el mundo quiere vivir.

Usted es imagen de La Oliva, un municipio que apuesta por el talento joven como el suyo y por su mensaje vital y su vinculación con la naturaleza ¿Cómo se siente?

Es un placer que me consideren imagen de La Oliva algunos, no creo que todo el mundo lo haga, pero lo respeto. La Oliva es como mi zona base, allí empieza todo, la organización de los vídeos, las fotos, la grabación de las canciones, es el punto de encuentro con mi novia... Es como el centro de las Islas Canarias para mí. Vivo en Gran Canaria, pero cuando empiezo un trabajo voy a La Oliva a despejarme de todo, a Corralejo, El Cotillo…

Para la grabación de su último sencillo ha contado con un equipo de lujo, que suma más de 50 premios Grammy. En la grabación instrumental realizada en Estados Unidos han participado Lee Levin (batería), Juan Carlos Garza (guitarra), la gaitera colombiana Mayte Montero (gaitera de Carlos Vives) y JK Escorcia (acordeón). El tema ha sido mezclado por Javier Garza y masterizado por Adam Ayan, el mismo que se ha encargado de la masterización de Despacito de Luis Fonsi. ¿Cómo ha sido contar con el trabajo de estos grandes profesionales?

Un sueño hecho realidad y una muestra en lo personal de que es posible hacer todo lo que uno desea, siempre y cuando el camino que tomes sea muy amoroso, muy humilde y con la verdad por delante. Les dije: “Soy un chico de Canarias, no tengo tanto presupuesto para pagarles, pero mi sueño es grabar con ustedes. ¿Podrían adaptarse un poco?». Yendo así, lo conseguí a un precio asequible.

A ese elenco de grandes profesionales se han sumado los cantos de ballenas en Canarias, que acoge uno de los santuarios de esos mamíferos que existen en el mundo y cuyos sonidos ha incorporado a Cuando vuelvas. ¿Cómo fue ese proceso?

Un día le dije a mi amigo Yonay, que vive en Tasarte y tiene un barco, que quería que me grabase los cantos de ballenas. Los grabó con una GoPro sumergida en el agua. El sonido se editó por ordenador, sin modificar el canto de las ballenas, para quitar los graves y que no se escuchara el burbujeo del agua, y así fue. Son cantos de ballenas rorcuales en El Hierro.

Ya se encuentra preparando con Zukoabega Producciones la gira nacional El Vega Life & Love Tour 2021. ¿Qué nos puede adelantar al respecto?

El 30 de mayo confirmaremos mediante un vídeo que haremos una gira junto a Efecto Pasillo. Primero será en Canarias y, por otro lado, trataremos de llevar la gira en solitario con mi banda también por Canarias y la Península. El concierto de Moya me lo tomo como el comienzo. Con Efecto Pasillo vamos a ir por todas las islas y también esperamos dar un concierto en La Graciosa. Todavía me sigo poniendo nervioso antes de cada concierto, y el día que eso no pase, me lo pensaré bien.