«Mi música abarca el reguetón, el pop y los sonidos flamencos»

¿Qué es el género tropical urbano?

Llevo trabajando este género desde hace ya cinco años. Se trata de una mezcla de sonidos tropicales, que pueden abarcar reguetón o cumbia con pop, pero también represento a España con tonos flamencos. Así es como hemos pensado el último tema que hemos sacado titulado Aunque no quiera, con Juan Magán. Venimos del sonido tropical básico más famoso con un tema mío llamado Extrañándome que ya fue número 1 en Venezuela hace cinco años. Hace seis me mudé a Londres donde empecé a trabajar como artista, no solo como compositor. La vida me llevó a Miami, donde comencé a sacar canciones. La primera se llamaba Tras y después vino Extrañándome, con la que tuvimos la oportunidad de hacer el remix con un actor muy famoso en Venezuela, Gabriel Parisi.

¿Qué sucedió después?

Tras unos años trabajando allí lo quería traer a España. Al principio de la pandemia fue cuando empezamos a elaborar el proyecto de David Cava en nuestro país, con un nuevo sonido y una nueva propuesta. El primer tema que sacamos fue una versión de La Incondicional de Luis Miguel para abrir el mercado. Queríamos hacer algo que me representara. Es un cantante que escuchaba ya desde pequeño con mi familia. Traje su canción más hacia el reguetón con sonidos que se puedan bailar en las discotecas. Los clubs de fans del artista por todo el mundo nos contactaron y les gustó. En verano de 2020 nos movimos hacia algo más urbano y sacamos el tema Me busca que sonó en los 40 Urban. Todavía intentaba lograr el sonido exacto, el nicho que queremos. En navidades, finalmente, produjimos Diciembre, un tema muy pegadizo.

Luego participó en el concurso Canta conmigo…

En el concurso de Canta conmigo que organizaron Juan Magán y Universal en plena pandemia, lo que les gustó fue que Aunque no quiera tuviera una alineación de reguetón, pop y España. El concurso animaba a gente desde su casa a enviarse vídeos con temas originales. En diferentes programas se elegía al ganador. De jurado aparecían Juan Magán, directivos de Universal, pero también Sebastián Yatra, David Bisbal y productores muy famosos de Miami con los que me gustaría trabajar un día y decidieron, por unanimidad, que les gustaba mi canción. La escribí hace dos años en casa junto a un amigo y mi novia en un Instagram Live. Hemos llegado a los dos millones y medio de visualizaciones en youtube y tenemos más de medio millón en Spotify. Es la que mayor número de reproducciones ha conseguido de las que he hecho, lo que supone una alegría constante.

¿Cómo le va la vida como Dj en Londres?

Trabajé allí hace cinco años. Soy ingeniero aeronáutico. Fui a Londres a estudiar mi máster y en la residencia en que me quedaba conocí a un productor colombiano que había trabajado con Mónica Naranjo y gente conocida de Reino Unido. Me dijo que tenía que dejar el pop que sonaba en mi banda y que me dedicara al reguetón. Escribí mi primer tema de este estilo. En Londres pinchaba en residencias universitarias y acabé haciéndolo en una de las discotecas más famosas de la ciudad donde se oía hip-hop y música negra. Conseguí meter una canción de reguetón en español, lo que me hizo mucha ilusión.

¿Hace coreografías para acompañar los temas?

Durante la pandemia hemos estado, tanto mi equipo como yo, muy centrados en la parte de estudio. He mejorado mucho las letras y trabajado mucho en la producción de temas. Ahora que van a empezar los conciertos otra vez estamos centrándonos en la parte de la actuación, de qué propuesta presentaremos en el show porque quiero mostrar un producto diferente, algo por lo que el público me venga a ver al ser especial. He continuado con las clases de piano, que comencé de muy niño y me estoy formando en guitarra y canto. Acabamos de venir de hacer un pequeño showcase en Madrid y hemos hablado de los conciertos para los próximos meses de verano y del próximo año. Vendremos también a Canarias porque, además, parte de mi equipo, también es de aquí.

Dice que le gusta hacer música con la cual la gente se divierta…

Mis padres trabajan y yo también lo he hecho como ingeniero. Me gusta que la música que proponemos, sea más triste o más divertida, entretenga a la gente, que la evada de sus problemas. Es algo importante, tanto como artista como siendo compositor. En este sentido, este año he colaborado con artistas como Soraya Arnelas, o la dominicana Sharlene, entre otros. Quiero, que cuando se escuche el tema, ya sea porque es muy pegadizo o porque transmita mucho, te olvides de todos los problemas.

¿Cómo le dio por cambiar la porfesión de ingeniería aeronáutica por la música?

Siempre me ha gustado la música, pero he sido muy buen estudiante y mis padres querían que ejerciera otra profesión, así que elegí la de ingeniero aeronáutico. Mientras estudiaba monté mi banda Venga ya y después en Londres empecé mi carrera como solista.

Como ha dicho, ¿el ritmo urbano siempre le ha llamado a intentar sonidos diferentes?

Pienso que el mercado ahora está sobrecargado de género urbano. Por un lado, creo que la música en español en EE UU está progresando mucho que es lo que yo querría llevar a Londres, pero es un momento de dar una vuelta de tuerca al género urbano. Tengo una base de pop y estoy muy involucrado con gente que hace flamenco porque uno de mis productores trabaja con el grupo Fuel Fandango que hacen flamenco electrónico y el otro productor estuvo muy involucrado en el proyecto de Omar Montes. De modo que, al juntar el sonido tropical con mi fondo de pop -escuchaba de niño a Estopa y Canto del Loco- junto con el flamenco, provoco un ritmo especial que se aprecia cuando escuchas Aunque no quiera.

Admira al también cantante español Enrique Iglesias y aspira a un día compartir tarima con J. Balvin y Daddy Yankee...

Lo que tienen en común todos ellos es que han llevado la música en español más allá de las fronteras de nuestro país o Sudamérica y desde Londres veo lo difícil que es. El verano del Despacito, era la única canción en español que se escuchaba en Reino Unido. Todo lo demás, era británico.